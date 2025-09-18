2021年に設立されたスタートアップ企業であるVeloixは、企業がデータの影響を最大化できるよう支援するデータ・セキュリティー・ソリューションを提供しています。Velotix Data Access Platformは、企業がサイロ化されたデータを発見して統合し、適切な人にデータ・アクセスを提供するとともに、堅牢なポリシーの作成と適用を自動化できるよう支援します。

このプラットフォームの中核システムは、高度なAIと行動分析を活用し、変化するユーザーパターンや規制要件に基づいてアクセス・ポリシーを動的に進化させます。Velotix社独自のAIエンジンは、繰り返しの手作業を必要とせず、大規模なポリシーの遵守を徹底にします。

Velotix社は使いやすさをさらに向上させ、導入を加速するために、自社ソリューションに対話型アシスタントを組み込もうとしました。「AIによる自然言語クエリのサポートにより、ユーザーは自身の業務に集中でき、その一方でインテリジェントなポリシー適用がバックグラウンドで静かに実行されます」と、Velotix社の最高技術責任者兼最高AI責任者であるYoram Segal氏は述べています。