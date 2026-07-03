IBMによるメインフレーム・モダナイゼーション

リスクを抑えながらメインフレーム・アプリケーション・モダナイゼーションを理解、変革、管理

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IBM Bobコーディング・エージェントのアイソメトリック図

制御によるIBM Zのモダナイズ

メインフレームは今でもビジネスを支えており、数十年にわたって実証されてきた信頼性で数十億件のトランザクションを処理しています。しかし、ハイブリッド・アーキテクチャー、退職していく専門家、z/OSスキルの不足、アプリケーションの複雑な依存関係により、モダナイゼーションは緊急かつリスクの高いものとなっています。モダナイズするかどうかではなく、機能しているものを中断せずにモダナイズする方法が課題です。

IBM Bob Premium Package for Zは、IBM Bobを拡張し、IBM Z向けの深いメインフレームの専門知識とエージェント型AIワークフローを提供します。これにより、チームはSDLC全体にわたる多段階のモダナイゼーション・ワークフローの計画、実行、検証、ガバナンスを実行でき、開発エクスペリエンスに直接、より豊かなコンテキスト、オートメーション、およびインテリジェンスをもたらします。

 

機能

IBM Bob Premium Package for Zのディクショナリーワークフローの製品画面

企業全体のアプリケーションを理解する

何百ものプログラムにわたる豊富なメタデータによって企業全体のアプリケーションを可視化し、複雑なアプリケーション資産の理解、隠れた依存関係の発見、盲点の削減、モダナイゼーションの精度の向上、そしてより自信を持ってビジネスを意識した意思決定を行うために必要なアーキテクチャーを意識した洞察をチームに提供します。
 

コードのモダナイゼーション・ワークフローの高速化

コードのモダナイゼーション・ワークフローを加速させるため、Z固有のガイダンス、IBMがキュレートした洞察、チャット対応ツール、詳細なアプリケーション・コンテキストを活用します。これにより、チームは分析からアクションに至るまでをより迅速に進めつつ、エンタープライズ規模のアプリケーション全体でアーキテクチャーのアウェアネス、ガバナンスの準備状況、自信を維持することができます。

IBM Bob Premium Package for Zのインパクト分析の製品画面
IBM Bob Premium Package for Zの実装計画の製品の画面

アプリケーションの構造と依存関係を視覚化する

詳細な分析により、アプリケーション、プログラム、依存関係が複雑な環境全体でどのように連携しているかを確認し、チームがシステム構造を理解し、隠れた関係性を発見し、大規模なコードベースをナビゲートし、変更の影響を評価して、自信を持ってモダナイズするのに役立ちます。

コードの説明と文書化

オンデマンドでの説明機能や、技術的なロジックやビジネスルールのドキュメンテーションにより、コードの理解を迅速化します。これらをアプリケーションWikiに一元化することで、可視性を高め、コンプライアンスを支援し、組織のノウハウを保存するとともに、複雑なアプリケーションの保守やモダナイズを容易にします。 

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IBM Bob Premium Zコード結果パッケージ ダイアグラム製品の画面付き

メリット

エンドツーエンドのアプリケーション可視性

アプリケーション全体の資産を確認することで、盲点を特定し、計画の精度を高め、ビジネスを意識した洞察を生み出します。
 
Zモダナイゼーションの加速

アプリケーションライフサイクル全体にわたる実績のある手法に沿ったガイダンスを活用して、モダナイゼーション作業を前進させます。
プラットフォームに準拠したモダナイゼーションの強化

Zアプリケーションとアーキテクチャーへの深い理解に基づいた、ガバナンス対応の推奨事項を適用します。
企業固有の論理的思考とドキュメンテーションを改善

特定のコンテキストを使用して、推論のギャップやハルシネーションを減らしながら、より正確な洞察、ドキュメンテーション、説明を作成します。
 

購入について

IBM Bob Premium Package for Z

IBM Bob Premium Package for Zを試して、IBM Z環境の複雑さ用に設計されたAI搭載のガイダンス、オートメーション、ガバナンスでモダナイゼーションを加速しましょう。

  • コード・モダナイゼーション・ワークフローの高速化
  • 企業全体のアプリケーションを理解
  • ビジネスを意識したアウトプットの生成
  • 複雑なコーディング・タスクの実行
  • IBM Bobのアドオンとして利用可能で、基本の個別プラン構成に対応
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Javaアプリケーションのモダナイゼーションを示すイラスト
IBM Bob Premium Package for Java Modernization

リポジトリーへの深い理解、構造化されたワークフロー、エンタープライズ・ガバナンス、Java専用の機能を通じて、Javaアプリケーションの迅速かつ確実なモダナイズと保守を実現します。

 Javaのモダナイゼーションはこちら
IBM iアプリケーションのモダナイゼーションの図
IBM Bob Premium Package for i

プラットフォームに関する深い専門知識、IBM i固有のコンテキスト、RPG、COBOL、CL、SQL、DDS、QSYSのワークフロー用に構築されたモダナイゼーション・ツールとエンタープライズを意識したインテリジェンスを活用して、IBM iアプリケーションを安心してモダナイズします。

 IBM iアプリケーションをモダナイズ

参考情報

メインフレーム・アプリケーションをモダナイズ
メインフレーム開発を加速するために構築された、IBM Bob Premium Package for Z Modernizationの機能について詳しくご覧ください。
IBM Application Development for Z Portfolio
生成AIとDevOpsオートメーションによりメインフレーム・モダナイゼーションを加速するために設計された、その他のIBM Zアプリケーション開発ポートフォリオ製品はこちらをご覧ください。
IBM Bob開発者向けサイト
IBM Bobの開発者向けサイトにアクセスして、製品ドキュメント、チュートリアル、およびBobの実際の動作の紹介デモをご覧ください。
次のステップ

高品質なソフトウェアの構築をより迅速に開始できます。Bobの実際の動作をご覧ください。無料評価版を試すか、製品のエキスパートへの相談を予約して、詳細についてご確認ください。

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