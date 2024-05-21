オープンソースは、IBMのDNA

IBM Cloud™ は、ハイパーバイザーから開発者ツール、ブロックチェーンや AI に至るまで、オープンソース・テクノロジーに基づいて構築されています。

ベンダーロックインなし

IBM Cloud はオープン標準に基づいて構築されており、オープン API を介して実現される柔軟性、移植性、クラウド ・サービスを提供します。

オープンソースのリーダーシップ

IBM は、オープンソース・エコシステムの運用、強化、拡張、および貢献を専門としています。