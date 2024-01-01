お客様のビジネス・ニーズに適したモデル
watsonx.aiを使用することで、AI開発者と機械学習エンジニアは、数千の最先端の基盤モデル（SOTA）から選択し、特定のユースケースに合わせてカスタマイズとチューニングを通じてモデル開発プロセスを最適化できます
モデルのカスタマイズを可能にすることで、開発チームはモデル全体で知識とスキルを再利用することができます。
エンタープライズ・データを使用したエンドツーエンドのモデル・カスタマイズを、数か月ではなく数時間で実現
大規模な汎用モデルではなく、小規模な特化型モデルで推論します。
モデルをより効率的に実行し、性能とランタイムを最適化します。
何千件ものドキュメントを取り込むと同時にマスキング、チャンキング、フィルターなどの複雑な取り込みパイプラインを管理します。PDF、PPT、TXT、DOC など、さまざまなデータ・ソースから複数のドキュメント形式を処理します。
ナビゲートしやすいツリー構造で視覚化された企業の知識とスキルのタクソノミーを構築します。IBM watsonx.aiは、タクソノミー作成用のUI、CLI、API、およびSDKを提供します。
InstructLabエージェント型合成データ生成でタクソノミーを強化します。IBM watsonx.aiは、合成データを生成するためのUI、CLI、API、およびSDKを提供します。
マルチフェーズ調整手法で生成された合成データを使用してモデルを調整します。IBM watsonx.aiは、アライメント調整用のUI、CLI、API、SDKを提供します。
組織のドキュメントを効率的にインデックス化して取得します。
Pythonノートブックを使用して、事前調整モデルと調整モデルの両方で、IBM Bluebenchベンチマークと標準のオープン・ベンチマーク（損失関数、MMLU、MT-Bench、およびPR-Bench）を実行します。
サード・パーティーのライブラリーやAIワークフローに適したIBM Graniteモデルを使用してAIアプリケーションを強化したり、独自カスタムの基盤モデルをプラットフォームに取り込んだりすることができます。
watsonx.aiを無料でお試しください。また、さらに詳細な情報についてもご覧ください。