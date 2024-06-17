クラウドストレージによる不変のバックアップ戦略

不変データの保護：ネイティブの不変性機能により、保持期間中にバックアップが変更または削除されるのを防ぐのに役立ちます。不変性は、バックアップデータを暗号化で上書きする能力を阻害することで、ランサムウェアに対する究極のデータ保護を実現します。

災害復旧時間の短縮： バックアップ・データは安全な別個の環境に保管されるため、バックアップが本番環境に対するサイバー攻撃の影響を受けないことを確信できます。こうした影響を受けないバックアップにより、データの復元が容易になり、迅速に復旧できます。

バックアップの運用コストの削減： Object storageは、フルマネージドのストレージ・サービスであり、非常に低コストで利用できるため、組織は継続的な保護を確保しながらバックアップの運用コストを低く抑えることができます。

レジリエンスと可用性： IBM Cloud Object Storage は、冗長ストレージ・ゾーンとネットワーク・テクノロジーに支えられたグローバルにアクセス可能なサービスであるため、バックアップは常に利用可能な状態を維持します。

IBM Cloud Object Storageの堅牢なアーキテクチャーは、耐久性、拡張性、費用対効果を保証するため、あらゆる規模の組織に適しています。さらに、その不変性という主要機能により、バックアップ・データの偶発的または悪意のある変更を防止することで保護層が強化され、データの整合性と規制要件の遵守が保証されます。この主要機能と、IBMの厳格なセキュリティー対策および広範なデータ保護機能とを組み合わせることで、IBM Cloud Object Storageは、バックアップ・データの確実な保護を求める企業にとって信頼できる選択肢となっています。組織はIBM Cloud Object Storage を使用することでリスクを軽減し、バックアップ・プロセスを合理化するとともに、クリティカルなデータが安全に保管され、不測の事態から保護されていることを確認することで安心感を保てます。