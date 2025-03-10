次世代AIの出現に伴い、拡散モデルがGPTに挑む

拡散ベースのLLMの効率性は、特にコストと速度が重要なエンタープライズ・アプリケーションにおけるAIの導入を揺るがす可能性があります。従来のLLMは、かなりの計算能力を必要とするため、実行コストが高くなります。拡散モデルは、わずかなコストで同等またはそれ以上の性能を提供できることを約束します。拡散モデルは、従来のLLMのように各単語を段階的に生成するのではなく、シーケンス全体を並行して改良するため、多くの場合、より効率的であり、計算オーバーヘッドを削減できます。

「当社のお客様と早期導入者は、カスタマー・サポート、販売、ゲームなどの分野でdLLMを活用したアプリケーションを開発しています」とErmon氏は述べます。「お客様は、アプリケーションをより応答性が高く、インテリジェントで、より安価なものにしています。」

Hoover氏は、その影響はさらに広範囲に及ぶと見ています。「現時点では、AIはエネルギー消費量に制約を受けています」と彼は述べます。「大規模モデルは膨大なエネルギーを消費します。しかし、拡散モデルは動作方法が異なり、はるかに効率的です。長い目で見れば、拡散ベースのAIシステムがアナログ・ハードウェア上で動作し、エネルギー・コストを劇的に削減できるでしょう。」

バイナリ演算ではなく、連続的な電気信号を使って情報を処理するアナログ・コンピューティングは、AIのエネルギー問題の潜在的な解決策として長い間注目されてきました。Hoover氏は、拡散モデルがこのアプローチに特に適していると考えています。

「これらのモデルは本質的に解釈可能です」と彼は述べます。「つまり、内部計算をアナログ回路に直接マッピングできるということです。これは、従来のディープラーニング・アーキテクチャーでは実現がはるかに困難です。」