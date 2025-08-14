マネージド・クラウド・サービス

デザイン思考、アジャイル、DevOpsなど、IBM独自のエンドツーエンドのフレームワークにより、さまざまなソリューションをシームレスに発案、構築し、測定や反復を繰り返しながら、拡張していきます。お客様のチームと、ビジネス、デザイン、テクノロジー分野の多様なIBMのエキスパートとのパートナーシップを通じて、迅速な価値実現を達成し、革新的なテクノロジーを導入してください。