金融の世界にはブロックチェーン技術によって革命が起こっており、仲介を必要とせずにピア・ツー・ピアの取引が可能になりました。中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入により、ブロックチェーン技術に新たな可能性が加わり、企業や個人向けの決済の未来を変革します。
少し前から、官公庁・自治体や政府は運営や経済活動においてデジタル資産を活用することに目を向け始めています。米国大統領による大統領令「デジタル資産の責任ある発展」は、そのような資産の賢明な開発の必要性について公に認識した一例です。CBDCは暗号に代わるより安全な代替手段であるため、銀行や官公庁・自治体は積極的にCBDCを採用しています。
CBDCは、中央銀行が発行する法定通貨のデジタル形式です。これは、国の物理的な通貨をデジタル表現するように設計されています。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨とは異なり、CBDCは官公庁・自治体からの支援を受けた法定通貨です。CBDCの目的は、支払いの効率を向上させ、物理的な現金の印刷、保管、輸送のコストを削減することです。
CBDCは、安全で透明性の高いブロックチェーンネットワーク上で運営されており、ブロックチェーンを使用して、すべての取引の不変記録を作成します。これは、すべてのトランザクションが分散型台帳に記録されることを意味し、データの変更や改ざんが不可能になることを意味します。
一方、ブロックチェーンでは、取引の安全で透明性の高い記録を可能にする分散型台帳テクノロジー（DLT）を使用しています。これはコンピューターの分散ネットワークで構成され、それぞれが台帳のコピーを維持します。新しいトランザクションが台帳に追加されるたびに、コンピューターのネットワークは複雑な暗号化アルゴリズムを使用して検証し、台帳の完全性を保証する方法で既存のトランザクションのチェーンに追加します。
ブロックチェーン技術は、その透明性、セキュリティー、不変性が特徴です。ブロックチェーンに記録されたトランザクションは、ネットワークのすべての参加者に見えるため、透明性の高いシステムになっています。このテクノロジーには、金融サービス業界、サプライチェーン管理、投票システムなど、さまざまな応用の可能性があります。これは、透明性を高め、不正行為を減らし、仲介者を必要としない安全なピア・ツー・ピア・トランザクションを可能にする有望なテクノロジーと考えられています。
CBDCは決済の未来を変える可能性を秘めています。これは、特定の品目のみに対して使用できるプログラム可能な通貨を作成するために使用できます。たとえば、官公庁・自治体は、特定の商品やサービスにのみ支出できる景気刺激策を発行する場合があります。これにより、資金が意図した方法で使用されることが保証され、詐欺のリスクが軽減されます。
また、CBDCは金融包摂を改善することができます。世界銀行によれば、約17億人が基本的な金融サービスを受けることができない状態にあります。CBDCは、銀行口座を必要とせずにスマートフォンを持つ誰もが使用できるデジタル通貨を提供することで、この問題を解決できます。
CBDC保有者が取引の媒体として携帯電話を使用する場合、デジタルIDと使用しているデバイスとの間に強力なリンクを確立することが重要になります。このリンクは、適切な当事者が取引に関与していることを確認し、詐欺のリスクを軽減し、デジタル金融エコシステムにおける信頼を促進するために不可欠です。とはいえ、CBDCとデジタルIDは連携して金融包摂を向上させることができます。ここでは、考慮すべき点をいくつか示します。
さらに、CBDCはマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを軽減できます。ブロックチェーン技術を使用すれば、すべての取引の変更不可能な記録を作成できるため、お金の動きの追跡や疑わしい行動の特定が容易になります。
CBDCは金融の世界では比較的新しい発展であり、その出現は市場にいくつかの機会を生み出しました。
CBDCは決済の未来となる可能性があり、より多くの中央銀行がこのテクノロジーについて調査・採用し始めるにつれて、市場がどのように進化するかを見るのは興味深いことでしょう。より効率的で安全かつ透明性の高いデジタル通貨を提供することで、金融の世界に革命を起こす可能性を秘めています。
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric Support Editionは、Linux Foundationのエンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの事実上の標準であるHyperledger Fabricに対するSLAと24時間年中無休でエンタープライズ・サポートを提供します。
IBM Blockchainは、許可されたブロックチェーン・ソリューションを通じて、サプライチェーンのパートナーが信頼できるデータを共有し、透明性と信頼性を高めることを支援します。
IBMコンサルティングは、お客様と二人三脚でハイパフォーマンスなビジネスを設計・構築・運用するグローバルなコンサルティング組織です。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。