量子応用研究を始めやすくする新しいアプリケーション・ファンクション

Qiskitファンクションを試してみませんか?ファンクション・プロバイダーであるサードパーティーはそれぞれ、Qiskitファンクションが研究の加速にどのように役立つかを自分で確認したいと考えている、プレミアム・プラン、専用サービス、およびフレックス・プランのユーザー向けに無料トライアルを提供しています。これらのサービスのユーザーの皆様は、ぜひ今すぐQiskit Functions Catalogにアクセスし、ファンクションを選んでクリックして、無料トライアルをリクエストしてみてください。

また、量子ワークフローの設計経験が豊富な方は、自分独自のファンクションをどうやったら構築できるのか疑問に思われるかもしれません。プレミアム・プラン、専用サービス、またはフレックス・プランのユーザーで、Qiskitファンクションに変換したい量子ワークフローをお持ちの場合には、ファンクションのテンプレートからとりかかることができます。これはエッセンスが詰まったベスト・プラクティスを示したスターター・キットであり、Qiskit Serverlessでデプロイ可能になっています。

ぜひ多くの方に、成長を続けるエコシステムに参加して、ファンクションを使う側としても、ファンクションを作る側としても、量子優位性と真に有用な量子コンピューティングの推進にご協力いただけると幸いです。

この記事は英語版IBM Researchブログ「New application functions help applied researchers tap the power of quantum」(2025年6月5日公開、Joachim Schäfer, Jenay Patel, Valerie Chiang, Sanket Panda, Suhare Nur, Robert Davis著)を翻訳し一部更新したものです。