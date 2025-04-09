市場が秒単位で変化するとき、データの遅延はもはや単なる非効率性ではなく、負債です。分析への大規模な投資にもかかわらず、80%の組織が意思決定のために古いデータに依存しており、機会損失、業務上のボトルネック、競争上の後退につながっています。さらに悪いことに、データ・リーダーの85%は、古いデータを使用して意思決定を行うことで会社に直接的なコストがかかっていることを認めています。
現実は明らかです。データ処理の遅延は、1秒ごとに財務的損失、セキュリティーの脆弱性、ビジネス・リスクにつながります。
リアルタイムのストリーミング・データの統合を採用している企業は、競合他社よりも迅速に洞察を引き出し、運用を最適化し、優れた顧客体験を提供しています。遅いデータの高コストと、リアルタイム・ストリーミング・データ統合に投資している企業が大きな優位性を獲得している理由についてご説明します。
デジタル経済では、一秒一秒が重要です。組織は前例のない量のデータを生成して消費しますが、このデータに基づいてリアルタイムで行動できる能力は依然として大幅に制限されています。ビジネス環境がますます複雑になり、動的になるにつれて、意思決定に費やせる時間は縮小されます。Gartner社のReengineering the Decision Surveyによると、71%の組織が意思決定の要求がより頻繁で迅速かつ複雑になっていると報告しています。しかし、リアルタイム・データがなければ、こうした意思決定は今日の現実ではなく、過去の洞察に基づいて行われてしまいます。
金融、小売、医療など、時間に敏感な業種・業務では、データ統合が遅いことにますます悩まされています。
· 金融サービス：金融機関は、信用スコアリング、不正アクセス検知、規制遵守のために正確なデータを利用しています。遅いデータは誤った意思決定や侵害につながります。5分で特定された詐欺ケースは、5時間で特定された詐欺よりもはるかに被害が少なくなります。
· 小売業：リアルタイム・データは在庫管理、需要予測、パーソナライゼーションの鍵です。それがなければ、小売業者は在庫切れ、過剰在庫、販売の損失、過剰在庫といったリスクを冒すことになります。非効率な在庫管理は。世界中で毎年約1.1兆米ドルの損失を企業に与え、小売業者だけでも在庫過剰により年間4710億米ドルの損失を被っています。
· 医療：遅く古いデータに基づいた医療上の決定は、診断ミス、治療の遅れ、死亡率の上昇につながります。古い患者情報に起因する医療ミスは、米国における死因の第3位であり、年間200億米ドルが費やされています。
· テクノロジーとAI：遅いデータは予測分析を弱体化させ、製品の最適化と顧客維持に影響を与えるイノベーションを遅れさせます。AIモデルをトレーニングするために古いデータに頼っている企業は、不正確な予測のために世界的な収益損失の6% （約4億600万米ドル）を見込んでいます。
何もしない場合のコストは、リアルタイム・データ統合にアップグレードするコストよりもはるかに大きくなります。
データの遅延は収益に影響を与えるだけではなく、詐欺やサイバー脅威、規制上の罰則への可能性を高めます。これらの遅延は、次の業種にどのような影響を与える可能性があるのか説明します。
· 金融セクター：不正アクセス検知が遅いということは、侵害にさらされるリスクが高いことを意味します。リアルタイム・ストリーミングのアプローチにより、不正行為を事前に防止できる可能性がありますが、レガシー・バッチ・システムでは、企業は事前対応型ではなく事後対応型になります。
· 医療：リアルタイムのデータ同期がなければ、コンプライアンス・ギャップにより機関は数百万ドル規模の罰金を科される可能性があります。
· 小売と電子商取引：顧客の信頼は、リアルタイムのパーソナライゼーションと不正防止にかかっています。詐欺案件の76%は深刻なブランド評判の損害を引き起こし、長期的な顧客の離脱を招きます。
ストリーミングデータの統合は、効率性だけではありません。損失になる前にリスクを軽減することが重要です。
コストのかかる遅延、非効率、機会の逸失を回避したい企業には、リアルタイムのデータ統合が必要です。効果的なリアルタイム・データ統合ソリューションにより、組織は進行中のデータ変換によってデータ主導の意思決定をより迅速に行うことができ、インサイトを常に最新の状態に保つことができます。パイプライン作成を自動化することでパフォーマンスを最適化し、パーソナライズされたリアルタイムのインタラクションを提供することで顧客体験を向上させます。
その見返りは何でしょうか？不正アクセス検知を数時間や数日ではなく数秒で実行し、インベントリーをリアルタイムで更新してコストのかかる在庫切れや顧客の不満を防ぎ、請求処理を迅速化します。これらは、リアルタイムのデータ統合が持つ力のほんの一例です。企業は、古いレポートではなく、信頼できるライブ・データを活用して、自信を持って行動できるようになります。
しかし、リアルタイム・データ統合ソリューションはすべて同じように構築されるわけではありません。多くのプラットフォームは、厳格なアーキテクチャー、遅延の問題、手動介入、隠れた運用の複雑さに苦労しており、最終的にはパフォーマンスを妨げています。企業は、ストリーミング・データを処理するだけでなく、その信頼性、ガバナンス、セキュリティーを確保する、スケーラブルで柔軟かつインテリジェントなソリューションを必要としています。真のリアルタイム・データ統合を実現するには、スピードだけでは不十分です。信頼性、ガバナンス、適応性が求められますが、市場で入手可能なソリューションの大半はこの領域に欠けています。
IBM® StreamSetsは、低速で信頼性の低いデータ統合の課題を解消し、摩擦のない自動化された安全なストリーミング・データ体験を提供するように設計されています。IBM StreamSetsは、継続的な手動チューニングを必要とし、スキーマのドリフトやベンダー・ロックインに対処する従来の他のストリーミング・ソリューションとは異なり、オンプレミスからクラウド・データ・ウェアハウスやデータレイクまで、エンタープライズ・データ・ハブをシームレスに接続します。この統合により、中断のないリアルタイムのデータ・フローを確保できます。ハイブリッドおよびマルチクラウド環境にわたる柔軟なデプロイメント・モデルにより、組織はガバナンスとコンプライアンスを維持しながら簡単に拡張できるようになります。
IBM StreamSetsは、大規模にリアルタイムの意思決定を可能にすることで、企業がデータ・アーキテクチャーをモダナイズし、AI駆動型の洞察を解き放つ、そして運用リスクを軽減できるよう支援します。組み込みのデータ・ドリフト保護、イン・フライト・トランスフォーメーション、パイプラインのオブザーバビリティーにより、高品質のデータを継続的に提供するため、企業は古い情報ではなく最新の洞察に基づいて行動できます。ビジネスの未来はリアルタイムです。それを受け入れる人が主導します。それを無視する人は取り残されます。
