メインフレームは今でもビジネスを支えており、数十年にわたって実証されてきた信頼性で数十億件のトランザクションを処理しています。しかし、ハイブリッド・アーキテクチャー、退職していく専門家、z/OSスキルの不足、アプリケーションの複雑な依存関係により、モダナイゼーションは緊急かつリスクの高いものとなっています。モダナイズするかどうかではなく、機能しているものを中断せずにモダナイズする方法が課題です。

IBM Bob Premium Package for Zは、IBM Bobを拡張し、IBM Z向けの深いメインフレームの専門知識とエージェント型AIワークフローを提供します。これにより、チームはSDLC全体にわたる多段階のモダナイゼーション・ワークフローの計画、実行、検証、ガバナンスを実行でき、開発エクスペリエンスに直接、より豊かなコンテキスト、オートメーション、およびインテリジェンスをもたらします。