この高度なセットアップにより、NHC社の業務のダイナミクスは根本的に変わりました。コンテナベースのアプリケーションに完全に移行することで、同社はサウジアラビア国内での先駆者となりました。この移行によってNHC社はDevOpsを活用できるようになり、開発およびデプロイメントのプロセスにおける手作業の介入も減少しました。

「NHCは、不動産開発における独自のデジタル・エクスペリエンスを生み出すために、統合されたインテリジェントな不動産オペレーションとサービスを提供し、データからメリットを得ることを目指してデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに乗り出しています。その中で、統合はデジタル・トランスフォーメーションに貢献する重要な要素となっています。ここで紹介する事例は、卓越したデジタル顧客体験を提供し、データ駆動型の意思決定をサポートする革新的なデジタル製品を拡大・開発することを可能にします。Essam A. Alhogbani氏、NHC社情報テクノロジー担当ゼネラル・マネージャー

導入の成功により、NHC社では市場投入までの時間が大幅に短縮され、新しいサービスの開発と立ち上げに必要な時間が40%短縮されました。この機能強化と、新しいプラットフォームでの700以上のサービスのデプロイメントとを相まって、NHC社のサービス能力は大幅に向上しました。1日あたり平均200万件、ピーク時には400万件にのぼるリクエストに対応できる機能は、このプラットフォームの優れた性能を示しています。さらに、API呼び出しの平均応答時間を23％短縮し、社内外のサービス利用者のユーザー・エクスペリエンスを向上させました。