中央銀行が暗号通貨を嫌う理由

法定通貨や従来の銀行業務からの脱却と見なされがちな暗号通貨も、銀行や政府が常に注目する対象となっています。米国大統領による最新の大統領令は、政府が暗号通貨の対処方法を慎重に検討している一例にすぎません。さまざまなニュースを目にすると、金融政策と通貨の基本、そして暗号通貨（または「暗号」）が法定通貨の代わりとなる可能性が低い理由を見失いがちです。

2021年、国際決済銀行（中央銀行が所有し、中央銀行に金融サービスを提供）は、 「不信か、それとも憶測か？米国における暗号資産投資を促す社会経済的要因」と題する教育機関向け研究論文を委託しました。調査では、暗号通貨投資家はデジタルバンキングの利用者で、男性、若年、高学歴である可能性が高いことが判明し、さらに驚くべきことに、暗号通貨投資家とユーザーが暗号通貨を持つ理由は従来の銀行業務や決済サービスに対する不信感があるわけではないことが分かりました。ビットコインやその他の初期暗号通貨について語られているこの存在意義は、俗説であるようです。

決済手段としての暗号通貨の限界

暗号通貨の人気は高い評価額と変動率に支えられており、トレーダー、メディア、一般市民の注目を集めています。しかし、この変動性により、暗号通貨は支払いには理想的とは言えません。TeslaやAmazonなどの企業は、当初は一部の仮想通貨を通貨として受け入れると表明したものの、その後撤回しています。毎日のように価値が劇的に変動する通貨を採用したい理由は何でしょうか？

実際、なぜそう思う人がいるのでしょうか？暗号通貨は主流の決済システムに採用されるのでしょうか、それとも投機的な投資のままなのでしょうか？その答えの多くは、政府、規制当局、中央銀行が経済と国民を保護するためにどのように行動しているかを理解することにかかっています。なぜ「保護」するのでしょう？では、中央銀行の役割について簡単に見てみましょう。

暗号通貨の不安定な価格が中央銀行にもたらす課題

国または地域の中央銀行の主な役割は次のとおりです。

経済とそのシステムの安全性、健全性、安定性を管理する（この権限は国や地域によって異なりますが、この記事の目的上は十分に一般化されています） インフレを制御することで、その国が長期的かつ安全な投資先になるよう支援する

インフレと通貨の相対価値を制御する最も直接的な方法は、商業銀行の預金や中央銀行からの借り換えに対して提供される金利を設定することです。これにより、商業銀行が預金者や借り手に提供する金利が主に決定され、支出や貯蓄などの経済行動に直接的な影響が出ます。

一部の中央銀行は明示的なインフレ目標を設定しています。例えば、カナダ銀行は1991年以来、この目標を設定しており、5年ごとに政府によってその目標を再設定しています。一部の政府や中央銀行は、米ドルやユーロなどの別の固定通貨との固定為替レートを設定することで、経済を別の経済を結びつけています。いずれにせよ、目標は通貨の価値を管理してインフレを制御することです。中央銀行が法定通貨を管理する力は、主に、経済および銀行システム、統治構造を支える課税対象となる人口を擁するその国または地域の主権に起因しています。

中央銀行として国民が使用する通貨の価値をコントロールできなければ、インフレや経済・金融システムの安全性、安定性、健全性もコントロールできなくなります。暗号通貨は、特定の国または地域の金利の影響を直接受けることはなく、少なくともその価値を変動させる他の無数の要因ほどは影響を受けません。

中央銀行にとって、通貨の価値決定と分配に関わる主体を制御できない場合、実質的に金融政策の制御権をそれらの主体とその活動に譲り渡すことになります。このシステムは、急速なインフレやデフレクションの影響を受けやすくなります。同じ仮想通貨の量なのに、今日はスマートフォンが買えても、明日はサンドイッチしか買えないかもしれません。個人や企業は制度に不信感を抱き始め、経済は打撃を受けるでしょう。

中央銀行が発行するステーブルコインの可能性

これは、暗号通貨で使用されているテクノロジーが、中央銀行が保護する国民や経済のために安定したデジタル通貨を提供、規制、監視するために使用できないということではありません。米国連邦準備制度理事会を含む中央銀行と政府は現在、中央銀行のデジタル通貨（CBDC）を検討しています。中には、商業銀行の協力を得て数年間取り組んでいる企業もあります。この話題は現在、金融システムに携わる多くの立法者や官僚にとって重要な問題となっています。2021年1月、米国通貨監督庁は金融システムにおけるブロックチェーンテクノロジーの使用に関する規制ガイダンスを発表し、一部の中央銀行はすでに中央銀行との概念実証活動を確立しています。最新の米国大統領令、および米国下院と米国上院で最近提出された2つの法案も、政府がデジタル資産と通貨について抱く懸念を示しており、アメリカでは定義と保護を標準化しようとしています。多くの人は、通貨が完全にデジタル化されるのは時間の問題にすぎないと考えています。

CBDCは、最も人気のある既存の暗号通貨とは異なる動きをします。「ステーブルコイン」のように法定通貨に直接結び付けられている場合、その価値は法定通貨と同様に安定したままです。ユーザー間で簡単に追跡できる場合、マネー・ロンダリング、地下経済行動、またはその他の違法行為への資金提供はもはや実行できなくなります。暗号通貨の違法な利用は誇張されているかもしれませんが（現金を犯罪活動に利用することの方がまだ一般的）、中央銀行や政府にとって、正当な暗号通貨ユーザーを誘い出し、追跡しにくい暗号通貨の価値を下げることは非常に魅力的です。

専門家の意見を除けば、米国大統領の最近の大統領令は、デジタル資産をどのように規制すべきかについて慎重に検討していると言えます。仮想通貨に関して、政府は難しい立場にあります。それは、非常に多くの人が（その中には自分の貯蓄を）仮想通貨やその他のデジタル資産に投資しているため、国民を保護する方法を検討しなければならないからです。政府が暗号通貨市場の規制を行わず、中央銀行に独自のCBDCを発行するよう指示または許可した場合、暗号通貨への影響は一部の当事者にとって壊滅的なものになる可能性があり、経済全体に影響を与える可能性があります。その影響により、有権者は、自分たちを守ってくれない（たとえ自分自身からであっても）と感じる政府に対して、特定の判断を下す可能性があります。政府が暗号通貨を厳格に規制し、その結果として評価が低下した場合、個人と経済への影響は同様に壊滅的なものとなり、有権者の支持を揺るがす可能性があります。

暗号通貨に関する規制上の問題があるとはいえ、銀行は通貨のフローと使用状況を追跡することで他のメリットを得ることができます。確かに、それは中央銀行の経済成長の監視と影響を与えるという目的に役立つかもしれません。

これが、現在流通している数千種類の暗号通貨にどのような影響を与えるのか？それは時が経てば分かるでしょう。投機的でリスクの高い投資が好きなら暗号通貨は適しているかもしれませんが、慎重に選択してください。自国の経済と市場を守る権限を持つ人々の行動によって一部の暗号通貨が無意味になったり、価値が限定されたりして、愛好家や歴史家のための遺物としてしか役に立たなくなる日が来るかもしれません。