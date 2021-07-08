リーン・スタートアップからビッグ・テックまで、組織はワークフローの真の機能を理解して初めて効率を最大化し、主要なビジネス・プロセスを改善することができます。人間だけでは、組織の競争力を高めるのに十分な速さでこのデータ抽出と分析を実行することはできません。
プロセス・マイニングを使用することで、組織は想定に基づいて作業するのではなく、プロセスで実際に何が起こっているかを明らかにすることができます。それから、ボトルネックの根本原因をリアルタイムで特定し、リソースを最適化し、生産性と自信を持って拡張できるようになります。
プロセス・マイニングは、現代のビジネス・プロセス管理（BPM）のためのツールです。これは、データサイエンスと経営科学の中間に位置します。プロセス・マイニングは、イベントログと呼ばれるユニットを介して情報システム内のプロセスの洞察を収集するという共通の目標を持つ一連のストラテジーで構成されています。
組織がプロセス・マイニングに使用する手法は、プロセスモデルが存在する段階によって異なります。ここでは、3つの主要なプロセス・マイニング手法を紹介します。
これらのデータ・マイニング技術を組み合わせることで、組織は高レベルの標準化、予測可能性、継続的な改善を維持することができます。企業はプロセス・マイニングを使用して、単一のプロセス、個々の部門、または組織全体を最適化できます。
プロセスKPIを特定して追跡できる企業には、より深いプロセス分析のメリットがあります。ビジネス・プロセスの弱点を追跡し、強化のための低リスクな道筋を見つけることができるため、アジャイル性とマーケットプレイスでの競争力を高めることができます。
この俊敏性と競争上の優位性を実現し維持するうえで、プロセス・マイニングがどのように役立つかの詳細はこちらです。
プロセス・マイニングでは、ITシステムの独自のログ・データ・セットにアルゴリズムを適用します。ログ・データの粒度（細かいデータから粗いデータまで）によって、データをどの程度簡単に分析し、活用できるかが決まります（粗いデータは細かいデータよりも分析と活用が容易です）。
マルチシステム・プロセス・マイニングのアプローチでは、組織全体からのイベント・データが含まれる場合があります。したがって、データのソースは、両方のシステム（エンタープライズ・リスク・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRMなど）、部門（人事など））であることが考えられます。
一歩下がって、ソースであるイベント・ログを見てみましょうイベントログは、ネットワーク内で何が起こっているかを組織が理解するのに役立つデジタル記録です。多くの点で、それは瞬間や特定の行動を捉えたスナップショットのようなものです。
もう1つのシンプルな方法は、特定の時間（タイムスタンプ）に発生した何か（イベント）を確認することです。その日付および時刻には、追加の有用な情報が添付されている可能性があります。たとえば、誰かがSaaSアプリケーションへのログオンを試みて失敗したとします。イベントとタイムスタンプに加えて、ログに関連付けられたインシデントが発生します。プロセス・マイニング・テクノロジーが提供できる分析と視覚化と組み合わせることで、イベント・ログは、複雑なトランザクションで何が起こったかをより完全に把握するのに役立ちます。
プロセス・マイニングは、ビジネス・プロセスを採用し、記録するあらゆる組織（あらゆる業界）に適用できます。以下に、プロセス・マイニングの一般的なユースケースをいくつか示します。
