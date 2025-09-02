シャドーAIの使用を防ぐ シャドーAIは見過ごされがちです。それを検知する方法をご紹介します。



プライバシーを保護する

単なる法規制の遵守にとどまらない組織は、お客様との信頼関係を築きながら、競合他社と差別化を図ることができます。IBM® Securityソリューションは、ゼロトラストの原則と実績のあるデータ・プライバシー保護に基づく包括的で適応性のあるデータ・プライバシー戦略により、信頼できる顧客体験を提供し、ビジネスの成長に役立ちます。

 
2025 X-Force Threat Intelligence Index

サイバー攻撃から従業員とデータを守る方法を学びましょう。攻撃者の戦術と推奨事項についてより深いインサイトを手に入れ、組織を積極的に保護します。

 最新の脅威インテリジェンスを入手

スマートなAIは、よりスマートなセキュリティーとガバナンスから始まる

Fortune 20に名を連ねる医療企業のサイバーセキュリティー・リーダーとの対談に参加して、AI保護のベスト・プラクティスをお聞きください。

Webセミナーを見る
データ・プライバシーのメリット
データ・リスクの把握

データの使用状況と、お客様と規制上の責任に対するリスクを評価します。
安全なデータ共有

セキュリティーを制御することにより個人データを保護し、信頼できる体験を提供します。
インシデント対応の自動化

インシデント対応を効率化して、リスクとコンプライアンスの問題を修正し、より簡単に拡張できるようにします。
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Securityと1touch.ioは、連携してプライバシーとセキュリティーのためのデータ・ディスカバリーを提供します。 すべての環境で、構造化データと非構造化データの正確でスケーラブルな統合検出と分類を活用できます。

データ・プライバシー・ソリューション 包括的なデータ保護

IBM Guardiumソフトウェアは、拡張性の高い統合された高度なデータ・セキュリティーを提供します。

IBM® Verifyは、プライバシーに配慮しながらお客様のIDとアクセスを管理します。

IBM® QRadar SOARは、サイバー・レジリエンスを加速させ、反復作業の自動化を実現します。

ストレージ・データ保護とサイバー・レジリエンスを実現するフラッシュ・ストレージ・ソリューションは、運用の継続性、パフォーマンスの向上、インフラストラクチャー・コストの削減を促進します。

 フラッシュ・ストレージ・ソリューションはこちら データ・ガバナンス

IBM Cloud Pak for Dataは、管理対象データ基盤を構築してデータの成果を加速し、プライバシーとコンプライアンスの要件に対処するためのツールを提供します。

 データ・ガバナンスのユースケースはこちら Cloud Pak for Dataを無料で試してみる データ・プライバシー管理

IBM® OpenPages Data Privacy Managementは、プライベート・データのレポートを自動化し、コンプライアンスの正確性を向上させ、監査時間を短縮して、取り組みを促進します。

データ・プライバシー・サービス
データ・プライバシー・ポリシー・サービス

保護された情報の取り扱いや使用に関するルールの確立に役立つプライバシー・サービスを提供します。

データ・セキュリティー・サービス

データ・セキュリティーの専門家と連携して、機密性の高いデータを保護します。

リスクとコンプライアンスのサービス

データ・プライバシーのコンサルタントと連携して、セキュリティーのリスクとコンプライアンスを管理します。

参考情報 2025年データ侵害のコストに関する調査
AI はビジネスを変革すると同時にリスクももたらします。AI関連のセキュリティー・インシデントを経験した組織の97％は、適切なアクセス制御を欠いていました。
データ・セキュリティーに関する5つの一般的な落とし穴
データ・セキュリティーとコンプライアンス体制を向上させる方法について、電子ブックをご覧ください。
データ・プライバシーの未来に備える
進化し続けるデータ・プライバシー環境に備えるための5つの重要な検討事項。
次のステップ

