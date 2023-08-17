CBDCは、中央銀行が発行する法定通貨のデジタル形式です。これは、国の物理的な通貨をデジタル表現するように設計されています。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨とは異なり、CBDCは官公庁・自治体からの支援を受けた法定通貨です。CBDCの目的は、支払いの効率を向上させ、物理的な現金の印刷、保管、輸送のコストを削減することです。

CBDCは、安全で透明性の高いブロックチェーンネットワーク上で運営されており、ブロックチェーンを使用して、すべての取引の不変記録を作成します。これは、すべてのトランザクションが分散型台帳に記録されることを意味し、データの変更や改ざんが不可能になることを意味します。

一方、ブロックチェーンでは、取引の安全で透明性の高い記録を可能にする分散型台帳テクノロジー（DLT）を使用しています。これはコンピューターの分散ネットワークで構成され、それぞれが台帳のコピーを維持します。新しいトランザクションが台帳に追加されるたびに、コンピューターのネットワークは複雑な暗号化アルゴリズムを使用して検証し、台帳の完全性を保証する方法で既存のトランザクションのチェーンに追加します。

ブロックチェーン技術は、その透明性、セキュリティー、不変性が特徴です。ブロックチェーンに記録されたトランザクションは、ネットワークのすべての参加者に見えるため、透明性の高いシステムになっています。このテクノロジーには、金融サービス業界、サプライチェーン管理、投票システムなど、さまざまな応用の可能性があります。これは、透明性を高め、不正行為を減らし、仲介者を必要としない安全なピア・ツー・ピア・トランザクションを可能にする有望なテクノロジーと考えられています。