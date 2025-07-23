IBM® webMethods Hybrid Integrationは、分散した統合ランタイムを1つのプラットフォームに統合するハイブリッド・コントロール・プレーンを中核とし、以下を実現します。

エンドツーエンドの監視ですべてのシステム統合ワークフローを包括的に可視化します。

フェデレーテッドAPI管理でハイブリッド環境全体のAPIガバナンスを統一します。

統合ランタイム管理でオンプレミス、クラウド、エッジ環境での導入を簡素化します。

AIエージェントの統合でワークフローにインテリジェントな自動化を組み込みます。

IBMは、ハイブリッド・コントロール・プレーンに円滑に接続できる幅広い統合機能を提供しています。（詳細は下表を参照）