統合とレジリエンスのソフトウェア

エージェント型エンタープライズに向けた連携とレジリエンスの基盤
エージェント型エンタープライズは、AIに対応したテクノロジー・スタックから始まります。運用全体でエージェントを活用するには、ハイブリッドクラウドやアプリケーション、データ、ネットワークを統合する、安全で連携した基盤が必要です。IBMは、ITチームがインテリジェントな自動化を大規模にオーケストレーションできるよう支援します。AIが問題を予測し、パフォーマンスを最適化し、リアルタイムでアクションを実行できるようにします。その結果、レジリエンスの強化、イノベーションの加速、測定可能なビジネス成長を促進するITを実現します。
ハイブリッド・データと統合を活用し、分断されたITスタック全体でエージェントとモデルを実行してAI導入を加速します。
利用者や監査担当者が気付く前にリスクを継続的に特定、優先順位付けし、解決する自動化
検知から修復までをつなぎ、レジリエンスとパフォーマンスを維持する自動化
分断された資産、作業指示、在庫データを統合しながら、資産と施設の運用を効率化し、拡大します。
モダナイズを迅速に進め、ベンダー依存を減らし、レジリエンスを強化します。複雑なハイブリッド環境全体で稼働率を維持します。
稼働率とサービスの信頼性を維持するAI駆動のメインフレーム・レジリエンスのオブザーバビリティー
数分で業務アプリケーションを統合し、手作業を削減できます。競争力を維持し、顧客と成長のスピードに合わせて前進できます。
IBM® webMethods Hybrid Integrationは、エージェントや大規模言語モデル（LLM）、アプリケーション、API、B2B、データ向けの統合iPaaSを提供し、拠点や環境、チームをまたいだ俊敏性を拡大します。
IBM® Concertは、生成AIを活用したテクノロジー自動化プラットフォームです。アプリケーション管理を効率化し、行動につながるAIの洞察を提供します。
IBM® Instanaは、AIと自動化の力を活用し、アプリケーション・スタック全体の問題を先回りして解決します。
IBM® Turbonomicは、マルチクラウド環境全体で安定したパフォーマンスを確保しながら、リソース管理を自動化し、ITコストを削減します。
IBM® JSphere Suite for Javaは、エンタープライズJavaアプリケーションの迅速なモダナイズと長期活用を支援する柔軟なソリューションを提供します。
