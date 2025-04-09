デジタル経済では、一秒一秒が重要です。組織は前例のない量のデータを生成して消費しますが、このデータに基づいてリアルタイムで行動できる能力は依然として大幅に制限されています。ビジネス環境がますます複雑になり、動的になるにつれて、意思決定に費やせる時間は縮小されます。Gartner社のReengineering the Decision Surveyによると、71%の組織が意思決定の要求がより頻繁で迅速かつ複雑になっていると報告しています。しかし、リアルタイム・データがなければ、こうした意思決定は今日の現実ではなく、過去の洞察に基づいて行われてしまいます。

金融、小売、医療など、時間に敏感な業種・業務では、データ統合が遅いことにますます悩まされています。

· 金融サービス：金融機関は、信用スコアリング、不正アクセス検知、規制遵守のために正確なデータを利用しています。遅いデータは誤った意思決定や侵害につながります。5分で特定された詐欺ケースは、5時間で特定された詐欺よりもはるかに被害が少なくなります。

· 小売業：リアルタイム・データは在庫管理、需要予測、パーソナライゼーションの鍵です。それがなければ、小売業者は在庫切れ、過剰在庫、販売の損失、過剰在庫といったリスクを冒すことになります。非効率な在庫管理は。世界中で毎年約1.1兆米ドルの損失を企業に与え、小売業者だけでも在庫過剰により年間4710億米ドルの損失を被っています。

· 医療：遅く古いデータに基づいた医療上の決定は、診断ミス、治療の遅れ、死亡率の上昇につながります。古い患者情報に起因する医療ミスは、米国における死因の第3位であり、年間200億米ドルが費やされています。

· テクノロジーとAI：遅いデータは予測分析を弱体化させ、製品の最適化と顧客維持に影響を与えるイノベーションを遅れさせます。AIモデルをトレーニングするために古いデータに頼っている企業は、不正確な予測のために世界的な収益損失の6% （約4億600万米ドル）を見込んでいます。

何もしない場合のコストは、リアルタイム・データ統合にアップグレードするコストよりもはるかに大きくなります。