AIが進歩を続けるにつれて、MLも進化します。2024年に最も期待されるMLの改良製品の1つは、ノーコード機械学習です。ノーコードMLは、成果を得るために行動データと平易な英語に大きく依存しています。アナリストは、複雑なコーディング言語の代わりに、質問したり、レポートを取得するためのコマンドを作成したりできます。ノーコードMLの最大のメリットの1つは、あらゆる規模の企業が、データ・アナリストやエンジニアを雇用することなくMLやAIをネットワークに導入できることです。欠点は、このタイプのMLテクノロジーは限界があり、詳細な予測分析を実行できないことです。

教師なし学習と強化学習はどちらも来年には普及が予想されており、その理由の一端がノーコードMLです。

MLの進化に伴い、拡張現実や量子コンピューティングなどの他のテクノロジーも成長する可能性があります。「機械学習モデルは、拡張現実におけるアプリやその他の用途のために3Dオブジェクトを生成することができる」とLuís Fernando Torres氏が書いています。さらにMLは、顔認識技術の改善と生成AIとのインタラクションにおいても役割を果たします。