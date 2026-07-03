IBMによるJavaモダナイゼーション

統制されたAIワークフローでJavaアプリケーションをモダナイズ

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IBM Bobコーディング・エージェントのアイソメトリック図

ガイド付きJavaモダナイゼーション

Enterprise Javaチームは、複雑で相互接続されたシステム全体の安定性を維持しながら、より迅速にモダナイズする必要があります。 IBM Bob Premium Package for Java Modernizationは、大規模なJava資産全体でJavaのアップグレード、UIのモダナイゼーション、Libertyの再プラットフォーム化、依存関係分析、検証、セキュリティーの修復を調整するのに役立ちます。

 IBMのAIファースト開発プラットフォーム上に構築されたIBM Premium Package for Javaは、アプリケーションのアセスメントから変更計画、コードの更新、テスト、ドキュメンテーション、ガバナンス、リポジトリーやDelivery Pipelineまで、チームをガイドします。

デュアルモニターに表示されたコードを指さす人物と、それを見ているもう一人の人物

機能

JavaアップグレードのIBM Bob製品画面

Java SEバージョンの移行

ガイド付きアップグレード・ワークフローを使用して、Java 8以前からJava 25まで、アプリケーション資産全体でJavaのバージョンをモダナイズします。 Bobは、チームが依存関係を分析し、互換性の問題を特定し、コードと構成の更新を調整し、Spring、IBM Enterprise Build of Quarkus、その他を含むさまざまなJava環境の変更を検証できるよう支援します。

UIモダナイゼーション

JSFやStrutsなどのレガシーJava UIフレームワークを、Spring、IBM Enterprise Build of Quarkusなど多様なアーキテクチャーでビジネスロジックと動作を保持しつつ、構造化されたワークフローを通じて最新のReact、Angular、Vueエクスペリエンスへと変換します。

Javaモダナイゼーション・ワークフローのIBM Bob製品画面
LiberyリプラットフォームのIBM Bob製品画面

Libertyへの移行

古いエンタープライズJavaアプリケーションをJava EEからJakarta EEへ、IBMの最新のクラウドネイティブランタイムであるLiberty上で移行できます。BobはIBMアプリケーションモダナイゼーションアクセラレータが提供するAI支援ワークフローと決定論的自動移行計画を活用し、構成の近代化、展開の検証、運用の複雑さを軽減しています。
 

Java単体テスト

閉ループのモダナイゼーション・ワークフローの一部として、変更されたクラスのJavaユニット・テストを生成および更新します。 Bobはチームがテスト範囲を改善し、ビルド、テスト、診断、修正プログラムサイクルを実行し、変更を反復的に検証できるよう支援します。これにより、Javaのモダナイゼーションが品質と信頼性を高め、回帰リスクを軽減しながら前進させることができます。

Java単体テストのIBM Bob製品画面

メリット

アップグレードを加速

依存関係分析、互換性チェック、コード更新、検証を1つのガイド付きワークフローで組み合わせることで、Javaアプリケーションのアップグレードに必要な労力を削減します。
移行リスクの軽減

検証チェックポイント、承認、追跡可能なモダナイゼーション手順により、変更を検証可能な少しずつ適用することで、生産の安定性を守ります。
ビジネスロジックを保持する

フレームワーク、ランタイム、UIレイヤーをモダナイズし、チームが複雑なJava環境全体でアプリケーションの動作とクリティカルなビジネス・ルールを維持できるように支援します。
あらゆる変化を管理する

CVEチェック、ドキュメンテーション、PR対応のアウトプット、承認ワークフローを組み込むことで、Javaのモダナイゼーションが監査可能、安全、かつ本番環境に対応した状態を維持します。

購入について

IBM Bob Premium Package for Java Modernization

IBM Bob Premium Package for Java Modernizationを試して、IBM Java環境の複雑さに合わせて設計されたAI搭載のガイダンス、オートメーション、ガバナンスでモダナイゼーションを加速させまます。

  • Javaバージョンをシームレスにアップグレード
  • アーキテクチャーと依存関係のコンテキスト分析を取得
  • 移行時によくある問題を自動的に検出および修正
  • IBM Bobのアドオンとして利用可能で、基本の個別プラン構成に対応
20.00米ドル
個人プランは、正規ユーザー1人あたりの料金からとなります。エンタープライズ向け料金体系については、営業担当者にお問い合わせください*
プラン料金はこちら
コンピューターで作業するIBM Bobキャラクター
その他のPremium機能
メインフレームのモダナイゼーションの図
IBM Bob Premium package for Z

プラットフォームに関する深い専門知識、エージェント型ワークフロー、エンタープライズ・グレードのインテリジェンスを活用して、複雑なメインフレーム・アプリケーションをモダナイズし、SDLC全体での開発の計画、実行、検証、管理を可能にします。

 メインフレーム・モダナイゼーションの加速
IBM i向けのIBM Bob Premiumパッケージのイラスト
IBM Bob Premium Package for i

プラットフォームに関する深い専門知識、IBM i固有のコンテキスト、RPG、COBOL、CL、SQL、DDS、QSYSのワークフロー用に構築されたモダナイゼーション・ツールとエンタープライズを意識したインテリジェンスを活用して、IBM iアプリケーションを安心してモダナイズします。

 IBM iアプリケーションをモダナイズ

参考情報

Javaのモダナイゼーションを加速
Javaアプリケーション開発を加速するために構築されたIBM Bob Premium Package for Javaの主要な機能についてはこちらをご覧ください。
The New Pace of Modernization
Blue PearlがIBM Bobを使用して、開発者が30日以上かかっていたモダナイゼーションを約3日で完了し、納期を最大90% 短縮した方法をご覧ください。
Java 21以降への移行作業を70％削減
IBM BobとIBM JSphere スイート for Javaが連携し、開発者ワークフロー内で直接モダナイゼーションを評価、計画、実行する方法をご覧ください。
Application Modernization Accelerator
エンタープライズ・アプリケーション資産のモダナイゼーションを大規模かつ確実に、発見、評価、可視化、計画します。
次のステップ

高品質なソフトウェアの構築をより迅速に開始できます。Bobの実際の動作をご覧ください。無料評価版を試すか、製品のエキスパートへの相談を予約して、詳細についてご確認ください。

  1. デモの予約