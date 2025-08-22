最新のコンテナ・ソリューションを活用したNHCのデジタル・トランスフォーメーション
NHC社は、最新のテクノロジーを活用した最先端のアプリケーションの連携ソリューションを実装する取り組みに乗り出していました。そのビジョンの達成に向け、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）の公開と使用のための、堅牢でスケーラブルなアーキテクチャを実現する新しい環境が必要でした。同社のビジネスでは、各チームが顧客の需要増大に合わせてオペレーションを拡張し、取引量を増加させることができるよう、ワークフローを自動化する余地がありました。この機会に対応するため、スムーズなデジタル・トランスフォーメーションを保証する堅牢でスケーラブルな環境を実装する必要があったのです。NHC社には不動産開発のリーダーとしての地位を高め、都市生活を再定義し、生活の質を高めるスマートで活気のある都市コミュニティを構築するという野心がありました。
このように堅牢なAPIゲートウェイを短期間で実現するために、NHC社はIBMゴールドパートナーであるEastern Light Technologies (ELT)と提携して、テクノロジーインフラストラクチャの強化に取り組みました。NHC社は、 Red Hat OpenShiftプラットフォーム上に構築されたIBM® Cloud Pak for Integration(CP4I) でソリューションを実装し、IT システムをモダナイズしました。コンテナベースのアプローチへの移行によって、NHC社のシステムはより高い柔軟性、信頼性、安全性を実現しています。
CP4Iの主な機能は次のとおりです。
社内全体で統合を標準化することで、NHC社はより優れたコントロールを実現し、各部門が安全な境界の内部で、独立して業務を遂行できるようになりました。さらに、継続的インテグレーション/継続的デリバリー（CICD）などのベスト・プラクティスを採用することで、プロジェクトのタイムラインが大幅に短縮され、エラーが減少しました。
こうした機能強化は、統合されたインテリジェントな不動産オペレーションとサービスの提供に向けたNHCのコミットメントと、データを活用して不動産開発におけるデジタル・エクスペリエンスを生み出すメリットを示す好例となっています。
この高度なセットアップにより、NHC社の業務のダイナミクスは根本的に変わりました。コンテナベースのアプリケーションに完全に移行することで、同社はサウジアラビア国内での先駆者となりました。この移行によってNHC社はDevOpsを活用できるようになり、開発およびデプロイメントのプロセスにおける手作業の介入も減少しました。
「NHCは、不動産開発における独自のデジタル・エクスペリエンスを生み出すために、統合されたインテリジェントな不動産オペレーションとサービスを提供し、データからメリットを得ることを目指してデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに乗り出しています。その中で、統合はデジタル・トランスフォーメーションに貢献する重要な要素となっています。ここで紹介する事例は、卓越したデジタル顧客体験を提供し、データ駆動型の意思決定をサポートする革新的なデジタル製品を拡大・開発することを可能にします。Essam A. Alhogbani氏、NHC社情報テクノロジー担当ゼネラル・マネージャー
導入の成功により、NHC社では市場投入までの時間が大幅に短縮され、新しいサービスの開発と立ち上げに必要な時間が40%短縮されました。この機能強化と、新しいプラットフォームでの700以上のサービスのデプロイメントとを相まって、NHC社のサービス能力は大幅に向上しました。1日あたり平均200万件、ピーク時には400万件にのぼるリクエストに対応できる機能は、このプラットフォームの優れた性能を示しています。さらに、API呼び出しの平均応答時間を23％短縮し、社内外のサービス利用者のユーザー・エクスペリエンスを向上させました。
NHC社は2017年以来、活気あるコミュニティを構築し、人々の生活を再定義する美しい空間を創造してきました。
同社の意欲的な開発は、最新の設備、親しみやすい地域、日常生活を豊かにする緑地など、人々が必要とするあらゆるものを利用できるようにしています。
NHC社は、質の高いインフラ、サービス、交通といった適切な基礎を築き、将来にわたって繁栄をもたらす場所を創造しています。それは人々が自分の家に投資し、将来に投資し、より充実した生活を送ることができる場所です。
