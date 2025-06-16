コンピューターは自律化できるのか。これが、人間のようにコンピューターを使用できるAIエージェントを開発するスタートアップ企業Simularの賭けです。IBM ThinkはSimular社のCEO兼共同設立者であり、Google DeepMindやBaiduの自律走行に携わっていたAng Li氏とエージェント型コンピューターについて話し合いました。

Li氏によると、私たちがコンピューターと対話するとき、人間は無駄な動きをするのに多くの時間を費やします。例えば、彼のチームが行ったある調査によると、平均的なユーザーはマウスを動かすだけで 1 日に最大 5 時間を費やしているそうです。

「キーボードとマウスは、自然なものではありません」と彼はIBM Thinkとのインタビューで答えました。「私たちの世代はまだそのことに慣れていますが、以前はそうではなかったし、次の世代もそうではないかもしれません」代わりに、AIがどのように進化するかを知るには、人間がどのように機能するかを内面的に見るべきだとLi氏は言いました。「テクノロジーは、音声のようなコミュニケーションが簡単なものを作り出そうとし、私たちがもっと自然にやり取りできるように機械に人間と同じような振る舞いをさせようとします。」