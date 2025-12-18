DataPower Nano Gateway

DataPower Nano Gatewayは、現代のKubernetesネイティブ・ワークロード向けに設計された次世代ゲートウェイです。ビジネス・アプリケーションの近くに組み込むことで、開発者はAPIトラフィック、セキュリティー、ポリシーをあらゆるデプロイメント環境で直接制御できます。これにより、集中管理のゲートウェイチームに頼らずに迅速に開発を進められます。