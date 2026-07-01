IBM DataPower Interact Gatewayの発表：企業で行われるAIとのやり取りを管理する

組織は長年にわたり信頼できる統合基盤を築いてきました。APIは管理され、ワークフローは調整され、ポリシーは施行されています。確立に何年もかかった統合の手法は、確かなものであり、厳しい実環境で実証され、大規模に運用されています。本番環境でのAIの運用が進むに伴い、課題はAIを統制することだけに留まらず、ビジネスについて信頼できる形でリアルタイムでAIに理解させることが必要です。その理解は、API、アプリケーション、データ、ワークフロー全体にわたる安全で管理されたやり取りから得られ、エージェントやモデルが単独で動作するのではなく、企業システム内で安全に動作できるようにします。

しかし、AIはそれをすべて迂回する形で登場しつつあります。AIエージェントはエンタープライズ・システムと連携し、モデルは、確立されたセキュリティーやコンプライアンスの境界の外でデータにアクセスします。ツールは、ポリシーを適用せずにビジネス・ワークフローを呼び出します。これらのやり取りは、組織が依存するガバナンス構造の外で起こるため、、ポリシーが断片化され、可視性が限定され、予告なしに増加する使用量ベースのコストを生み出しています。その結果、AIが企業の接点であるインタラクション層（AIと企業のシステムなどがやり取りする層）で、盲点が拡大しています。

これはモデルやデータの問題ではなく、インタラクションの問題です。それには、複数のガバナンス・サイロがそれぞれの一部分をカバーするものではなく、その層専用に構築されたソリューションが必要です。IBM Institute for Business Valueによると、企業の65%がAIのより良い連携なしには失敗すると考えています。制御を確立するための時間枠は狭まりつつあります。フォレスター・リサーチは、AIガバナンス・ソフトウェア市場が2030年まで年平均成長率（CAGR）約30%成長し、支出額は約158億ドルに達すると予測しています。

AIの導入が加速する中、AIとのやり取りを管理するための一貫したアプローチを欠いている組織は、管理されていない状態で導入するたびにガバナンス上の負債を蓄積するリスクがあります。