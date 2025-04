Qiskitのサーキット・ファンクションを活用して実験を加速する研究者たち

IBM Quantumプレミアム・プランのユーザーは無料トライアルでQiskitサーキット・ファンクションをご体験頂けます



このような体験談からは、抽象化と自動化のレイヤーが増えることで、より多くの研究者が実用規模の量子コンピューターの能力と可能性を探求しやすくなってきていることがはっきりとわかります。私たちが話を聞いた研究者のほとんどは、基礎的な物理学現象の研究にキャリアを費やしてきた博士課程の学生や企業の研究者です。量子コンピューティングは、意義ある技術分野で画期的な科学的発見をすぐにも実現するかもしれませんが、量子ハードウェアで大規模な実験を実行するのにもし何年もの専門的なスキル習得が必要だとしたら、その実現は難しいでしょう。

そこで登場したのがサーキット・ファンクションです。これらの強力なツールには、ハードウェアの回路を最適化し、エラー緩和・抑制を管理するための強力なツールの開発に長年を費やしてきたIBMと量子スタートアップの研究者の知識と洞察が埋め込まれています。そのため、ユーザーはこれを利用すれば新しいアルゴリズムとアプリケーションの発見に集中できます。IBM Quantumのプレミアム・プランのユーザーであれば、サーキット・ファンクションとアプリケーション・ファンクションの無料トライアルをQiskit FunctionsCatalogで申請できます。ぜひアクセスしてみてください。

この記事は英語版IBM Researchブログ「How real researchers are using Qiskit circuit functions to accelerate their experiments」(2025年3月5日公開)を翻訳し一部更新したものです。