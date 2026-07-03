IBM BobによるIBM iモダナイゼーション

組織は、ミッションクリティカルなIBM iシステムのサポートを継続しつつ、より迅速なモダナイズ、開発者の効率的なオンボーディング、技術的負債の削減を迫られています。クリティカルな知識は文書化されていないことが多く、RPGの熟練したスキルを持つ人材を見つけることがますます困難になっており、アプリケーションの変更を行うたびに事業継続性のリスクが生じる可能性があります。

IBM Bob Premium Package for IBM iは、RPG、CL、SQL、DDS、QSYS、モダナイゼーションワークフローに関するIBM i専門知識、文脈、ツール、知能をIBM Bobに拡張することで、チームがこれらの課題に取り組むのを支援します。既存のIBM i環境をサポートするために構築されたこのパッケージは、チームがシステムを理解し、ビジネスロジックを文書化し、生産性を向上させ、変更を検証し、モダナイズをより自信を持って行えるよう支援します。