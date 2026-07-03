IBM BobによるIBM iモダナイゼーション

現在のビジネスを支えている手段をモダナイズし、次世代に向けた取り組みをIBM iで構築

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IBM Bobコーディング・エージェントのアイソメトリック図

Premium package for IBM i

組織は、ミッションクリティカルなIBM iシステムのサポートを継続しつつ、より迅速なモダナイズ、開発者の効率的なオンボーディング、技術的負債の削減を迫られています。クリティカルな知識は文書化されていないことが多く、RPGの熟練したスキルを持つ人材を見つけることがますます困難になっており、アプリケーションの変更を行うたびに事業継続性のリスクが生じる可能性があります。

IBM Bob Premium Package for IBM iは、RPG、CL、SQL、DDS、QSYS、モダナイゼーションワークフローに関するIBM i専門知識、文脈、ツール、知能をIBM Bobに拡張することで、チームがこれらの課題に取り組むのを支援します。既存のIBM i環境をサポートするために構築されたこのパッケージは、チームがシステムを理解し、ビジネスロジックを文書化し、生産性を向上させ、変更を検証し、モダナイズをより自信を持って行えるよう支援します。

コードが表示されたノートPCとモニターがあるデスクで作業している3人

機能

IBM i接続のIBM Bob製品画面

IBM iへのネイティブ接続

利用可能な場合は、安全なシェル接続を通じてIBM iへの直接接続を有効にすることで、Bobは安全にIBM i環境と対話し、コードの読み取りと書き込み、プログラムのコンパイル、SQLの実行、テスト指向ワークフローのサポートなどのネイティブ・アクションを実行できます。

事前構築済みのスキルとエージェント型ワークフロー

事前構築スキルを活用して、説明、ドキュメント、リファクタリング、コード、変換、テスト、活用 IBM i固有ワークフローなどの主要なユースケースに最適化し、固定形式から自由形式のRPG、RPH II/IIIからILE RPGへの移行、モノリシックからモダナイゼーションへの組み込み、DDSからDDLへの変換をサポートします。

コード・ウィンドウのIBM Bob製品画面
データベースモードのIBM Bob製品画面

 IBM iデータベースモード

BobにIBM i固有の知識を提供し、開発チームがSQLおよびレガシーDDS環境全体でクエリを分析、最適化、トラブルシューティングできるようにします。

メリット
サイロ化された専門知識を組織全体の知識へ

長年にわたり運用されているRPGおよびIBM iアプリケーションから説明、図解、ドキュメンテーションを抽出することで、重要な知識がコード内でロックされたり、減り続けるベテラン専門家たちに依存したりする事態を防ぎます。
 自信を持って、より迅速にモダナイズを進める

人的承認プロセス、検証チェックポイント、監査機能を備えた、安全で再現性の高いIBM iモダナイゼーション・ワークフローを活用することで、チームは信頼性の高いオペレーションを妨げることなくシステムの改善を進めることができます。
新人開発者が初日から生産性を発揮できるよう支援

開発者、DevOpsチーム、アーキテクト、CTOが、手作業と再作業を削減しながら、IBM i SDLC全体で分析、コーディング、テスト、ドキュメント化、モダナイゼーションを加速できるよう支援します。
開発者ワークフローの統一

IBM iのネイティブ接続を活用して、IBM i上で読み取り、書き込み、テスト、コンパイルを実行できます。コンパイルはすべてBobから実行され、コンテキストの切り替えを回避します。
実際のIBM i開発タスクの成果を最適化

事前構築されたスキルとエージェント型ワークフローでアウトプット品質を向上

購入について

IBM Bob Premium Package for i

IBM Bob Premium Package for iを試して、IBM iコードベースの複雑さ用に設計されたAI搭載のガイダンス、オートメーション、ガバナンスにより、モダナイゼーションを加速しましょう。

  • IBM iサーバーに接続し、コードの読み取り、書き込み、テスト、コンパイルを行う
  • スキルを使用して、コードの文書化、リファクタリング、コードの生成、単体テストの作成を行う
  • ガイド付きエージェント型ワークフローで複雑なモダナイゼーション・プロジェクトをナビゲート
  • IBM Bobのアドオンとして利用可能で、基本の個別プラン構成に対応
40.00米ドル
個人プランは、正規ユーザー1人あたりの料金からとなります。エンタープライズ向け料金体系については、営業担当者にお問い合わせください*
プラン料金はこちら
コンピューターに映ったIBM Bobキャラクターのイラスト
Premium機能の詳細はこちら
Javaアプリケーションのモダナイゼーションに関するイラスト
IBM Bob Premium Package for Java

リポジトリーへの深い理解、構造化されたワークフロー、エンタープライズ・ガバナンス、Java専用の機能を通じて、Javaアプリケーションの迅速かつ確実なモダナイズと保守を実現します。

 Javaのモダナイゼーションはこちら
メインフレームのモダナイゼーションの図
IBM Bob Premium package for Z

プラットフォームに関する深い専門知識、エージェント型ワークフロー、エンタープライズ・グレードのインテリジェンスを活用して、複雑なメインフレーム・アプリケーションをモダナイズし、SDLC全体での開発の計画、実行、検証、管理を可能にします。

 メインフレーム・モダナイゼーションの加速

参考情報

IBM iアプリケーションをモダナイズ
IBM Bob Premium Packageの機能と主要な機能についてはこちらをご覧ください。
Jack HenryがIBM iでIBM Bobをどのように活用しているかご覧ください
Jack HenryがIBM Bob Premium Package for iを使用して複雑なRPGプログラムをより迅速に理解し、ドキュメンテーションを自動的に生成し、プログラムのバージョン間の違いをより正確に特定した方法はこちらをご覧ください。
自信を持ってIBM iをモダナイズ
MEDHOSTがIBM Bobを使用してアプリケーション開発を加速している方法をご覧ください。
IBM Bob開発者向けサイト
IBMの開発者向けサイトにアクセスして、ドキュメンテーション、チュートリアル、Bobの詳細なデモを確認してください。
次のステップ

高品質なソフトウェアの構築をより迅速に開始できます。Bobの実際の動作をご覧ください。無料評価版を試すか、製品のエキスパートへの相談を予約して、詳細についてご確認ください。

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