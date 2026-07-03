IBM BobによるIBM iモダナイゼーション

現在のビジネスを支えている手段をモダナイズし、次世代に向けた取り組みをIBM iで構築
組織は、ミッションクリティカルなIBM iシステムのサポートを継続しつつ、より迅速なモダナイズ、開発者の効率的なオンボーディング、技術的負債の削減を迫られています。クリティカルな知識は文書化されていないことが多く、RPGの熟練したスキルを持つ人材を見つけることがますます困難になっており、アプリケーションの変更を行うたびに事業継続性のリスクが生じる可能性があります。
IBM Bob Premium Package for IBM iは、RPG、CL、SQL、DDS、QSYS、モダナイゼーションワークフローに関するIBM i専門知識、文脈、ツール、知能をIBM Bobに拡張することで、チームがこれらの課題に取り組むのを支援します。既存のIBM i環境をサポートするために構築されたこのパッケージは、チームがシステムを理解し、ビジネスロジックを文書化し、生産性を向上させ、変更を検証し、モダナイズをより自信を持って行えるよう支援します。
IBM iへのネイティブ接続
利用可能な場合は、安全なシェル接続を通じてIBM iへの直接接続を有効にすることで、Bobは安全にIBM i環境と対話し、コードの読み取りと書き込み、プログラムのコンパイル、SQLの実行、テスト指向ワークフローのサポートなどのネイティブ・アクションを実行できます。
事前構築済みのスキルとエージェント型ワークフロー
事前構築スキルを活用して、説明、ドキュメント、リファクタリング、コード、変換、テスト、活用 IBM i固有ワークフローなどの主要なユースケースに最適化し、固定形式から自由形式のRPG、RPH II/IIIからILE RPGへの移行、モノリシックからモダナイゼーションへの組み込み、DDSからDDLへの変換をサポートします。
IBM iデータベースモード
BobにIBM i固有の知識を提供し、開発チームがSQLおよびレガシーDDS環境全体でクエリを分析、最適化、トラブルシューティングできるようにします。
長年にわたり運用されているRPGおよびIBM iアプリケーションから説明、図解、ドキュメンテーションを抽出することで、重要な知識がコード内でロックされたり、減り続けるベテラン専門家たちに依存したりする事態を防ぎます。
人的承認プロセス、検証チェックポイント、監査機能を備えた、安全で再現性の高いIBM iモダナイゼーション・ワークフローを活用することで、チームは信頼性の高いオペレーションを妨げることなくシステムの改善を進めることができます。
開発者、DevOpsチーム、アーキテクト、CTOが、手作業と再作業を削減しながら、IBM i SDLC全体で分析、コーディング、テスト、ドキュメント化、モダナイゼーションを加速できるよう支援します。
IBM iのネイティブ接続を活用して、IBM i上で読み取り、書き込み、テスト、コンパイルを実行できます。コンパイルはすべてBobから実行され、コンテキストの切り替えを回避します。
事前構築されたスキルとエージェント型ワークフローでアウトプット品質を向上
IBM Bob Premium Package for i
IBM Bob Premium Package for iを試して、IBM iコードベースの複雑さ用に設計されたAI搭載のガイダンス、オートメーション、ガバナンスにより、モダナイゼーションを加速しましょう。
リポジトリーへの深い理解、構造化されたワークフロー、エンタープライズ・ガバナンス、Java専用の機能を通じて、Javaアプリケーションの迅速かつ確実なモダナイズと保守を実現します。
プラットフォームに関する深い専門知識、エージェント型ワークフロー、エンタープライズ・グレードのインテリジェンスを活用して、複雑なメインフレーム・アプリケーションをモダナイズし、SDLC全体での開発の計画、実行、検証、管理を可能にします。