IBMコンサルティングは、お客様のビジネス・ニーズに応える高品質で革新的なITソリューションを提供します。これには、マルチクラウド環境におけるハイブリッドクラウド管理サービスや、ビジネス目標の達成とクラウド移行や拡張性の加速を可能にし、お客様の技術投資を最大限に引き出す技術ソリューションが含まれます。
生成AIを導入する企業が直面する課題は、明確に定義されたハイブリッドクラウド戦略によって克服できます。ハイブリッド・バイ・デザインのクラウド・アプローチでビジネスの成果を最大化し、AIの活用を拡大します。
AIを活用したサービスで、プライベート、パブリック、ハイブリッドなどのあらゆる種類のクラウドを管理します。統合されたFinOpsにより、クラウド・リソースとクラウド・セキュリティーを最適化します。
オンプレミスやパブリッククラウドにおいて、望ましいパフォーマンスとアップタイムを達成し、アプリケーションの乱立を制御するとともに、アプリケーションやユーザーに変革的な体験をもたらします。
生成AIと機械学習（ML）を活用して、ビジネス成果と密接に連動したITバリュー・ストリームを運用します。処方的ソリューションにより、ITを自律的に管理し、従業員がリアルタイムでより高い価値の提供に集中できるよう支援します。
AWS（Amazon Web Services）Cloud、Microsoft Azure、Google Cloud、IBM Cloudに精通したパートナーとして、お客様が選択したプラットフォームでアプリケーションの移行、構築、管理を支援します。
IBMの管理サービスは、クラウド・データ、AI、高度な自動化を統合することで、インテリジェントな業務プロセスを実装し、運用を効率化してコストを削減します。
IBMの統合マルチクラウド管理プラットフォームは、ハイブリッドクラウド環境におけるエンドツーエンドの可視性をオンデマンドで強化し、単一画面でのビューを提供することで、ビジネス・プロセスのより的確な制御を実現します。
クラウドネイティブな-開発戦略は、低コストでイノベーションを加速し、商品化までの時間を短縮する、オープンでセキュアなハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームで収益の拡大を促進します。
Red Hatを活用したIBMのアプリケーション・モダナイゼーション手法は、安全でコスト効率が高く、俊敏な、クラウドへのシームレスなクラウド移行とモダナイゼーションの実行に役立ちます。
一貫性のある予測可能な結果により、確信を持ってプロセスを推進し、企業のクラウド導入を加速することに焦点を当てて設計された、AI活用したプラットフォームです。
IBMは、マルチクラウド環境において、深い業界知識とテクノロジーの洞察を活用し、最適なクラウド戦略、運用モデル、ロードマップ、エコシステム・パートナーシップをお客様と共に策定します。
IBMとRed Hatが、生産性とサービス・レベルを向上させ、ビジネス成果を改善し、マネージド・クラウド・サービス・プロバイダーから期待されるコスト削減を実現する方法をご覧ください。
パブリッククラウドとプライベートクラウドの両方に対応した自習型の実践的な学習プラットフォームを利用して、クラウドネイティブ、DevOpsテクノロジー、クラウド導入を習得できます。
目的意識を持ったコンサルタントとして、イノベーションと変革を推進するIBMのプロフェッショナル・チームの一員として活躍しませんか。
IBMの革新的なテクノロジー・クラウド・ソリューション、インセンティブ、料金体系、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文の最新コレクションをご覧ください。