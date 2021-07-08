プロセス・マイニングでは、ITシステムの独自のログ・データ・セットにアルゴリズムを適用します。ログ・データの粒度（細かいデータから粗いデータまで）によって、データをどの程度簡単に分析し、活用できるかが決まります（粗いデータは細かいデータよりも分析と活用が容易です）。

マルチシステム・プロセス・マイニングのアプローチでは、組織全体からのイベント・データが含まれる場合があります。したがって、データのソースは、両方のシステム（エンタープライズ・リスク・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRMなど）、部門（人事など））であることが考えられます。

イベント・ログとは

一歩下がって、ソースであるイベント・ログを見てみましょうイベントログは、ネットワーク内で何が起こっているかを組織が理解するのに役立つデジタル記録です。多くの点で、それは瞬間や特定の行動を捉えたスナップショットのようなものです。

もう1つのシンプルな方法は、特定の時間（タイムスタンプ）に発生した何か（イベント）を確認することです。その日付および時刻には、追加の有用な情報が添付されている可能性があります。たとえば、誰かがSaaSアプリケーションへのログオンを試みて失敗したとします。イベントとタイムスタンプに加えて、ログに関連付けられたインシデントが発生します。プロセス・マイニング・テクノロジーが提供できる分析と視覚化と組み合わせることで、イベント・ログは、複雑なトランザクションで何が起こったかをより完全に把握するのに役立ちます。