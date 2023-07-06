インドのBusiness Responsibility and Sustainability Report（BRSR）について解説

インド、ムンバイのバンドラ・ウォーリ・シー・リンク橋の美しい景色

インドの環境、社会、ガバナンス（ESG）報告のフレームワークである『Business Responsibility and Sustainability Report』（BRSR）は、2023年に発効しています。これらの新しい報告基準は、インド企業省が2009年に初めて発行した自主ガイドラインからの進化を示すものであり、2012年の『Business Responsibility Report』（BRR）でさらに洗練されました。

インドの証券市場の規制機関であるインド証券取引委員会（SEBI）は、新しいBRSRを、国際的に認められた他のレポーティング・フレームワークと相互運用できるように設計しました。このフレームワークには、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）、サステナビリティー会計基準審議会（SASB）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）などです。

BRSRは、インド企業にサステナビリティーに関するメトリクスを提供することを義務付けるインド初のフレームワークです。2023会計年度以降、対象企業に対して、2022年4月から2023年3月までの期間が対象となります。

BRSRに基づく3つの主要な開示分野とは

SEBIのガイダンス文書では、一般開示、管理およびプロセス開示、および「原則的」(原則ベース) の3種類の開示について詳細が説明されています。

  • 一般的な情報開示は、会社の基本的な情報を網羅しています。これには、オフィスや工場の所在地、製品とサービスの詳細（これらは通常、総事業売上高の90%を占めます）、会社が上場している場所、報告境界（開示が独立した事業体に言及しているか、複数企業の連結ポートフォリオの一部であるか）が含まれます。性別、多様性、包摂性、障害能力別の従業員数と代表性、従業員の離職率、会社に対して提出された苦情や不平不満の数に関するデータも必要です。
  • 管理とプロセスの開示は、企業が『National Guidelines on Responsible Business Conduct』（NGRBC）で規定された体制、方針、プロセスを遵守していることを示す証拠となります。本セクションで提供される開示は、NGRBCで概説されている特定の原則の遵守に関するものではありません。ただし、ガバナンス、リーダーシップ、監視に関する取締役会や取締役会の声明を含む、より高いレベルのポリシーおよび管理プロセスについては、企業は、ポリシーが存在するだけでなく、期限が定められた企業目標の観点から承認され、施行されていることを示す必要があります。
  • 原則別のパフォーマンス開示は、『National Guidelines on Responsible Business Conduct』（NGRBC）の9つの基本原則に関連するより定量的なデータに焦点を当てています。BRSRにおけるこの一連の開示は、組織のオペレーションが環境および社会メトリクスにどのような影響を与えるかを実証できるようにすることを目的としています。企業は、主要なプロセスに基本原則をどのように統合し、KPIを通じてこれらの決定を測定しているかについて、明確なデータと例を用いて示す必要があります。この目的のために、企業は研究開発と設備投資の割合も開示する必要があります。
原則に対する遵守の定義と定量化

前述したように、BRSRはBRRで定義されている9つの原則に基づいています。ただし、報告が義務付けられる企業（時価総額別上位1,000社のNSE上場企業）と、報告に含めなければならない内容（さまざまな種類の開示）についての詳細を明確化および追加しています。

賢明な開示の各原則には、不可欠な指標とリーダーシップ指標という2つの構成要素があります。基本的な指標は必須事項であり、エネルギー、排出、水、廃棄物などの環境要因に関するデータ、会社のオペレーションの社会的影響、およびこれらの原則に関する従業員トレーニングの詳細も含まれます。

一方、リーダーシップ指標は自主的なものであり、報告フレームワークに記載されている「社会的、環境的、倫理的責任を果たすことを目指し、より高いレベルに進むことを目指している」企業を対象としています。これには、バリュー・チェーン・パートナー向けの倫理アウェアネス向上プログラム、製品とサービスのライフサイクル・アセスメント、保険などの従業員保護、移行プログラムが含まれます。リーダーシップ指標には、生物多様性、エネルギー消費、スコープ3の温室効果ガス排出、サプライチェーンの開示に関する高度な報告も含まれます。

