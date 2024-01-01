IBM Cloud®は、次世代のハイブリッド・プラットフォーム、20業種にわたる専門知識、高度なAI機能を備えた、ビジネスにとって最もオープンでセキュアなクラウドです。組織がIBM Cloudを選択する理由は、オープンソース・テクノロジーの柔軟性、グローバルなフットプリント、そして低価格という ユニークな利点の組み合わせを提供するからです。
一番いいところは?Red Hat® OpenShift®、 IBM Cloud Satellite™、 IBM Cloud Paks®などのテクノロジーを使えば、IBM CloudとAWSを意思決定なしで一緒に使うことができます。
IBM は 20 年以上にわたり、オープンソーステクノロジーの進化を牽引してきました。この分野における当社のリーダーシップには、Razee や Kabanero などのプロジェクトのソーシングや、Istio、Knative、Eirini などのオープンソースプロジェクトへの貢献が含まれます。
これらの異なるテクノロジーを統合することで、IBM Cloud はコンテナー、アプリ、サーバーレス環境の構築と実行を支援し、ベンダーロックインを回避します。
IBM Cloud は、世界中に 18 のアベイラビリティーゾーンを備え、6 つの地域に 60 のデータセンターのグローバル・フットプリントを提供します。ローカルアクセス、低遅延、認定されたセキュリティのニーズを満たすワークロードを展開します。データとアプリケーションをどこでどのように実行するかについて、幅広い選択肢をお楽しみください。
当社のグローバルネットワークにより、可用性が高く、フォールトトレラントでスケーラブルなアプリケーションとデータベースの設計と運用が容易になります。
電気通信や金融サービス向けのソリューションで、IBMは業界に特化したクラウド製品を設計した最初の企業である。当社のAIを活用したIBM Cloud for Telecommunicationsネットワーク・オートメーション・ソリューションは、5Gとエッジ・サービスの提供を加速し、コストの削減とネットワークの近代化を実現します。IBM Cloud for Financial Servicesにより、銀行は自信を持ってミッション・クリティカルなアプリケーションをクラウドでホストし、より迅速かつ効率的にビジネスを行うことができます。
IBM Cloudは、よりスマートなビジネス方法で業界を変革し、顧客エクスペリエンスを向上させています。
IBM Cloudでは、価格は参入障壁にはなりません。分析、コンテナ、ネットワーキング、ストレージ、AI/機械学習、データベース、開発者、IoT、セキュリティ、モバイルなどのツールを含む、多くのクラウド・サービスを無料で提供しています。
従量課金制で、何百ものサービスを含む完全な IBM Cloud カタログにアクセスすることもできます。長期の契約やコミットメントの必要はなく、有料サービスを利用した分だけ料金をお支払いいただきます。
無料でアカウントを作成すると、有効期限のない 40 以上の製品を常に無料で入手できます。