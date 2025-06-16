コンピューターは自律化できるのか。これが、人間のようにコンピューターを使用できるAIエージェントを開発するスタートアップ企業Simularの賭けです。IBM ThinkはSimular社のCEO兼共同設立者であり、Google DeepMindやBaiduの自律走行に携わっていたAng Li氏とエージェント型コンピューターについて話し合いました。
Li氏によると、私たちがコンピューターと対話するとき、人間は無駄な動きをするのに多くの時間を費やします。例えば、彼のチームが行ったある調査によると、平均的なユーザーはマウスを動かすだけで 1 日に最大 5 時間を費やしているそうです。
「キーボードとマウスは、自然なものではありません」と彼はIBM Thinkとのインタビューで答えました。「私たちの世代はまだそのことに慣れていますが、以前はそうではなかったし、次の世代もそうではないかもしれません」代わりに、AIがどのように進化するかを知るには、人間がどのように機能するかを内面的に見るべきだとLi氏は言いました。「テクノロジーは、音声のようなコミュニケーションが簡単なものを作り出そうとし、私たちがもっと自然にやり取りできるように機械に人間と同じような振る舞いをさせようとします。」
Simularは、コンピューターが完全に自律的なシステムとして機能する未来を思い描いています。「誰もがAGI [汎用人工知能] はヒューマンノイドロボットや自動運転車のように機能すると考えています」とLi氏は言います。「それは間違いなく方向性の1つだと感じていますが、もしコンピューターに私の仕事をすべて任せられるとしたらどうでしょうか。それはすでに人間レベルの知能です。」Li氏は、オープンソースのフレームワークやマルチエージェントシステムなどの技術の進歩のおかげで、これが実現可能になっていると考えています。
Simularは今春初めにmacOSでネイティブブラウザとしてリリースされ、満足感も影響力もない、人間を退屈にさせる単調で反復的な作業を引き継ぐことを目指しています。Simularのエージェントは、クラウド上で実行されるのではなく、ネイティブのWebKitブラウザーを介してローカルで実行され、バックグラウンドで自律的に動作し、ユーザーはいつでも介入できます。
Li氏は、人間の介入は続き、エージェントと共存すると見通しています。「エージェントは依然として多くの間違いを犯しているため、人間が即座に介入できることが重要です」と彼は言います。「会社のCEOのようなものです。給料を払ったり、別の会社に送金したりする場合は、常に承認する人が必要ですよね」
エージェント・ブラウジングはレッドオーシャンであり、今年、競争は激化しています。The Browser CompanyはDiaを開設しました。同社のかつての主力製品であるArcのユーザー向けに、エージェントブラウジングを独自に解釈したものです。
「AIは私たちのコンピューターとのインターフェースや、私たちがコンピューターに頼る手段を変えるでしょう」と、The Browser CompanyのCEOジョシュ・ミラーは最近のポッドキャストで語っています。
1月、OpenAIはブラウザベースのタスクを自律的に扱うエージェントであるOperatorを立ち上げました。数週間後、Perplexityは自社のAIブラウザCometを予告しましたが、まだ発売されていません。「ブラウザを使う理由は、それがエージェントを構築する最良の方法かもしれないからです」と、PerplexityのCEOアラヴィンド・スリニヴァスは昨年4月にThe Verge のインタビューで語っています。
昨秋、人間のようにコンピュータを使用するオープンなエージェント型フレームワークに関する論文をチームで発表したLi氏は、エージェント型AIの技術革新のペースは速いと見ています。「より多くの人がこのことに取り組むのは良いことだと思います」と彼は言います。
彼は、近い将来、人間は単に創造的なイノベーションに集中できるようになるだろうと確信しています。「テクノロジーが十分であれば、誰もが小さな箱、あるいはさらに小さなものを持ち歩くようになるでしょう」と彼は言います。「箱に話しかけるだけで、箱があなたの仕事を行ってくれます。画面を見る必要はありません。それが私が見ている未来です」
