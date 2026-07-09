IBM® Bob Premium Package for Javaの発表：エンタープライズJavaアプリケーションのモダナイゼーションを加速

本日、IBMはIBM® Bob Premium Package for Java Modernizationの提供開始を発表します。このパッケージは、エンタープライズ・チームが一貫性を保ちながらJavaアプリケーションを迅速かつ確実にモダナイズできるよう支援する専用機能を提供します。

エンタープライズJavaアプリケーションは重要な業務を支えています。一方、多くの組織は、長年運用されてきた大規模なJavaアプリケーション資産を管理しています。これらの資産には、レガシーのランタイムやフレームワーク、複雑な依存関係、不十分なドキュメンテーションがあり、セキュリティー上のリスクも増大しています。こうしたシステムのモダナイゼーションには、コード生成の高速化だけでは不十分です。チームには、アプリケーションを理解し、複数の作業を連携させて実行・検証し、ガバナンスを適用する能力が求められます。また、ビジネスを支えるシステムを維持しながら、リスクを軽減する必要があります。