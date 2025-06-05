従業員の生産性における最大の障壁の1つは、さまざまな接続されていないバックエンド・ツールで作業するという課題です。従業員は仕事を遂行するためにさまざまなアプリケーションに依存していますが、それぞれに独自のログイン・プロセス、インターフェース、ワークフローがあります。この一貫性の欠如により摩擦が生じ、生産性が低下し、集中力が妨げられます。

この困難な状況は、シームレスで調和のとれた作業プロセスを構築し、ビジネス・メトリクスを強化するソリューションの必要性を浮き彫りにしています。チャットボットやバーチャル・ヘルパーなどの生成AIと人工知能アシスタントは、管理タスクの処理、質問への回答、顧客とのやり取りの合理化のための一般的なツールになっています。しかし、企業は現在、単純なアシスタントを超えて、AIエージェントのような高度なシステムに移行しています。

今日、企業は、ドメイン、プラットフォーム、プロバイダーにまたがるエージェントのマクロな世界に突入しつつあり、単一のエージェントやアプリケーションに依存することはもはや現実的ではありません。エージェントは、ドメイン固有のアプリケーション、オープンソース・プラットフォーム、ハイパースケーラー・エコシステム全体にますます分散されています。こうした大幅な複雑化に伴い、これらのエージェントを連携させるだけでなく、連携を可能にするオーケストレーションが必要となります。

ここでは、マルチ・エージェントのオーケストレーションが不可欠になります。つまり、自律的なエージェントがサイロ内に籠るのではなく連携して動作するように調整します。

マルチエージェント・オーケストレーションにより、エージェント、アシスタント、さまざまなデータソースが連携できます。このアプローチにより、タスクが単一のインターフェースを通じて効率的に処理されるようになり、複数のアクセス・ポイントや頻繁な承認チェックの必要性がなくなります。チームや機能を隔てるサイロを解消することで、知識の共有が強化され、意思決定がスピードアップします。