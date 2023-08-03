組織はアプリケーションのヘルスを確保するための包括的な計画を立てる必要がありますが、アプリケーションのヘルスを監視するプロセスの重要なコンポーネントの1つはデータ収集です。アプリケーションが失敗したり、パフォーマンスが低下したりする理由はさまざまです。その結果、パフォーマンスの問題の発見が遅すぎないように、いくつかの主要なヘルス状態とパフォーマンス・メトリクスを追跡することが重要です。そのため、多くの組織は、高度なヘルスレポートを通じてアプリケーションのヘルスを管理し、主要なメトリクスを追跡しようとしています。

アプリケーションのヘルス監視プロセスの相対的な成功を識別する7つの重要なメトリクスです。

組織は、オペレーションの効率を高め、顧客にサービスを提供するために、アプリケーションが動作することに依存しています。アプリケーションのヘルスを向上させる最善の方法は、個々のアプリケーションのパフォーマンスを明らかにし、システム全体の全体像を提供する主要なメトリクスを特定して追跡する、統制されたプロセスを通じたものです。