Web 3.0における次世代アプリの基盤としてのブロックチェーンを探る

Web 3.0は、ブロックチェーン、AI、IoT、拡張現実、仮想現実（AR/VR）などの新しいテクノロジーをコアテクノロジースタックの一部として使用する次世代アプリケーションのコレクションです。これらの新しいテクノロジーは、次世代のWebにおけるユーザーのインタラクションを形作ることになります。インターネットは私たちを0から1に導き、人間はデジタル領域で情報にアクセスできるようになりました。
それ以来、Webは指数関数的な速度で次に進むことにより進化し続けています。ソーシャルウェブと呼ばれるWeb 2.0への移行は、Appleのアプリストアのようなモバイル技術の進歩によって導かれ、FacebookやYouTubeといったソーシャルメディアアプリケーションの集合によって特徴づけられました。これらは私たちの社会的交流能力をデジタル領域へと解き放ったのです。次世代テクノロジーの開発が次に進むにつれて、WebはWeb 3.0へ進化しようとしています。
これは、Web 3.0について探り、そのテクノロジーの始まりから将来の状態までの歴史と進化を振り返るシリーズの第一部です。次に、典型的な次世代アプリの構造を分析し、基礎となる構成要素としてのブロックチェーンの役割を概説します。最後に、クラウドとブロックチェーンのテクノロジーを使用して未来のWebの構築を開始する方法についてご紹介します。
キーストーン種とは、その生物量に比べて環境に不釣り合いなほど大きな影響を与える種と定義されています（ibm.com外部へのリンク）。ホモ・サピエンスは地球上で比較的短い期間しか生きていないにもかかわらず、生物学者の中には、生態学的な分類において、キーストーン種（超キーストーン種）よりも階層的に影響力のある種に達したと主張する人もいます。
私たちがこの分類に該当するのは、テクノロジーを使って周囲の環境に影響を与えるという不自然な能力を持っているためです。過去1万年の間に、私たちは農業、産業、情報革命を通じて、物理的、経済的、社会的ランドスケープを根本的に変えてきました。一部の歴史学者の中には、これは、ムーアの法則によって最近定量化された、テクノロジーを指数関数的に進化させる人間の自然な能力によるものだと主張する人もいます。
この能力は、人間の精神的・社会的適性の延長として、人類の歴史の重要な技術発明、つまりWebとして知られる相互接続されたコンピューターのグローバル・システムにおいて実現されたと考えられます。
マーケティング担当者の観点から見ると、Webという用語は、「相互接続されたコンピューターのグローバルシステム」や「ワールド・ワイド・ウェブ」よりもはるかに理解しやすいでしょう。語源学者の観点から見ると、Web 3.0という用語は、マーケティング担当者で技術者のTim O'Reillyによって普及したマーケティングの流行語Web 2.0に由来しています。記事（ibm.com外部へのリンク）で、O'Reillyは、この用語をWebの世代間のパラダイム・シフトを説明するのに使用しました。
この流行語がWeb 3.0へと進化した経緯は議論の余地があり、現在もマーケターによって定義が進められています（ibm.com外部へのリンク）。そこでブロックチェーンマーケターかつ自称進化型技術者としての立場から、既存の知見に新たな知見を加えるべく尽力します。
進化の木の根元から始めましょう。1990年代初頭のワールドワイドウェブ誕生に遡り、TCP/IPとHTTPインターネットプロトコルを用いた相互接続されたコンピュータネットワークが、私たちをゼロから1.0へと導きました。Web 1.0は、摩擦のない情報交換を可能にし、私たちのコミュニケーション能力に革命をもたらしました。このWebの最初のバージョンは単方向であり、基本的な一方向通信にのみ使用されました。Netscape、Yahoo!などの企業そしてAOLは、この初期の情報交換プラットフォームで繁栄しました。そこでは、最も人気のあるアプリケーションは、中央ソースからの情報を公開する静的WebページとEメールメッセージでした。
この新しいテクノロジーをめぐる熱狂的な投機により、90年代半ばから後半にかけてドットコム投資ブームが起こりました。2001年秋のこのバブル崩壊により、NASDAQのほとんどの企業（ibm.com外部へのリンク）の株価が少なくとも75%下落しました。この崩壊から、情報の流れを双方向に変えるプラットフォームが繁栄しました。現代のWeb 2.0またはソーシャル・ウェブと呼ばれるこの再流行の間、Webはよりソーシャルでダイナミックなものになりました。Wikipediaはユーザーの知識をオープンソース化し、eBayは世界中の買い手と売り手を結びつけ、LinkedInは人々が社会的資本を共有できるようにしました。
ムーアの法則が示す指数関数的な曲線に沿って次に進むテクノロジーが進歩し続ける中、Web 2.0の進化はどのようなものになるでしょうか？多くの理論が進化技術者たちによって提唱されてきましたが、生物学的スペシャリストと同様に、次世代のWebがどのようなものになるかは、後から考えなければわからないでしょう。しかし、今日の新興テクノロジーがWeb 3.0の主要コンポーネントとして収束する可能性が高いと推測できます。
2000年代初頭のIce Cubeの映画とは異なり、Webは時代を超越するでしょう。そして私たちは思っている以上に進んでいるとはいえ、まだ転換点には達していません。多くのパイオニアや既存企業が、Webの進化を競い合っています。実際、基本的なWeb 3.0アプリのコンポーネントを構成する新しいテクノロジーは、すでに今日私たちが使用しているアプリの不可欠な部分を構成しています。
SiriやAlexaのようなパーソナル・アシスタントから、私がこの記事を入力するときにこれらの文を自動的に修正する機械学習アルゴリズムまで、AIは最新のアプリで急速に注目を集めています。さらに、FacebookやSpotifyなど現在最も人気のあるアプリが時計や車のようなインターネット接続デバイスに普及していることは、IoT（モノのインターネット）統合の現状を物語っています。
さらに、ビットコインによる支払いやサプライチェーンの追跡といったブロックチェーンのアプリケーションは、一般ユーザー、およびFidelity （ibm.com外部へのリンク）やWalmart （ibm.com®外部へのリンク）などの既存機関の間で人気が高まっています。
最後に、現代の開発者は、 IBM Cloudなどのテクノロジープラットフォームを使用して、これらのWeb 3.0コンポーネントが統合されたアプリを急速にデプロイしています。それでは、モデルWeb 3.0アプリはどのようなものになるのでしょうか？このシリーズの第2部では、古典的なWeb 3.0アプリのアーキテクチャーを詳しく説明します。
その間に、コーヒーを一杯飲みながら、これらのコードパターン（ibm.com外部へのリンク）をいくつか試して、明日のアプリを今日から作り始めましょう。
