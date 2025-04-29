街の新しい（AI）保安官、LDMを紹介

多くの企業が概念実証としてLDMを検討していますが、保険業界や小売でLDMを利用している企業もあり、すでにこれらのツールを使用してデータベースから価値を抽出するプロセスを高速化しています。

スイスで最も古い保険会社であるSwiss Mobiliar社のデータ・エバンジェリストであるThomas Baumann氏は、社内のいくつかの領域でIBMのSQL DIを使用しています。Baumann社は、自動車保険の見積もりをより適切に調整して売上を伸ばすために、SQL DIの使用を開始しました。営業担当者が新規保険契約者候補とやり取りする際に見積書を入力すると、LDMが最も類似した過去の事例を抽出して、顧客が保険契約に応じる確率を判断します。

「その後、ユーザーは、免責金額を減らしたり、より大幅な割引を提供したりするなどのパラメーターの一部を変更することで、成功の可能性について新しい確率を再計算できます」と、IBM ThinkでのインタビューでBaumann氏は述べています。「見積もりは以前よりもはるかに洗練され、個々の顧客に合わせて調整されています。」

Swiss Mobiliar社の自動車保険商品にIBMのSQL DIを使用する際、同社は人口統計、車両データ、価格など、各レコードの数十の属性を含む自動車保険見積もりデータの約1,500万件のレコードでモデルをトレーニングしました。Baumann氏は、営業担当者は、候補者を選ぶ前にその確率をチェックすることで、より科学的な見積もりを作成できることに気づいたと述べています。

その結果は、保険販売の成約率が6か月間で7％向上しました。Baumann氏によれば、LDMを使用しなければ約2年でこの改善が見られたといいます。この試験運用の成功に基づき、Swiss Mobiliar社は現在、建物保険から住宅保険まで、すべての保険商品（生命保険を除く）にLDMを採用しています。

Baumann氏は次のように述べています。「SQL DIの2つの主なメリットは、アイデアから本番稼働前まで非常に速く移行できることです。また、あるプラットフォームから別のプラットフォームにデータを移動させる必要もありません」と語っています。

IBMのSQL DIチームは、保険以外にも、よりカスタマイズされたショッピング体験を顧客に提供するためにLDMを使用することに興味のある米国およびヨーロッパの食品小売業者数社と協力しています。たとえば、顧客は特定の種類のシリアルを手に持ち、データベースでセマンティッククエリーを実行して、似たような味がするが、より健康的な栄養成分を含む代替のシリアルを表示することができます。提案に使用されるLDMは、「より洗練され、パーソナライズされたAmazonやNetflixのおすすめ」のようなものだと、Hoshikawaは言います。

企業は、顧客向けアプリケーションを超えて、LDMをデプロイし、異常検知やリアルタイムの不正アクセス検知など、多くのB2B分野で検知を行っています。たとえば、契約書を発行する企業であれば、LDMを使って通常とは異なる契約を迅速に特定できると、IBMのHoshikawaは言います。

一方、LDMは、より高度なリアルタイム不正アクセス検知も強化できます。典型的なパターンに従わない取引を特定するだけでなく、LDMはデータベースを照会して、Better Business Bureauの報告書がない会社や所在地がない会社など、疑わしい行動に関連するさまざまな属性を含むレコードを特定できます。

Lewisは、LLMとLDMに続いて、他の多くの特殊なモデルが登場すると考えています。「LDMはLLMと同様に、さまざまなエージェント型アプリケーションを可能にし、成果の向上を促進するための貴重なツールであると私たちは信じています」と彼は言います。「しかし、それらが常に単独で使用されるとは考えていません。実際には、LDMをエンタープライズ・データ・モデルに組み込み、LLMやその他の目的に合ったモデルと組み合わせて、企業や社会に大規模に新しい価値を大規模に推進することが理想的なシナリオだと考えています。」

同様に、Lewisは、1つの企業や組織が必ずしも支配的であるとは考えていません。「スイスのアーミーナイフのようなモデルを開発するように、最大数のサーバーとGPUを備えた一企業が支配的になると想定してはいけません」とLewisは言います。「私はそうは思いません。同じようにさまざまな分野の専門家の知識を利用することで最大の洞察を得ることができると考察するのと同じように、LLMやLDMや今後到来するさまざまな専用モデルを組み合わせる能力が真に新しい洞察につながり、真に最適化された成果を提供することができます。」