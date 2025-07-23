料金体系

IBM webMethods Hybrid Integrationの料金体系の詳細をご覧ください。

料金体系はこちら
IBM webMethods Hybrid Integration

Standardプランは月額2,500米ドルから

API呼び出し、アプリケーションの統合フロー、B2Bの統合、マネージド・ファイル転送、イベントなど、あらゆる統合機能に適用可能な柔軟なクレジットを含みます。

実際の使用量に基づく料金体系でコストを最適化
  • 柔軟なライセンス
  • 従量課金制
  • すべての統合機能に対する利用資格
  • 実際の使用量に基づく料金体系

ハイブリッド・コントロール・プレーン：一元化された統合基盤​

IBM® webMethods Hybrid Integrationは、分散した統合ランタイムを1つのプラットフォームに統合するハイブリッド・コントロール・プレーンを中核とし、以下を実現します。

  • エンドツーエンドの監視ですべてのシステム統合ワークフローを包括的に可視化します。

  • フェデレーテッドAPI管理でハイブリッド環境全体のAPIガバナンスを統一します。

  • 統合ランタイム管理でオンプレミス、クラウド、エッジ環境での導入を簡素化します。

  • AIエージェントの統合でワークフローにインテリジェントな自動化を組み込みます。

IBMは、ハイブリッド・コントロール・プレーンに円滑に接続できる幅広い統合機能を提供しています。（詳細は下表を参照）
    プラットフォームの機能 使用状況メトリクス SaaS ソフトウェア

    ハイブリッド・コントロール・プレーン

    • エンドツーエンドの監視​
    • フェデレーテッドAPI管理​
    • 統合ランタイム​
    • 使用状況分析

    SaaSで登録されたランタイムは追加料金なしで利用可能

    登録済みリモート・ランタイム数

    該当なし

    API Management

    API呼び出し

    アプリケーションの統合

    • App Connect  ​
    • webMethods Integration

    統合トランザクション

    イベント・エンドポイントの管理

    API呼び出し

    イベント処理

    仮想プロセス・コア

    イベント・ストリーム 

    仮想プロセス・コア

    webMethods B2B統合

    B2B資料

    IBM Sterling VAN 

    月間データ量

    webMethodsマネージド・ファイル転送

    ファイルの移動

    * 表示されている価格は参考値であり、国によって異なる場合があり、適用される税金や関税は含まれておらず、地域で提供される製品の在庫状況によって異なります。
    次のステップ

    進化するビジネスニーズに対応する、AIを活用したAPI駆動型のIBM webMethods Hybrid Integrationで、動的で拡張性の高い統合を実現します。

