DataPower Nano Gateway

スループットが50％向上1, 2する軽量なKubernetesネイティブ・ゲートウェイでAPIを加速し、ゼロトラスト・セキュリティーを実現
DataPower Nano Gatewayは、現代のKubernetesネイティブ・ワークロード向けに設計された次世代ゲートウェイです。ビジネス・アプリケーションの近くに組み込むことで、開発者はAPIトラフィック、セキュリティー、ポリシーをあらゆるデプロイメント環境で直接制御できます。これにより、集中管理のゲートウェイチームに頼らずに迅速に開発を進められます。
GitOpsパイプラインで1秒未満で起動するセキュアなゲートウェイをデプロイできます。集中管理によるボトルネックを回避し、開発者がビルドから本番環境までをより迅速に進められるようにします。
ビジネス・アプリケーションの近くでゲートウェイを稼働させ、レイテンシーを抑えます。ハイブリッド、マルチクラウド、オンプレミス環境にまたがって、きめ細かなスケーリングと応答時間の短縮を可能にします。
OpenTelemetryの組み込み機能と宣言型の構成により、各マイクロサービスにゼロトラスト保護と一貫したポリシー適用を組み込めます。
重く集中管理されたゲートウェイへの依存を減らします。クラウドネイティブの軽量組み込みランタイムにより計算リソースの使用量を抑え、Infrastructure as Code（IaC）でのスケーリングを簡素化します。
軽量な環境向けにCPU10ミリコアから小さく始められます。重いインフラを用意せずに高いパフォーマンスを実現できるよう、最大CPU300ミリコアまでスケールできます。
20 MB未満のRAMで1秒未満で起動します。コンテナ化、クラウドネイティブ、エッジのデプロイメントに適しています。
主要な競合ゲートウェイと比べて、毎秒のトランザクション数（TPS）が最大50％増加し、大規模環境でもAPIのパフォーマンスを高めます。
ビジネス・アプリケーションの近くに組み込めるコンパクトなKubernetesネイティブ・ゲートウェイで、1秒未満の起動を実現します。ランタイム、ネットワーク・レイテンシー、インフラストラクチャーのフットプリントを抑えます。
YAMLベースの宣言型の構成でAPIポリシーを定義し、開発者がトラフィックの保護、検証、ガバナンスをより迅速かつ一貫して行えるようにします。ハイブリッド環境とクラウド環境にまたがって、一貫して適用できます。
各ビジネス・アプリケーションに隔離された専用ゲートウェイを配置し、ゼロトラスト保護を直接組み込みます。応答を高速化し、より安全にトラフィックを制御できるようにするとともに、ノイジーネイバーの影響を抑えます。
IBMの計画、方向性、指針に関するステートメントは、IBMの独自の裁量により、予告なく変更または撤回される場合があります。将来の潜在的製品に関する情報は、一般的な製品の方向性を概説することを目的としており、購入の決定はこれに依存するべきではありません。将来の潜在的製品に関する情報は、資料、コードまたは機能の提供を確約、保証または法的に義務付けるものではありません。今後提供される可能性のある製品に関する情報は、いかなる契約にも組み込まれません。製品に記載された将来の機能や機能拡張の開発、リリースおよびその時期は、当社の単独の裁量により決定されます。
¹IBM社内ベンチマーク（2025年12月）。最小要件：CPU10ミリコア（CPUコア1つの1％）および20 MBのRAM。標準的な本番環境のデプロイメントでは、CPU300ミリコアと600 MBのRAMを推奨します。
²主要な競合ゲートウェイと比べて、毎秒のトランザクション数（TPS）が50％増加します。