Web 3.0における次世代アプリの基盤としてのブロックチェーンを探る

Web 3.0は、ブロックチェーン、AI、IoT、拡張現実、仮想現実（AR/VR）などの新しいテクノロジーをコアテクノロジースタックの一部として使用する次世代アプリケーションのコレクションです。これらの新しいテクノロジーは、次世代のWebにおけるユーザーのインタラクションを形作ることになります。インターネットは私たちを0から1に導き、人間はデジタル領域で情報にアクセスできるようになりました。

それ以来、Webは指数関数的な速度で次に進むことにより進化し続けています。ソーシャルウェブと呼ばれるWeb 2.0への移行は、Appleのアプリストアのようなモバイル技術の進歩によって導かれ、FacebookやYouTubeといったソーシャルメディアアプリケーションの集合によって特徴づけられました。これらは私たちの社会的交流能力をデジタル領域へと解き放ったのです。次世代テクノロジーの開発が次に進むにつれて、WebはWeb 3.0へ進化しようとしています。

これは、Web 3.0について探り、そのテクノロジーの始まりから将来の状態までの歴史と進化を振り返るシリーズの第一部です。次に、典型的な次世代アプリの構造を分析し、基礎となる構成要素としてのブロックチェーンの役割を概説します。最後に、クラウドとブロックチェーンのテクノロジーを使用して未来のWebの構築を開始する方法についてご紹介します。