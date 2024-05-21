最もオープンなクラウド上にビルド

IBM Cloudが他と異なる理由

オープンソースは、IBMのDNA
 IBM Cloud™ は、ハイパーバイザーから開発者ツール、ブロックチェーンや AI に至るまで、オープンソース・テクノロジーに基づいて構築されています。

ベンダーロックインなし
 IBM Cloud はオープン標準に基づいて構築されており、オープン API を介して実現される柔軟性、移植性、クラウド ・サービスを提供します。

オープンソースのリーダーシップ
 IBM は、オープンソース・エコシステムの運用、強化、拡張、および貢献を専門としています。
IBMはオープンクラウドに投資しています

IBMは、オープンソース・テクノロジーの進化を推進し、企業がビジネス目標を達成できるよう、オープンソースの作成、導入、拡張を支援してきました。

 15,000 コミット/1か月 1,000+ オープンソースプロジェクトに関わる IBM 社員 1,500名+ ホストされている GitHub リポジトリ
IBM & Open
オープンクラウド向けkubernetesへのコミット図
Kubernetesへのコミットメント

IBM Watson® および IBM Blockchain Platform を含む IBM Cloud は Kubernetes 上で実行され、大規模なスケールとワークロードの多様性を可能にします。この投資は、Kubernetes プロジェクトと教育のリーダーとしての IBM の献身と相まって、Kubernetes が企業にもたらすイノベーションの可能性によって推進されています。

コンテナ、Kubernetes、Red Hat

IBMのハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームは、LinuxやKubernetesなどのオープン・テクノロジーをベースにしており、お客様が選択したクラウド上で、より安全にデータやアプリケーションをデプロイ、実行、管理することができます。

企業向けのオープンソースの推進

IBMは、RazeeやKabaneroなどのプロジェクトをソース提供し、Istio、KNative、Eiriniなどのオープンソースプロジェクトに大きく貢献することで、オープンソースのクラウド技術に対するリーダーシップとコミットメントを示してきました。これらの異なるテクノロジーを統合することで、IBM Cloudはコンテナ、アプリ、サーバーレス環境を同じ開発・管理ツールセットで構築・実行できるよう支援します。

オープン・コミュニティー・エンゲージメント
