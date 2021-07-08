タグ
プロセス・マイニングを活用すべき理由

プロセス・マイニングとその仕組み、プロセス・マイニングが提供する価値、組織での使用例について説明します。

リーン・スタートアップからビッグ・テックまで、組織はワークフローの真の機能を理解して初めて効率を最大化し、主要なビジネス・プロセスを改善することができます。人間だけでは、組織の競争力を高めるのに十分な速さでこのデータ抽出と分析を実行することはできません。

プロセス・マイニングを使用することで、組織は想定に基づいて作業するのではなく、プロセスで実際に何が起こっているかを明らかにすることができます。それから、ボトルネックの根本原因をリアルタイムで特定し、リソースを最適化し、生産性と自信を持って拡張できるようになります。

 

プロセス・マイニングとは

プロセス・マイニングは、現代のビジネス・プロセス管理（BPM）のためのツールです。これは、データサイエンスと経営科学の中間に位置します。プロセス・マイニングは、イベントログと呼ばれるユニットを介して情報システム内のプロセスの洞察を収集するという共通の目標を持つ一連のストラテジーで構成されています。

組織がプロセス・マイニングに使用する手法は、プロセスモデルが存在する段階によって異なります。ここでは、3つの主要なプロセス・マイニング手法を紹介します。

  • プロセス・ディスカバリー：これは最も一般的な手法であり、構成要素として2倍あります。ディスカバリーにより、将来の適合性や機能強化のチェックに使用できるプロセス・モデルが得られます。プロセス・ディスカバリーは、「何が起こっているかを解明する」ことと考察することができます。
  • 適合性チェック：適合性チェックでは、アルゴリズムは期待されるプロセス・モデルの結果に対する逸脱を絞り込みます。この手法は、「レールから外れた箇所を見つける」ツールと考察することができます。
  • モデルの強化：検出と適合性チェックを実施した後、モデルの強化から始めるプロセスの強化をさらに深く進めることができます。この手法は、「改善機会を見つける」方法と考察することができます。

これらのデータ・マイニング技術を組み合わせることで、組織は高レベルの標準化、予測可能性、継続的な改善を維持することができます。企業はプロセス・マイニングを使用して、単一のプロセス、個々の部門、または組織全体を最適化できます。

プロセスマイニングの価値

プロセスKPIを特定して追跡できる企業には、より深いプロセス分析のメリットがあります。ビジネス・プロセスの弱点を追跡し、強化のための低リスクな道筋を見つけることができるため、アジャイル性とマーケットプレイスでの競争力を高めることができます。

この俊敏性と競争上の優位性を実現し維持するうえで、プロセス・マイニングがどのように役立つかの詳細はこちらです。

  • Business Intelligenceの強化：データに裏付けられた洞察と提案された機能強化により、利害関係者は共通の基盤に到達し、事業オペレーションに関する意思決定を迅速に行うことができます。
  • ボトルネックの特定：プロセス・マイニングにより、組織はこれまで検知されていなかったボトルネックがどこに存在するかを把握することで、根本原因に対処し、共通プロセスの効率を取り戻すことができます。
  • プロセスの逸脱の表面化：組織はビジネス・プロセスがどのように機能すべきかを知っていますが、どのようなプロセスでも、ワークフローの軌道から外れる可能性のある逸脱が生じる可能性があります。プロセス・マイニングにより、逸脱を含めたリアルなプロセスと実際のプロセスステップが明らかになります。これらは改善の機会を表しています。

プロセスマイニングの仕組み

プロセス・マイニングでは、ITシステムの独自のログ・データ・セットにアルゴリズムを適用します。ログ・データの粒度（細かいデータから粗いデータまで）によって、データをどの程度簡単に分析し、活用できるかが決まります（粗いデータは細かいデータよりも分析と活用が容易です）。

マルチシステム・プロセス・マイニングのアプローチでは、組織全体からのイベント・データが含まれる場合があります。したがって、データのソースは、両方のシステム（エンタープライズ・リスク・プランニング（ERP）、顧客関係管理（CRMなど）、部門（人事など））であることが考えられます。

イベント・ログとは

一歩下がって、ソースであるイベント・ログを見てみましょうイベントログは、ネットワーク内で何が起こっているかを組織が理解するのに役立つデジタル記録です。多くの点で、それは瞬間や特定の行動を捉えたスナップショットのようなものです。

もう1つのシンプルな方法は、特定の時間（タイムスタンプ）に発生した何か（イベント）を確認することです。その日付および時刻には、追加の有用な情報が添付されている可能性があります。たとえば、誰かがSaaSアプリケーションへのログオンを試みて失敗したとします。イベントとタイムスタンプに加えて、ログに関連付けられたインシデントが発生します。プロセス・マイニング・テクノロジーが提供できる分析と視覚化と組み合わせることで、イベント・ログは、複雑なトランザクションで何が起こったかをより完全に把握するのに役立ちます。

プロセス・マイニングのユースケース

プロセス・マイニングは、ビジネス・プロセスを採用し、記録するあらゆる組織（あらゆる業界）に適用できます。以下に、プロセス・マイニングの一般的なユースケースをいくつか示します。

  • 製造と流通：製品を市場に投入するプロセスは、これまでになく綿密に精査されています。世界中の人々のヘルスと生産性は、ワクチンおよび関連するヘルス設備の製造と流通のスピードにかかっています。プロセス・マイニングは、多数のプレーヤー間のボトルネックを取り除くことができ、すべての人に重要な結果をもたらします。
  • 販売：プロセス・マイニングにより、販売サイクルの逸脱やその他の非効率性を調査できます。これにより、企業はリソースをより適切に配分し、メトリクスを増やすプロセスを強化できるようになります。これは、サイクルが3カ月から9カ月に及ぶB2B企業にとっては有益であり、競合他社が市場を共有する機会を生み出す機会も生まれます。
  • 財務：プロセス・マイニングにより、財務部門は、確立された調達プロセスの外で商品やサービスを購入する行為であるマーベリック・バイイングなどの逸脱を特定することで、監査などの業務プロセスをより効率化することができます。
  • Eコマース：プロセス・マイニングにより、組織は売上を増やし、顧客体験を向上させるために、特定の顧客プロセスがどのように機能するかをよりよく理解することができます。たとえば、eコマース企業は、Webページ間の関係、購入へのクリティカルパス、注文から現金化、問題解決までの時間（サポート面）など、主要なメトリクスを迅速に表面化させるモデルを作成できます。
  • 医療：プロセス・マイニングにより、患者との対話の効率、医療機関内の部門間のワークフローに関連する効率とコストを改善できます。影響は患者やユーザーにまで及びます。待ち時間の短縮は通常、患者にとっても医療従事者にとってもメリットがあります。また、高コストな画像作成ワークフローなどで組織を支援します。

プロセスマイニングとIBM

お客様のビジネス改善にプロセス・マイニングを加えることを検討されているのであれば、IBM Process Miningで始めることをお勧めします。これはローコード・ソリューションであり、クライアントが手動プロセスに費やす時間を90%削減するのに役立ちました。

プロセス・マイニングやRPAなどの他のタイプのインテリジェントな自動化の使用について詳しくは、「プロセスマイニングとRPA: Ultimate Automation Power Coupleの出会い」を参照してください。
