新型コロナウイルス感染症のパンデミックや進行中のマクロ経済大気のような予期せぬ状況は、世界中の企業がデジタル・トランスフォーメーションを指数関数的に加速させるきっかけとなっています。パンデミック中に、ロックダウンや社会的距離の制限によって事業運営が変革されたとき、あらゆる組織の存続にはデジタルイノベーションが不可欠であることがすぐに明らかになりました。
ビジネス、個人、教育分野でリモート・インターネット・アクセスに依存することで、データ需要が高まり、世界的なデータ消費が増加しました。さらに、オンライン取引とWebトラフィックの増加により、膨大なデータが生成されました。そこで登場したのが、データ・ウェアハウジング・ソリューションのモダナイゼーションです。
企業は、既存のデータ・ウェアハウジング・ソリューションやエンタープライズ・データ・ウェアハウジング・ソリューションでは、膨大なワークロードを管理できないことに気づきました。革新的な組織は、大規模なデータ容量を管理し、安全なストレージ・ソリューションを実現して、消費者の需要を満たすための最新のソリューションを追求していました。これらの進歩の1つに、モダナイズされたデータウェアハウジングテクノロジーの導入の加速が含まれていました。ビジネスの成功と競争力の維持は、これにかかっています。
データウェアハウジングは、企業または組織による安全な電子情報ストレージです。取得、分析、報告が可能な履歴データの山を作成することで、組織の性業績や運営に関する洞察や予測分析を提供します。
データウェアハウジングソリューションは、ビジネス効率を促進し、将来の分析と予測を構築し、生産性を高め、ビジネスの成功を向上させます。これらのソリューションは、データを分類して読みやすいダッシュボードに変換し、社内の誰もが分析できるようにします。データは単一の中央リポジトリーから報告されるため、経営陣はより有意義な洞察を引き出し、より迅速で適切な意思決定を行うことができます。
データウェアハウスは履歴データに関するレポートを実行することで、どのようなシステムやプロセスが機能しているか、どの方法を改善する必要があるかを明確にすることができます。データウェアハウスは、人工知能や機械学習（AI/ML）ソリューションの基本アーキテクチャーでもあります。
構造化、半構造化、非構造化を問わず、すべてがデータです。ほとんどのエンタープライズまたはレガシー・データウェアハウスでは、リレーショナル・データベース管理システム（RDBMS）データベースを介した構造化データのみをサポートしています。企業は、エンタープライズ・データを処理するために、追加の参考情報と人員を必要とします。非効率で、コスト増大をもたらすレガシー・ツールを使ってビジネスの効率化と俊敏性を達成することはほぼ不可能です。
データの管理、保管、処理は、ビジネスの効率化と成功にクリティカルです。最新のデータウェアハウジングテクノロジーは、あらゆるデータ形式に対応できます。ビッグデータ、クラウド・コンピューティング、高度な分析の重要な発展により、最新のデータウェアハウスの需要が生まれました。
今日のデータウェアハウスは、時代遅れのシングル・スタック・ウェアハウスとは異なります。最新のバージョンのデータウェアハウスでは、レガシー・データウェアハウスやエンタープライズ・データウェアハウスのように主にデータ処理に焦点を当てるのではなく、複数のソースからの膨大なデータをさまざまな形式で保存し、ビジネス上の意思決定を促進するための分析を生成できるように設計されています。
企業にとって優れたソリューションは、データ・ファブリックおよびデータ・メッシュ・テクノロジーを使用したデータレイクハウス・ソリューションと既存のオンプレミス・データ・ウェアハウジングの統合です。そうすることで、長期的な最新のデータ・ウェアハウジング・ソリューションが構築されます。
