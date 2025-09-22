クリーブランド・クリニックや他機関の最新研究を再現可能にするQiskit Functionテンプレート

ファンクション・テンプレート実装は、化学や物理学などの分野での実際の実験で用いられた特定の手法を再現可能にする、非常に専門的なコード・サンプルであり、ワークフローのすべての要素が、実験中のチェックポイントやログなどを備えた再利用可能な形式でパッケージ化されています。これにより、SQD（sample-based quantum diagonalization) のような最先端の手法がこれまで以上にアクセスしやすくなり、これらの手法をユーザーが自分のユースケースに簡単に適用できるようになります。

この例として、Cleveland Clinic IBM Discovery AcceleratorにおけるIBMのパートナーとの協業によって作成された SQD IEF-PCM Qiskit Functionsテンプレートを見てみましょう。IEF-PCMは、溶媒中の分子系の挙動を理解しシミュレーションするために、古典コンピューター上の量子化学シミュレーションで広く使用されているモデルです。一方、SQDは、量子コンピューティングと古典コンピューティングの両方の長所を活かして、興味深く、比較的に大規模な量子系のシミュレーションを構築することができる強力なシミュレーション手法です。SQDは、特にハイパフォーマンス・コンピューティング (HPC) システムを古典コンピューティング部分に活用することができます。

2025年6月、クリーブランド・クリニックの研究者らは、SQDを使用して、多くの生化学アプリケーションや医療アプリケーションにおいて重要な電子構造問題の、量子中心の陰溶媒シミュレーションを実行する有望な新しいワークフローを発表しました。研究者は、IBM Quantum Heron QPUを使用して最大23軌道の活性空間で、メタノール、メチルアミン、エタノール、および水分子の系をシミュレートすることができました。

この規模のワークフローの開発は大変な作業であり、このワークフローを他の研究グループが再現するには数か月または数年かかる可能性があります。だからこそ、この研究者たちは研究結果をジャーナルに発表しただけでなく、その先の作業に着手しました。彼らはSQD ワークフローをコミュニティーと共有して、他の研究者や開発者が SQDワークフローを探求して拡張できるようにしようと考えたのです。

この目標を実現するために、クリーブランド・クリニックと IBMは協力して、SQD Qiskit アドオンの上に積み重ねる形で、SQD IEF-PCM Qiskit Functionテンプレートを作成しました。このテンプレートを使用すると、クリーブランド・クリニックの洗練されたSQDワークフローを簡単に活用、カスタマイズし、新しい研究に適用できます。その方法を理解するために、それがどのように機能するか簡単な例を見てみましょう。