統合とレジリエンスのソフトウェア

エージェント型エンタープライズは、AIに対応したテクノロジー・スタックから始まります。運用全体でエージェントを活用するには、ハイブリッドクラウドやアプリケーション、データ、ネットワークを統合する、安全で連携した基盤が必要です。IBMは、ITチームがインテリジェントな自動化を大規模にオーケストレーションできるよう支援します。AIが問題を予測し、パフォーマンスを最適化し、リアルタイムでアクションを実行できるようにします。その結果、レジリエンスの強化、イノベーションの加速、測定可能なビジネス成長を促進するITを実現します。