データレイクハウスには、組織のデータが非構造化、構造化、半構造化の形で保管されており、即時または将来の使用のために無期限に保管することができます。このデータは、ビジネス上の洞察を得るためにデータを研究するデータサイエンティストやエンジニアによって使用されます。データレイクまたはデータレイクハウスのストレージ・コストは、エンタープライズ・データウェアハウスよりも安価です。さらに、データレイクとデータレイクハウスの管理にかかる時間が短縮されるため、運用コストが削減されます。IBMは、こうしたビジネス状況を実現する次世代データレイクハウス・ソリューションを提供しています。
データ・ファブリックは、分散型オーナーシップによって高度なデータ・セキュリティーの課題を解決する次世代データ分析プラットフォームです。通常、組織にはさまざまな事業分野の複数のデータ・ソースがあり、分析のために統合する必要があります。データ・ファブリック・アーキテクチャーは、異種のデータ・ソースを効果的に統合し、一元管理されたデータ共有とガバナンスのガイドラインを通じてリンクします。
多くの企業は、クラウド・プロバイダーに基づいた柔軟でハイブリッドなマルチクラウド・ソリューションを求めています。データ・メッシュ・ソリューションは、データ・カタログを管理することで、クエリー言語（SQL）クエリーを関連するRDBMSまたはデータレイクハウスにプッシュダウンし、仮想化されたテーブルとデータをユーザーに提供します。データ・メッシュの原則では、ビジネス・データをローカルに保管することはありません。これはビジネスにとって利点です。データ・メッシュ・ソリューションが成功すると、企業の資本コストと運用コストが削減されます。
IBM Cloud Pak for Dataは、アナリティクスのためのデータ・ファブリックとデータ・メッシュ・ソリューションの良い例です。クラウド・テクノロジーは、人工知能（AI）機能、インテリジェントなエッジ・サービス、高度なワイヤレス接続などに推奨されるプラットフォームとして台頭してきました。多くの企業がハイブリッドなマルチクラウドのストラテジーを活用して、業績を向上させ、ビジネスの世界で成功を収め、繁栄していきます。
データウェアハウスのモダナイゼーションには、セキュリティーを損なうことなくインフラストラクチャーを拡張することが含まれます。そうすることで、企業は新しいテクノロジーのメリットを享受し、データ処理のスピードと俊敏性を高め、変化するビジネス要件を満たし、このビッグデータの時代に対応し続けることができます。現在のデータの種類と量が増えているため、企業は今日の市場で競争力を維持するために、データウェアハウスをモダナイズすることが不可欠になっています。企業はリアルタイムでの貴重な洞察とレポート作成を必要としており、エンタープライズや旧式のデータウェアハウスでは最新のデータ需要に対応できません。
データウェアハウスは進化の興味深い段階にあります。世界のデータウェアハウスの市場規模は、今後5年間で250%（リンクはibm.comの外にあります）以上の複合成長率で成長すると推定されているため、企業は新しいデータウェアハウス・ソリューションと、これまで以上に使いやすくするツールに頼ることになるでしょう。
AIやその他の画期的なテクノロジーが、組織を今後10年へと導きます。データ消費と負荷は増加し続け、これにより企業が最先端のデータ・ウェアハウジング・ソリューションを実装する新しい方法を発見する可能性があります。デジタル・テクノロジーとコネクテッド・デバイスの普及により、組織は存続し続けることができます。これは、20年前には想像もできなかった偉業です。
重要な教訓は、エンタープライズまたは旧式のデータ・ウェアハウジング・テクノロジーを最適化する組織の取り組みから得られます。重要な教訓の1つは、テクノロジー、プロセス、組織運営をモダナイズし、進化させるために具体的な変更を加えることの重要性です。変化の速度はさらに増加し続けるため、この知識とモダナイゼーションを加速する能力は今後クリティカルになるでしょう。
データウェアハウスのモダナイゼーションの現在どの段階にいても、IBMのエキスパートがお客様のニーズに合った適切なアプローチでモダナイズするお手伝いをします。データウェアハウスのモダナイゼーションの旅を始めましょう。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
