データ・プライバシー・ソリューション

単なる法規制の遵守にとどまらない組織は、お客様との信頼関係を築きながら、競合他社と差別化を図ることができます。IBM® Securityソリューションは、ゼロトラストの原則と実績のあるデータ・プライバシー保護に基づく包括的で適応性のあるデータ・プライバシー戦略により、信頼できる顧客体験を提供し、ビジネスの成長に役立ちます。
サイバー攻撃から従業員とデータを守る方法を学びましょう。攻撃者の戦術と推奨事項についてより深いインサイトを手に入れ、組織を積極的に保護します。
データの使用状況と、お客様と規制上の責任に対するリスクを評価します。
セキュリティーを制御することにより個人データを保護し、信頼できる体験を提供します。
インシデント対応を効率化して、リスクとコンプライアンスの問題を修正し、より簡単に拡張できるようにします。
IBM Securityと1touch.ioは、連携してプライバシーとセキュリティーのためのデータ・ディスカバリーを提供します。 すべての環境で、構造化データと非構造化データの正確でスケーラブルな統合検出と分類を活用できます。
IBM Guardiumソフトウェアは、拡張性の高い統合された高度なデータ・セキュリティーを提供します。
IBM® Verifyは、プライバシーに配慮しながらお客様のIDとアクセスを管理します。
IBM® QRadar SOARは、サイバー・レジリエンスを加速させ、反復作業の自動化を実現します。
ストレージ・データ保護とサイバー・レジリエンスを実現するフラッシュ・ストレージ・ソリューションは、運用の継続性、パフォーマンスの向上、インフラストラクチャー・コストの削減を促進します。
IBM Cloud Pak for Dataは、管理対象データ基盤を構築してデータの成果を加速し、プライバシーとコンプライアンスの要件に対処するためのツールを提供します。
IBM® OpenPages Data Privacy Managementは、プライベート・データのレポートを自動化し、コンプライアンスの正確性を向上させ、監査時間を短縮して、取り組みを促進します。
保護された情報の取り扱いや使用に関するルールの確立に役立つプライバシー・サービスを提供します。
データ・セキュリティーの専門家と連携して、機密性の高いデータを保護します。
データ・プライバシーのコンサルタントと連携して、セキュリティーのリスクとコンプライアンスを管理します。