今日の組織では、すべての従業員、アプリケーション、プロセスが連携して価値を生み出すことが求められています。組織は、エンド・ユーザーに一貫したサービスを提供するために、ネットワーク・インターフェース、CPU、仮想マシン、オペレーティング・システム情報、インストールされているアプリケーションなど全体で構成されるテクノロジー・スタックへの依存度が高まっています。これは、企業が 競争優位性の源泉となることが多い ため、ソフトウェアアプリケーションが最適に機能する必要があることを意味します。
これが、現代の組織にとってアプリケーションのヘルス監視が非常にクリティカルである理由でもあります。アプリケーションのヘルス監視は、アプリケーションのヘルス問題を特定し、それが組織にとってより大きな問題になる前に解決計画を作成するための診断プロセスです。
組織は、アプリケーションの障害やパフォーマンスの低下を理由に、不必要な計画外のダウンタイムやレイテンシーの増加をリスクにさらすことはできません。アプリケーション固有の依存関係により、1つの障害がサービス提供全体に連鎖的な影響を与える可能性があります。そのため、アプリケーションのヘルス監視に投資し、アプリケーションが組織の日常要件の要求に対応できるようにすることが重要です。この流れの混乱は、企業の収益とカスタマー・リレーションシップに重大な影響を与える可能性があるため、組織内ではアプリケーションの監視を優先することが重要です。
アプリケーションのヘルスの監視は、読み込み時間、応答時間、アップタイムと可用性などのデジタル・エクスペリエンスを監視するアプリケーションのパフォーマンス監視といくつかの類似点があります。どちらもエンドユーザーにとってのアプリケーションの動作を改善しますが、アプリケーションヘルスモニタリングは主にアプリケーションの動作に関係し、アプリケーションパフォーマンスモニタリングはユーザーエクスペリエンスの向上にも重点を置いています。
組織はアプリケーションのヘルスを確保するための包括的な計画を立てる必要がありますが、アプリケーションのヘルスを監視するプロセスの重要なコンポーネントの1つはデータ収集です。アプリケーションが失敗したり、パフォーマンスが低下したりする理由はさまざまです。その結果、パフォーマンスの問題の発見が遅すぎないように、いくつかの主要なヘルス状態とパフォーマンス・メトリクスを追跡することが重要です。そのため、多くの組織は、高度なヘルスレポートを通じてアプリケーションのヘルスを管理し、主要なメトリクスを追跡しようとしています。
アプリケーションのヘルス監視プロセスの相対的な成功を識別する7つの重要なメトリクスです。
組織は、オペレーションの効率を高め、顧客にサービスを提供するために、アプリケーションが動作することに依存しています。アプリケーションのヘルスを向上させる最善の方法は、個々のアプリケーションのパフォーマンスを明らかにし、システム全体の全体像を提供する主要なメトリクスを特定して追跡する、統制されたプロセスを通じたものです。
