マネージド・クラウド・サービス

ハイブリッドクラウドとAIの専門知識でビジネスの成果を加速

IBMコンサルティングは、お客様のビジネス・ニーズに応える高品質で革新的なITソリューションを提供します。これには、マルチクラウド環境におけるハイブリッドクラウド管理サービスや、ビジネス目標の達成とクラウド移行や拡張性の加速を可能にし、お客様の技術投資を最大限に引き出す技術ソリューションが含まれます。

生成AIを導入する企業が直面する課題は、明確に定義されたハイブリッドクラウド戦略によって克服できます。ハイブリッド・バイ・デザインのクラウド・アプローチでビジネスの成果を最大化し、AIの活用を拡大します。
機能 クラウド・インフラストラクチャー管理

AIを活用したサービスで、プライベート、パブリック、ハイブリッドなどのあらゆる種類のクラウドを管理します。統合されたFinOpsにより、クラウド・リソースとクラウド・セキュリティーを最適化します。

 アプリケーション管理

オンプレミスやパブリッククラウドにおいて、望ましいパフォーマンスとアップタイムを達成し、アプリケーションの乱立を制御するとともに、アプリケーションやユーザーに変革的な体験をもたらします。

 AIOps

生成AIと機械学習（ML）を活用して、ビジネス成果と密接に連動したITバリュー・ストリームを運用します。処方的ソリューションにより、ITを自律的に管理し、従業員がリアルタイムでより高い価値の提供に集中できるよう支援します。

 IBM Consulting AIOpsの詳細はこちら
ユースケース
継続的なクラウドのモダナイゼーションを推進

AWS（Amazon Web Services）Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud、IBM Cloudに精通したパートナーとして、お客様が選択したプラットフォームでアプリケーションの移行、構築、管理を支援します。
運用コストの削減

IBMの管理サービスは、クラウド・データ、AI、高度な自動化を統合することで、インテリジェントな業務プロセスを実装し、運用を効率化してコストを削減します。
可視性、安全性、耐障害性の向上

IBMの統合マルチクラウド管理プラットフォームは、ハイブリッドクラウド環境におけるエンドツーエンドの可視性をオンデマンドで強化し、単一画面でのビューを提供することで、ビジネス・プロセスのより的確な制御を実現します。
IBM Garage™を活用した共創
デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、拡張していきます。お客様のチームと、ビジネス、デザイン、テクノロジー分野の多様なIBMのエキスパートとのパートナーシップを通じて、迅速な価値実現を達成し、革新的なテクノロジーを導入してください。

IBM Garageの専門家への相談予約
逆境のさなか、CLSチームとIBMチームはとても密に連携しました。両チームの献身的な取り組みは、並々ならぬものでした。 Ritesh Gadhiya 決済アプリケーション責任者 CLS CLS社のお客様事例はこちら
リスクと隣り合わせの業界で、ハイブリッドクラウドとデジタル変革がどのように回復力を高めているのかをご覧ください。 レポートを読む
ハイブリッドクラウドの活用
ハイブリッドクラウドの活用に取り組む組織が直面する、5つの共通課題について学びます。
デジタル変革の最適化
IBM Consulting Advantage for Cloud Transformationプラットフォームは、クラウド・プラットフォームの導入を加速し、一貫性のある予測可能な成果とワークロードを実現することで、企業が確信を持って移行を進められるように設計されています。
ディープ・クラウドの検討
従来のクラウド・ベースのITインフラストラクチャーから新たな技術に移行することで、ワンランク上のビジネス価値を実現できます。
エキスパートの紹介 Egle Menezes
シニア・パートナー兼グローバル・カスタム・データ・マネージド・サービス・リーダーであるEgleは、ITサービスやテクノロジー、コンサルティング・サービス、複雑なプロジェクトのリード分野におけるリーダーシップが評価されています。
Joseph Msays
IBMのエンタープライズ・クラウド・アプリケーション・サービスにおけるグローバル・マネージング・パートナーであるJosephは、お客様とそのITチームのアプリケーションをサポートし、アプリケーション・ライフサイクル全体の管理を支援するとともに、価値の創出とエンタープライズの再構築を実現しています。
Luiggi Masello
カスタムAMSおよびデータ・マネージド・サービスのシニア・パートナー兼グローバル・リーダーであるLuiggiは、お客様がビジネス成果主導型のデジタル、クラウド、およびアプリケーション・ポートフォリオの変革を達成できるよう支援しています。
関連ソリューション クラウド・アプリケーションの開発

クラウドネイティブな-開発戦略は、低コストでイノベーションを加速し、商品化までの時間を短縮する、オープンでセキュアなハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームで収益の拡大を促進します。

 詳細はこちら アプリケーションの移行とモダナイゼーション

Red Hatを活用したIBMのアプリケーション・モダナイゼーション手法は、安全でコスト効率が高く、俊敏な、クラウドへのシームレスなクラウド移行とモダナイゼーションの実行に役立ちます。

 詳細はこちら クラウド変革におけるIBMコンサルティングの強み

一貫性のある予測可能な結果により、確信を持ってプロセスを推進し、企業のクラウド導入を加速することに焦点を当てて設計された、AI活用したプラットフォームです。

 詳細はこちら ハイブリッドクラウドの戦略とアーキテクチャー

IBMは、マルチクラウド環境において、深い業界知識とテクノロジーの洞察を活用し、最適なクラウド戦略、運用モデル、ロードマップ、エコシステム・パートナーシップをお客様と共に策定します。

 詳細はこちら IBM Red Hatソリューション

IBMとRed Hatが、生産性とサービス・レベルを向上させ、ビジネス成果を改善し、マネージド・クラウド・サービス・プロバイダーから期待されるコスト削減を実現する方法をご覧ください。

 詳細はこちら IBM Cloud Native Academy

パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方に対応した自習型の実践的な学習プラットフォームを利用して、クラウドネイティブ、DevOpsテクノロジー、クラウド導入を習得できます。

 IBM Cloud Native Academyの詳細
