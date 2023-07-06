前述したように、BRSRはBRRで定義されている9つの原則に基づいています。ただし、報告が義務付けられる企業（時価総額別上位1,000社のNSE上場企業）と、報告に含めなければならない内容（さまざまな種類の開示）についての詳細を明確化および追加しています。

賢明な開示の各原則には、不可欠な指標とリーダーシップ指標という2つの構成要素があります。基本的な指標は必須事項であり、エネルギー、排出、水、廃棄物などの環境要因に関するデータ、会社のオペレーションの社会的影響、およびこれらの原則に関する従業員トレーニングの詳細も含まれます。

一方、リーダーシップ指標は自主的なものであり、報告フレームワークに記載されている「社会的、環境的、倫理的責任を果たすことを目指し、より高いレベルに進むことを目指している」企業を対象としています。これには、バリュー・チェーン・パートナー向けの倫理アウェアネス向上プログラム、製品とサービスのライフサイクル・アセスメント、保険などの従業員保護、移行プログラムが含まれます。リーダーシップ指標には、生物多様性、エネルギー消費、スコープ3の温室効果ガス排出、サプライチェーンの開示に関する高度な報告も含まれます。

2023年6月現在、BRSRフレームワークは140の質問で構成されており、そのうち98は重要な指標に関する質問で、42はリーダーシップ指標に関する質問です。

BRSRで要求される9つの原則とその開示は次のとおりです。

企業は、倫理的で透明性があり、説明責任を果たすような方法で、誠実さをもって行動し、自らを律するべきである。パフォーマンス指標には、腐敗防止および贈収賄防止ポリシーの導入、組織に対する規制措置の詳細、利益相反への苦情の詳細などが含まれます。 企業は持続可能で安全な方法で商品やサービスを提供すべきである。パフォーマンス指標には、環境的および社会的影響を改善するための投資、再生、再利用、リサイクル、廃棄手順の詳細、拡大された生産者責任計画とライフサイクル・アセスメントの詳細などが含まれます。 企業は、バリューチェーンに属する従業員を含め、すべての従業員の福利を尊重し、促進すべきである。パフォーマンス指標には、健康および事故保険、育児の福利厚生、デイケアの福利厚生、および退職金制度の対象となっている従業員の割合、さまざまな障害を持つ労働者のアクセシビリティーの程度と、組合に加入している労働者の割合が含まれます。 企業は、すべての利害関係者の利益を尊重し、すべての利害関係者に対応する必要があります。パフォーマンス指標には、脆弱性や社会から疎外されている人々を含む利害関係者・グループの存在、使用されるコミュニケーション・チャネルの数とエンゲージメントの頻度、コンサルテーション・プロセスの詳細などが含まれます。 企業は人権を尊重し、推進すべきである。パフォーマンス指標には、業界の中央値との比較した人権問題に関する研修を受けた従業員の割合、最低賃金を支払った労働者の割合、取締役会や経営陣の報酬などが含まれます。 企業は環境を尊重し、その保護と回復に努めるべきである。パフォーマンス指標には、前年比の電力および燃料消費量、水源ごとの水の取水量（表面水、地下水、海水など）、大気排出量（NOx、SOx、VOCなど）、および環境への影響評価が含まれます。 企業は、公共政策や規制政策に影響を与える際、責任と透明性のある方法で行うべきである。パフォーマンス指標には、経済団体や業界団体との提携数、反競争的行為に関連する問題の詳細、組織が提唱する公共政策的立場の詳細などが含まれます。 企業は包摂的成長と公平な開発を推進すべきである。パフォーマンス指標には、社会的影響アセスメントの詳細、リハビリテーションや再定住を伴うプロジェクトに関する情報、疎外されているグループや脆弱なグループを優先する調達ポリシーの詳細などが含まれます。 企業は責任ある態度で消費者に関わり、価値を提供すべきである。パフォーマンス指標には、消費者の苦情とフィードバックのメカニズム、安全関連の製品リコールの詳細、サイバーセキュリティーとデータ・プライバシー・ポリシーの存在などが含まれます。

インドがESG報告の義務化へと移行する中、BRSRは非財務情報開示に関するコンプライアンス、一貫性、コミュニケーションを向上させることを目的としています。