2023年6月現在、BRSRフレームワークは140の質問で構成されており、そのうち98は重要な指標に関する質問で、42はリーダーシップ指標に関する質問です。

BRSRで要求される9つの原則とその開示は次のとおりです。

  1. 企業は、倫理的で透明性があり、説明責任を果たすような方法で、誠実さをもって行動し、自らを律するべきである。パフォーマンス指標には、腐敗防止および贈収賄防止ポリシーの導入、組織に対する規制措置の詳細、利益相反への苦情の詳細などが含まれます。
  2. 企業は持続可能で安全な方法で商品やサービスを提供すべきである。パフォーマンス指標には、環境的および社会的影響を改善するための投資、再生、再利用、リサイクル、廃棄手順の詳細、拡大された生産者責任計画とライフサイクル・アセスメントの詳細などが含まれます。
  3. 企業は、バリューチェーンに属する従業員を含め、すべての従業員の福利を尊重し、促進すべきである。パフォーマンス指標には、健康および事故保険、育児の福利厚生、デイケアの福利厚生、および退職金制度の対象となっている従業員の割合、さまざまな障害を持つ労働者のアクセシビリティーの程度と、組合に加入している労働者の割合が含まれます。
  4. 企業は、すべての利害関係者の利益を尊重し、すべての利害関係者に対応する必要があります。パフォーマンス指標には、脆弱性や社会から疎外されている人々を含む利害関係者・グループの存在、使用されるコミュニケーション・チャネルの数とエンゲージメントの頻度、コンサルテーション・プロセスの詳細などが含まれます。
  5. 企業は人権を尊重し、推進すべきである。パフォーマンス指標には、業界の中央値との比較した人権問題に関する研修を受けた従業員の割合、最低賃金を支払った労働者の割合、取締役会や経営陣の報酬などが含まれます。
  6. 企業は環境を尊重し、その保護と回復に努めるべきである。パフォーマンス指標には、前年比の電力および燃料消費量、水源ごとの水の取水量（表面水、地下水、海水など）、大気排出量（NOx、SOx、VOCなど）、および環境への影響評価が含まれます。
  7. 企業は、公共政策や規制政策に影響を与える際、責任と透明性のある方法で行うべきである。パフォーマンス指標には、経済団体や業界団体との提携数、反競争的行為に関連する問題の詳細、組織が提唱する公共政策的立場の詳細などが含まれます。
  8. 企業は包摂的成長と公平な開発を推進すべきである。パフォーマンス指標には、社会的影響アセスメントの詳細、リハビリテーションや再定住を伴うプロジェクトに関する情報、疎外されているグループや脆弱なグループを優先する調達ポリシーの詳細などが含まれます。
  9. 企業は責任ある態度で消費者に関わり、価値を提供すべきである。パフォーマンス指標には、消費者の苦情とフィードバックのメカニズム、安全関連の製品リコールの詳細、サイバーセキュリティーとデータ・プライバシー・ポリシーの存在などが含まれます。

インドがESG報告の義務化へと移行する中、BRSRは非財務情報開示に関するコンプライアンス、一貫性、コミュニケーションを向上させることを目的としています。

IBM Envizi製品スイートは、組織が複数のESGフレームワークに報告するのに役立ちます

IBM® Envizi™を使用すると、組織はESGデータの収集、管理、報告方法を合理化し、さまざまなESGレポーティング・フレームワークの要件に効率的に準拠できるようになります。

Enviziは、次のように組織を支援できます。

  • 環境、社会、ガバナンスの各分野にわたるデータ（構造化および非構造化）の収集を、監査可能な単一のデータ管理システムに自動化します。このデータは、必要に応じて複数のレポート・フレームワークのニーズに合わせてスライス・アンド・ダイスできるため、レポート効率の向上に役立ちます。
  • ESGレポーティング・フレームワーク・モジュール内のSustainability Reporting Managerなどのツールを使用して、レポート作成のための人材、プロセス、外部参照、サポート・ドキュメントの管理を支援します。プラットフォームからのデータを直接取得して、特定のフレームワークの回答を作成し、回答は単一のリポジトリーに保管されます。


