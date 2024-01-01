IBM は 20 年以上にわたり、オープンソーステクノロジーの進化を牽引してきました。この分野における当社のリーダーシップには、Razee や Kabanero などのプロジェクトのソーシングや、Istio、Knative、Eirini などのオープンソースプロジェクトへの貢献が含まれます。

これらの異なるテクノロジーを統合することで、IBM Cloud はコンテナー、アプリ、サーバーレス環境の構築と実行を支援し、ベンダーロックインを回避します。