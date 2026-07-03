Enterprise Javaチームは、複雑で相互接続されたシステム全体の安定性を維持しながら、より迅速にモダナイズする必要があります。 IBM Bob Premium Package for Java Modernizationは、大規模なJava資産全体でJavaのアップグレード、UIのモダナイゼーション、Libertyの再プラットフォーム化、依存関係分析、検証、セキュリティーの修復を調整するのに役立ちます。

IBMのAIファースト開発プラットフォーム上に構築されたIBM Premium Package for Javaは、アプリケーションのアセスメントから変更計画、コードの更新、テスト、ドキュメンテーション、ガバナンス、リポジトリーやDelivery Pipelineまで、チームをガイドします。