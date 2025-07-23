IBM webMethods Hybrid Integrationの料金体系の詳細をご覧ください。
API呼び出し、アプリケーションの統合フロー、B2Bの統合、マネージド・ファイル転送、イベントなど、あらゆる統合機能に適用可能な柔軟なクレジットを含みます。
実際の使用量に基づく料金体系でコストを最適化
IBM® webMethods Hybrid Integrationは、分散した統合ランタイムを1つのプラットフォームに統合するハイブリッド・コントロール・プレーンを中核とし、以下を実現します。
エンドツーエンドの監視ですべてのシステム統合ワークフローを包括的に可視化します。
フェデレーテッドAPI管理でハイブリッド環境全体のAPIガバナンスを統一します。
統合ランタイム管理でオンプレミス、クラウド、エッジ環境での導入を簡素化します。
AIエージェントの統合でワークフローにインテリジェントな自動化を組み込みます。
IBMは、ハイブリッド・コントロール・プレーンに円滑に接続できる幅広い統合機能を提供しています。（詳細は下表を参照）
ハイブリッド・コントロール・プレーン
SaaSで登録されたランタイムは追加料金なしで利用可能
登録済みリモート・ランタイム数
該当なし
API Management
API呼び出し
アプリケーションの統合
統合トランザクション
—
イベント・エンドポイントの管理
API呼び出し
イベント処理
仮想プロセス・コア
—
イベント・ストリーム
仮想プロセス・コア
—
webMethods B2B統合
B2B資料
IBM Sterling VAN
月間データ量
—
webMethodsマネージド・ファイル転送
ファイルの移動