あなたの組織は新しいモバイル アプリをリリースする予定がありますか?おそらく経営者は、新しい販売チャネルに拡大したり、現場技術者にデータを収集する簡単な方法を提供したり、従業員に福利厚生情報への迅速かつ便利なアクセスを提供したりしたいと考えているかもしれません。
Androidは、 モバイルアプリ開発の 旅を始めるのに理想的なプラットフォームかもしれません。世界中に 20 億人を超える Android ユーザーがおり、Android 向けに開発を行うことで、より多くの顧客、パートナー、従業員とつながることができます。
初めてアプリを構築する場合、Android のオープン開発環境には参入障壁が低いことがわかります。Androidのネイティブ言語であるJavaについては、すでによくご存じだろう（そうでない方は、"Javaとは" ）をご覧いただきたい。 また、Macを使用する必要がある iOSアプリ開発とは異なり、Androidではほとんどのデスクトップやラップトップを使用してアプリを開発することができる。
Android専用アプリのリリースを計画している場合でも、AndroidとiOSの両方の開発を検討している場合でも、着手方法を理解し、いくつかのベストプラクティスに従うことで、開発プロセスを効率的かつ成功させることができます。
Android開発を開始するには、無料のJava開発キット(JDK)と無料のAndroidソフトウェア開発キット(SDK)が必要です。これら 2 つの開発キットには、Android 開発に必要なすべてのサービス、ツール、ライブラリが含まれていますが、無数のオープンソースのサードパーティ サービスとライブラリを使用してアプリを拡張できます。アプリに何をさせたいかがわかれば、それをサポートして構築するライブラリが不足することはありません。
SDK には、Google の強力な統合開発環境 (IDE) Android Studio が含まれています。コード エディター、UI デザイナー、エミュレーターを備えた Android Studio は、優れた Android アプリを開発するための推奨プラットフォームです。Android Studio は Windows、MacOS、Unix 上で動作するため、開発ハードウェアの選択肢が増えます。開発プロセスの後半では、Android Studio を使用してアプリを Google Play ストアにデプロイすることもできます。
Java は Android アプリの公式言語であると広く考えられていますが、Kotlin という新しい言語を考慮する必要があります。2017 年に Google は Kotlin を Android の公式言語とし、それ以来開発者にとって人気のオプションとなっています。Java は馴染みのある快適な言語ですが、Kotlin には Java に比べて多くの利点があります。
まず、Kotlin は Java よりも使用が複雑ではありません。また、同じタスクを実行するために必要なコードの記述量が少なくなり、効率も向上します。その結果、Kotlin によってコードが他の開発者にとって理解しやすくなります。
Kotlinはエラーを減らすのにも役立ちます。Java 開発における潜在的な最大の問題の 1 つは、オブジェクトへの参照を指定する前にプログラムが参照変数にアクセスしようとする null 参照例外です。アプリ全体のきしむ音が止まる可能性があります。 Kotlin は、null 参照を指すことができるオブジェクトを制限することで、この問題を回避します。また、null ポインター例外の防止に役立つ重要なテストも提供します。
モバイル アプリはそれぞれ異なるため、成功を達成するための単一の戦略はありません。ただし、いくつかのヒントは事実上すべてのアプリに当てはまります。
モバイル アプリは、モバイル デバイスの CPU、メモリ、ストレージの制限に対応できるように軽量である必要があります。一般的な Android デバイスでは処理できない、より高度でリソースを大量に消費するアプリを開発する必要がある場合は、クラウドに注目してください。Android には、クラウド サービスと統合するための比類のないオプションがあり、アプリの機能を強化しながら、リソース要件を軽減するのに役立ちます。
実装が最も簡単なクラウド サービスの 1 つはプッシュ通知です。クラウドベースのプッシュ通知を使用すると、ユーザー ベース全体、特定のユーザー、さらには 1 人のユーザーにメッセージを簡単に送信できます。メッセージを送信するためにアプリ自体に依存する必要がない場合は、アプリに更新を展開することなく、その場でコンテンツを変更したり、メッセージがドロップされたときにコンテンツを変更したりできます。
IBM Watson®は 、最も人気のある強力なクラウドベースのサービスを提供しています。Watson サービスを活用して、データの分析、 チャットボットのサポート、または画像の分類を行います。
クラウドは、モバイル デバイス上で実行するアプリの効率を高め、その機能を拡張するだけでなく、アプリの実行に必要なバックエンド インフラストラクチャを削減するのにも役立ちます。たとえば、アプリをクラウドに接続する API を作成したり、既存の API を使用したりすることで、アプリのバックエンドにサーバーが必要なくなります。Function-as-a-Service (FaaS) プロバイダーを使用すると、サーバー呼び出しを必要なアクションの専用インスタンスに置き換えることができます。これにより、パフォーマンスの負担が軽減されるだけでなく、アクションが発生した場合にのみ料金が発生する、コスト効率の高いスケーリング ソリューションも提供されます。
アプリの設計、開発、テストが完了したら、それを顧客、従業員、またはパートナーと共有します。Android では、Web サイトを通じてアプリを配布し、ユーザーが自分のデバイスにアプリを直接インストールできるようにします。内部の対象者に配布する場合、アプリを直接ダウンロードしてイントラネット サイトにホストできます。
公式 Android ストアである Google Play ストアを使用して、アプリをより広範囲に配布します。たとえば、世界中の顧客やパートナーの視聴者に配信したい場合があります。(Google Play を使用して、組織の従業員に社内のプライベート エンタープライズ アプリを配布することもできます。)Google Play を通じてアプリを配布するには、Android 開発者プログラムに参加し、25 米ドルの年会費を支払う必要があります。Google Play ストアでは、公開アプリをストアに公開する前に、一連の品質基準を満たす必要があります。アプリが承認されたら、Android Studio を使用してアプリに署名し、Google Play ストアに公開できます。
