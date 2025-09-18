Velotix社は、IBM® watsonxを活用してAI強化型データ・アクセス・プラットフォームを拡張
2021年に設立されたスタートアップ企業であるVeloixは、企業がデータの影響を最大化できるよう支援するデータ・セキュリティー・ソリューションを提供しています。Velotix Data Access Platformは、企業がサイロ化されたデータを発見して統合し、適切な人にデータ・アクセスを提供するとともに、堅牢なポリシーの作成と適用を自動化できるよう支援します。
このプラットフォームの中核システムは、高度なAIと行動分析を活用し、変化するユーザーパターンや規制要件に基づいてアクセス・ポリシーを動的に進化させます。Velotix社独自のAIエンジンは、繰り返しの手作業を必要とせず、大規模なポリシーの遵守を徹底にします。
Velotix社は使いやすさをさらに向上させ、導入を加速するために、自社ソリューションに対話型アシスタントを組み込もうとしました。「AIによる自然言語クエリのサポートにより、ユーザーは自身の業務に集中でき、その一方でインテリジェントなポリシー適用がバックグラウンドで静かに実行されます」と、Velotix社の最高技術責任者兼最高AI責任者であるYoram Segal氏は述べています。
Velotix社は社内に深いAIとポリシーガバナンスの専門知識を有していますが、開発時間を短縮し拡張性を最適化するために、IBMの信頼できるAIインフラを活用して自社の能力を強化することを選択しました。対話型アシスタントを独自に構築するには数カ月を要するため、チームは迅速かつ安全なデプロイメントを実現するためにIBM watsonxのAI製品ポートフォリオに目を向けました。
この決定の重要なポイントとなったのは、IBM watsonxのAIモデルをオンプレミスでデプロイできる柔軟性でした。この柔軟性は、金融やヘルスケアなど規制の厳しい業界において不可欠な要件です。「お客様は、AIが自社の機密データとどのようにやり取りするかについて、完全に制御できなければなりません」とSegal氏は説明します。
また、IBMは安心感を提供してくれました。「IBMのテクノロジーが裏側にあることで、信頼性が飛躍的に高まります」とSegal氏は述べています。「まるで私たちの製品に『IBM inside』のステッカーを貼るようなものです」。
IBM Client Engineeringと協力して、Velotix社はポリシーの生成と検証、コンプライアンスの確認、アクセスの効率化を行える自然言語アシスタントを構築しました。これはSlackやOutlookといった馴染みのあるプラットフォーム上で利用できます。
Velotix社がイノベーションの推進役を担い、IBM watsonx Orchestrate、IBM watsonx.ai、IBM watsonx.dataといったIBM製品が、エンタープライズグレードの統合や迅速な価値創出を支援しました。
watsonxとIBM Client Engineeringの専門家の支援により、Velotix社はわずか1カ月で完全に機能するAIアシスタントを立ち上げ、開発期間を80％以上短縮しました。この協業がなければ、プロセスには6カ月以上かかっていた可能性があります。
組み込み型AIアシスタントにより、コンプライアンスコストは60％～70％削減され、手作業は最大95％削減される見込みです。このアシスタントは馴染みのある職場ツールを使って稼働するため、顧客は業務の中断を一切経験することなく、即座に価値を享受できます。
「当社のプラットフォームは、データ・アクセスとコンプライアンスにかかる期間を数カ月から数分へと短縮します」とSegal氏は述べています。「IBM watsonxは提供のスピードを加速させますが、そのプラットフォームのインテリジェンスはすべてVelotix社のものです。「導入初日から、お客様は同僚と話すようにデータと対話でき、あとはアシスタントが処理します」。
今後に向けて、Velotix社はIBM Quantumの統合も検討しており、データセキュリティー提供をさらに強化するとともに、常にイノベーションの最前線に立ち続けるという姿勢を示しています。「IBMと共に、私たちはエンタープライズデータの未来を守っています」とSegal氏は締めくくっています。
