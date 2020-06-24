マイクロサービスに適したデータベースの選択

アプリケーションが、マイクロサービスへのリファクタリングが開始されつつあるほとんどのアプリケーションと同様である場合、そのアプリケーションは単一の大規模なリレーショナルデータベースで動作していると想定してもおそらく問題ありません。さらに、このデータベースがOracle Databaseである可能性はほぼ半々です。残りのすべてのリレーショナルデータベース ( Db2 、 SQL Server 、 Informix 、さらにはMySQLやPostgresなどの OSS データベース) が残りの部分を分割しています。実際、（通常は高価な）エンタープライズ・リレーショナル・データベースから移行することは、マイクロサービスにリファクタリングすることでよく推進されるメリットの1つです。

多くのマイクロサービスでは、NewSQLや NoSQLなど、他のタイプのデータベースを選択する正当な理由があります。ただし、現在のリレーショナルデータベースを一度にすべて放棄することは、多くの場合無謀な決定です。代わりに、既存のJavaコードをリファクタリングするための増分アプローチを推奨しているのと同じように、データベースを変更するためのより増分的なアプローチを検討することもできます。

しかし、私たちが提唱してきたコーディングの増分アプローチと同様に、データベースのリファクタリングの増分アプローチに従う場合の最大の問題は、どこから始めるかを決めることです。増分アプローチを決定したら、最初に決定しなければならないのは、1つの大規模なデータベースを使用するか、それとも多数の小規模なデータベースを使用するかということです。一見すると、これは理にかなっていないように聞こえるかもしれません。言うまでもなく、一つの大きなデータベースなど誰も望んでいません。それこそがモノリスで抱えているものなのですから！まずは私たちが何を意味しているのかを説明しましょう。

基本的に、最初にデータベース サーバーとデータベース スキーマを区別する必要があります。OracleやDb2のようなエンタープライズ規模のデータベースに精通している人にとっては、これは当たり前のことです。なぜなら、企業には通常、1つの大きなOracleサーバー (または、多数の小さなサーバーで構成される大きなサーバーであるRAC) があり、その上で複数のチームが独自のデータベース (それぞれ個別のスキーマで表される) をホストするからです。これが行われる理由は、ライセンスは CPU ごとに付与されることが多く、企業は支払った金額で最大限の利用をしたいと考えているからです。これを実現する方法の 1 つは、複数のチームを 1 つの大きなサーバーにまとめることです。MySQL や Postgre SQL などのオープンソースデータベースに精通している人にとっては、区別する必要が少ないため、この方法はあまり一般的ではありません。

これが重要なのは、マイクロサービスのデータベースの構築については、データベースでの結合を削減または排除することが重要ですが、それは実際にはデータベース・スキーマ・レベルでの結合を意味するからです。問題が発生するのは、同じ情報（同じスキーマ内の同じテーブル）を使用する 2 つの異なるマイクロサービスがある場合です。図1をご覧いただくと、その意味がわかります。