新型コロナウイルス感染症のパンデミックや進行中のマクロ経済大気のような予期せぬ状況は、世界中の企業がデジタル・トランスフォーメーションを指数関数的に加速させるきっかけとなっています。パンデミック中に、ロックダウンや社会的距離の制限によって事業運営が変革されたとき、あらゆる組織の存続にはデジタルイノベーションが不可欠であることがすぐに明らかになりました。

ビジネス、個人、教育分野でリモート・インターネット・アクセスに依存することで、データ需要が高まり、世界的なデータ消費が増加しました。さらに、オンライン取引とWebトラフィックの増加により、膨大なデータが生成されました。そこで登場したのが、データ・ウェアハウジング・ソリューションのモダナイゼーションです。

企業は、既存のデータ・ウェアハウジング・ソリューションやエンタープライズ・データ・ウェアハウジング・ソリューションでは、膨大なワークロードを管理できないことに気づきました。革新的な組織は、大規模なデータ容量を管理し、安全なストレージ・ソリューションを実現して、消費者の需要を満たすための最新のソリューションを追求していました。これらの進歩の1つに、モダナイズされたデータウェアハウジングテクノロジーの導入の加速が含まれていました。ビジネスの成功と競争力の維持は、これにかかっています。