インドの環境、社会、ガバナンス（ESG）報告のフレームワークである『Business Responsibility and Sustainability Report』（BRSR）は、2023年に発効しています。これらの新しい報告基準は、インド企業省が2009年に初めて発行した自主ガイドラインからの進化を示すものであり、2012年の『Business Responsibility Report』（BRR）でさらに洗練されました。
インドの証券市場の規制機関であるインド証券取引委員会（SEBI）は、新しいBRSRを、国際的に認められた他のレポーティング・フレームワークと相互運用できるように設計しました。このフレームワークには、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）、サステナビリティー会計基準審議会（SASB）、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）などです。
BRSRは、インド企業にサステナビリティーに関するメトリクスを提供することを義務付けるインド初のフレームワークです。2023会計年度以降、対象企業に対して、2022年4月から2023年3月までの期間が対象となります。
SEBIのガイダンス文書では、一般開示、管理およびプロセス開示、および「原則的」(原則ベース) の3種類の開示について詳細が説明されています。
前述したように、BRSRはBRRで定義されている9つの原則に基づいています。ただし、報告が義務付けられる企業（時価総額別上位1,000社のNSE上場企業）と、報告に含めなければならない内容（さまざまな種類の開示）についての詳細を明確化および追加しています。
賢明な開示の各原則には、不可欠な指標とリーダーシップ指標という2つの構成要素があります。基本的な指標は必須事項であり、エネルギー、排出、水、廃棄物などの環境要因に関するデータ、会社のオペレーションの社会的影響、およびこれらの原則に関する従業員トレーニングの詳細も含まれます。
一方、リーダーシップ指標は自主的なものであり、報告フレームワークに記載されている「社会的、環境的、倫理的責任を果たすことを目指し、より高いレベルに進むことを目指している」企業を対象としています。これには、バリュー・チェーン・パートナー向けの倫理アウェアネス向上プログラム、製品とサービスのライフサイクル・アセスメント、保険などの従業員保護、移行プログラムが含まれます。リーダーシップ指標には、生物多様性、エネルギー消費、スコープ3の温室効果ガス排出、サプライチェーンの開示に関する高度な報告も含まれます。
2023年6月現在、BRSRフレームワークは140の質問で構成されており、そのうち98は重要な指標に関する質問で、42はリーダーシップ指標に関する質問です。
BRSRで要求される9つの原則とその開示は次のとおりです。
インドがESG報告の義務化へと移行する中、BRSRは非財務情報開示に関するコンプライアンス、一貫性、コミュニケーションを向上させることを目的としています。
