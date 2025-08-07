IBM watsonx.aiで利用可能なOpenAIのオープンソース・モデル

2025年8月7日
OpenAIでは2つの人工知能モデルを一般公開し、開発者や企業が自由にダウンロード、実行、カスタマイズできるようにしました。モデルの1つは現在、IBMのwatsonx.ai開発者スタジオでホストされています。
OpenAIがこのような取り組みを行うのは2019年以来初めてです。過去5年間、同社はGPT-4、GPT-4o、o3およびo4ミニ推論モデルなどの最も強力なモデルを、厳密に制御されたインターフェースを通じて提供することにほぼすべてを注力してきました。この最新リリースでは、2つの有能なモデルがユーザーの手に直接提供され、商用利用の制限なしにローカルまたは独自のインフラストラクチャー上で実行できます。
2つのモデルのうちの1つである、より大きなgpt-oss-120bは、現在、IBMのwatsonx.aiプラットフォームで利用できるようになっています。IBMは、このモデルを企業インフラストラクチャー内に安全にデプロイし、内部データを使用してカスタマイズし、医療、金融サービス、法務サポートなどの業界における実際のワークフローに組み込むことができると述べています。2番目のモデルであるgpt-oss-20bも近日プラットフォームに追加される予定です。開発チームは間もなくwatsonx Orchestrate内でエージェントを構築する際に、watsonx.aiからこれらのモデルを活用できるようになります。
IBM watsonx.ai企業は統合開発プラットフォームでAIアプリケーションを開発、デプロイ、拡大できるようになります。開発者は基盤モデルをカスタマイズし、事前構築済みのカスタムツールやオープンソースツールにアクセスし、主要なフレームワークを活用して、クラウドとオンプレミスのハイブリッドなデプロイメントオプションを利用できるため、迅速な実験とビジネスの価値実現までの時間を短縮するだけではなく、基盤モデルのカスタマイズ、事前構築済みの幅広いカスタム・オープンソース・ツールへのアクセス、主要なフレームワークの活用、クラウドとオンプレミスのハイブリッド・デプロイメント・オプションの活用により、迅速な実験が可能になり、ビジネスの価値実現までの時間を短縮できます。
watsonx.aiでgpt-ossを利用できるようになったことで、プラットフォーム上でホストされるオープン・モデルの拡大し続けるメニューに新たなオプションが加わり、watsonx Orchestrateでエージェントを構築するチームにとっては、より多くの選択肢が得られます。MetaやMistralなどのサードパーティモデルやIBM独自のGraniteを含む、watsonxのトップレベルのオープン・モデルへのアクセスをユーザーに提供することで、生成AIをデプロイする顧客向けにコラボレーションと柔軟性の文化を育むことが目標です。
より大きなモデルgpt-oss-120bには1,168億のパラメータが含まれており、Mixture of Experts（MoE）アーキテクチャーを使用しているため、常にモデルの一部だけがアクティブになります。この設計により、データセンターで広く使用されている単一のNVIDIA H100 GPU上で効率的に実行できます。小規模モデルであるgpt-oss-20bは、16GBのメモリを搭載したノートPCなどの消費者向けデバイスに最適化されています。
どちらのモデルも、低、中、高の調整可能な推論レベルをサポートしているため、ユーザーはアウトプット品質とコスト、速度のバランスを取ることができます。モデルは推論チェーン全体のアウトプットを生成するため、ユーザーは最終的な答えだけを受け取るのではなく、結論にどのように到達したかを確認することができます。OpenAI社は、これにより透明性が向上し、モデルのデバッグと信頼性が容易になると述べています。
OpenAI社は、大規模なモデルがいくつかの推論および数学タスクにおいて競争力を持って実行されることを示すベンチマーク・スコアを発表しました。一般知識の標準テストであるMMLUベンチマークでは90点を獲得しました。GPQA科学ベンチマークでは80.1でした。AIME 2025の数学テストでは、97.9のスコアを達成し、象徴的な推論における強力な機能を示しています。
このモデルには、画像や音声、動画の理解は含まれておらず、コンテンツ・フィルターやモダナイゼーション・システムは装備されていません。テキスト専用であり、ユーザーはモデルのデプロイ方法に応じて独自の安全対策を実装することが求められます。ユーザーは、Granite Guardianをgpt-ossと併用して、プロンプトと応答におけるリスクの検知を支援するガードレール・モデルとして活用できます。
gpt-ossのリリースは、オープン・モデルが勢いを増している時期に行われ、IBMのオープンなマルチモデルストラテジーと、開発者とビジネス・ユーザーの両方に利用可能な最先端のAIテクノロジーにアクセスできるようにするという同社の姿勢をさらに強調するものです。IBM独自のGraniteと同様に、MetaのLLaMA、Mistral、AlibabaのQwenファミリーは、独立して監査、改善、デプロイできるツールを求める開発者や研究者の間で広く採用されています。
オープンウェイト・モデルは、商用ブラックボックス・システムの代替手段となり、モデルの動作をより精査しやすくなります。
OpenAIにとって、gpt-ossのリリースは、商用インターフェースを通じてのみ最先端のシステムを提供し続けているにもかかわらず、gpt-ossのリリースは、これらの動向に積極的に関与する意欲を示しています。Apache 2.0ライセンスにより、ユーザーは再配布や独自アプリケーションでの使用の制限なく、モデルを基に自由に構築することができます。
「未来はハイブリッドです」とIBMのデータ、AI、分析ストラテジー担当副社長ブルーノ・アジザ氏は、Mixture of Expertsポッドキャストの最近のエピソードで語った。「1つのモデルがすべてを規定するわけではなく、クローズドなモデルだけではなく、オープンなモデルもありません。企業は両方を手に入れることになります」
watsonx.aiでgpt-oss-120Bを利用できるようにすることで、IBMは、開発者、データサイエンティスト、大企業に次のことを提供します。
社内アシスタントの構築、ワークフロー自動化、または生成AIの新しいユースケースの検討など、watsonx.aiのgpt-oss-120Bは、すべてを安全かつ透明性の高い方法で実行するための柔軟性とパワーを提供します。
watsonx.aiのgpt-oss-120Bの詳細を確認して、利用可能な最も優れたオープン・モデルの1つを使用して構築を開始しましょう。