オープンソースは、IBMのDNA
IBM Cloud™ は、ハイパーバイザーから開発者ツール、ブロックチェーンや AI に至るまで、オープンソース・テクノロジーに基づいて構築されています。
ベンダーロックインなし
IBM Cloud はオープン標準に基づいて構築されており、オープン API を介して実現される柔軟性、移植性、クラウド ・サービスを提供します。
オープンソースのリーダーシップ
IBM は、オープンソース・エコシステムの運用、強化、拡張、および貢献を専門としています。
IBMは、オープンソース・テクノロジーの進化を推進し、企業がビジネス目標を達成できるよう、オープンソースの作成、導入、拡張を支援してきました。
IBM Watson® および IBM Blockchain Platform を含む IBM Cloud は Kubernetes 上で実行され、大規模なスケールとワークロードの多様性を可能にします。この投資は、Kubernetes プロジェクトと教育のリーダーとしての IBM の献身と相まって、Kubernetes が企業にもたらすイノベーションの可能性によって推進されています。
IBMのハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームは、LinuxやKubernetesなどのオープン・テクノロジーをベースにしており、お客様が選択したクラウド上で、より安全にデータやアプリケーションをデプロイ、実行、管理することができます。
IBMは、RazeeやKabaneroなどのプロジェクトをソース提供し、Istio、KNative、Eiriniなどのオープンソースプロジェクトに大きく貢献することで、オープンソースのクラウド技術に対するリーダーシップとコミットメントを示してきました。これらの異なるテクノロジーを統合することで、IBM Cloudはコンテナ、アプリ、サーバーレス環境を同じ開発・管理ツールセットで構築・実行できるよう支援します。