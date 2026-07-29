IBM DataPower Interact Gateway

アーキテクチャーを再構築することなく、AIインタラクションを保護、管理、監視
AIインタラクションを適切に管理する
AIは、エンタープライズにおける管理体制が追いつけないほどの速さで本番環境へ導入されています。IBM DataPower Interact Gatewayは、AIインタラクションを再び適切に管理できるようにし、エージェント、モデル、ツールがランタイムでAPIやエンタープライズ・システムとどのように連携するかを管理します。
AIインタラクション層を仲介・管理
既存のAPIと統合コントロール・プレーンを拡張することで、並列AIスタックを追加することなく、ツール、エージェント、複数のモデル・プロバイダーにわたるAIインタラクションをシームレスに管理、保護、監視できます。すでに信頼している環境をそのまま活用できます。
既存のAPI、イベント、統合をAI対応ツールへ変換することで、エージェントは進化するA2AインタラクションとMCP ComposerおよびMCP Enhancerを使用して、エンタープライズ機能を安全に検出し、呼び出せるようになります。サービスを再構築したり、新しいエンドポイントを作成したりすることなく、KongやApigeeなどのサード・パーティーのAPIを再利用します。
DataPower Nano Gatewayフレームワークを基盤とするInteract Gatewayは、集中型ゲートウェイに依存することなく、LLMおよびMCPトラフィックをリアルタイムで仲介および管理するのに役立ちます。DataPower Nano Gatewayは、高スループットと低遅延の性能を実現する超軽量のKubernetesネイティブ・アーキテクチャーを提供します。
AI GatewayとInteract Gatewayを組み合わせることで、統合された分析機能を通じて、AIインタラクションとAPIインタラクションをリアルタイムで可視化できます。トークンベースのレート制限、応答キャッシュ、トラフィック・ポリシーを活用して、使用パターンの把握、動作の追跡、性能の最適化を行い、AIの拡張に伴う予期しないコスト超過を防ぐことができます。
AI対応ツールを、人が理解しやすいマーケットプレイスと検索可能なカタログで利用できるようにすることで、チームはInteract Gatewayやその他の環境にまたがる資産を1か所から検出、管理、統制できます。
APIガバナンスをAIインタラクションに拡張
単一の管理されたプレーンを通じて、エージェント、モデル、ツールをエンタープライズAPIやシステムに接続します。一貫したランタイム制御、使用状況と動作の可視性向上、カスタム統合作業の削減により、AIを実際のビジネス・ワークフローに迅速に組み込むことができます。
API、イベント、ワークフローをAI対応ツールへ変換し、エージェントが安全に検出して呼び出せるようにします。既存のAPIと統合コントロール・プレーンを拡張して、AIインタラクションを1か所で管理、保護、監視できるようにします。新しいエンドポイントを作成する代わりに、すでに信頼しているものを再利用します。
柔軟で消費ベースの料金体系
使用量に応じてコストを最適化できる従量課金制。消費量の増加に応じて、ボリューム・ディスカウントを利用できます。
環境全体にわたるエンタープライズAIインタラクションを管理するための専用ソフトウェア製品です。従量課金制により、料金はAIインタラクション量に応じて決まります。柔軟な開発とエンタープライズ規模の制御に最適です。
既存のIBM webMethods Hybrid Integration SaaS構成のアドオンとして利用可能です。AIを活用したハイブリッド統合シナリオ向けに構築されています。
API Connect SaaS製品のアドオンとして利用可能です。APIガバナンスをAIインタラクションに拡張するお客様に最適です。