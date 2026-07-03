統制されたAIワークフローでJavaアプリケーションをモダナイズ
Enterprise Javaチームは、複雑で相互接続されたシステム全体の安定性を維持しながら、より迅速にモダナイズする必要があります。 IBM Bob Premium Package for Java Modernizationは、大規模なJava資産全体でJavaのアップグレード、UIのモダナイゼーション、Libertyの再プラットフォーム化、依存関係分析、検証、セキュリティーの修復を調整するのに役立ちます。
IBMのAIファースト開発プラットフォーム上に構築されたIBM Premium Package for Javaは、アプリケーションのアセスメントから変更計画、コードの更新、テスト、ドキュメンテーション、ガバナンス、リポジトリーやDelivery Pipelineまで、チームをガイドします。
Java SEバージョンの移行
ガイド付きアップグレード・ワークフローを使用して、Java 8以前からJava 25まで、アプリケーション資産全体でJavaのバージョンをモダナイズします。 Bobは、チームが依存関係を分析し、互換性の問題を特定し、コードと構成の更新を調整し、Spring、IBM Enterprise Build of Quarkus、その他を含むさまざまなJava環境の変更を検証できるよう支援します。
UIモダナイゼーション
JSFやStrutsなどのレガシーJava UIフレームワークを、Spring、IBM Enterprise Build of Quarkusなど多様なアーキテクチャーでビジネスロジックと動作を保持しつつ、構造化されたワークフローを通じて最新のReact、Angular、Vueエクスペリエンスへと変換します。
Libertyへの移行
古いエンタープライズJavaアプリケーションをJava EEからJakarta EEへ、IBMの最新のクラウドネイティブランタイムであるLiberty上で移行できます。BobはIBMアプリケーションモダナイゼーションアクセラレータが提供するAI支援ワークフローと決定論的自動移行計画を活用し、構成の近代化、展開の検証、運用の複雑さを軽減しています。
Java単体テスト
閉ループのモダナイゼーション・ワークフローの一部として、変更されたクラスのJavaユニット・テストを生成および更新します。 Bobはチームがテスト範囲を改善し、ビルド、テスト、診断、修正プログラムサイクルを実行し、変更を反復的に検証できるよう支援します。これにより、Javaのモダナイゼーションが品質と信頼性を高め、回帰リスクを軽減しながら前進させることができます。
依存関係分析、互換性チェック、コード更新、検証を1つのガイド付きワークフローで組み合わせることで、Javaアプリケーションのアップグレードに必要な労力を削減します。
検証チェックポイント、承認、追跡可能なモダナイゼーション手順により、変更を検証可能な少しずつ適用することで、生産の安定性を守ります。
フレームワーク、ランタイム、UIレイヤーをモダナイズし、チームが複雑なJava環境全体でアプリケーションの動作とクリティカルなビジネス・ルールを維持できるように支援します。
CVEチェック、ドキュメンテーション、PR対応のアウトプット、承認ワークフローを組み込むことで、Javaのモダナイゼーションが監査可能、安全、かつ本番環境に対応した状態を維持します。
IBM Bob Premium Package for Java Modernization
IBM Bob Premium Package for Java Modernizationを試して、IBM Java環境の複雑さに合わせて設計されたAI搭載のガイダンス、オートメーション、ガバナンスでモダナイゼーションを加速させまます。
プラットフォームに関する深い専門知識、エージェント型ワークフロー、エンタープライズ・グレードのインテリジェンスを活用して、複雑なメインフレーム・アプリケーションをモダナイズし、SDLC全体での開発の計画、実行、検証、管理を可能にします。
プラットフォームに関する深い専門知識、IBM i固有のコンテキスト、RPG、COBOL、CL、SQL、DDS、QSYSのワークフロー用に構築されたモダナイゼーション・ツールとエンタープライズを意識したインテリジェンスを活用して、IBM iアプリケーションを安心してモダナイズします。