Compass for Success は、9 つの教育委員会がオンタリオ州の MISA (Managing Information for Student Achievement) イニシアチブの要件を満たすのを支援するために設立されましたが、Compass for Success は学生データが成功の鍵であることにずっと前から気づいていました。

Diane Findlay 氏は次のように述べています。「Compass for Success の背景にある考え方は、分析によって学校と生徒のやり取りの改善を促し、最終的に生徒の成績を向上に貢献するというものです。」

Compass for Success は、IBM® Cognos® Business Intelligence と IBM SPSS® Modeler ソフトウェアに基づいたソリューションを構築し、学校に意思決定をサポートする高度なデータウェアハウジングと分析機能を提供します。

「私たちは何年もの間、州内の学校と協力して生徒のデータを収集し、分析してきました」とDiane Findlay氏は言います。「これは、私たちが利用可能な高品質のデータを大量に保管していることを意味し、このソリューションを非常に強力なものにしています。私たちは、個々の教育委員会が単独で収集できるよりもはるかに優れたデータを持っているだけです。また、私たちは常に革新を目指しており、教師と生徒を助けるためにできることは常にたくさんあることを知っています。」

Compass for Success は、データ探索と予測分析機能の拡張に熱心に取り組んでおり、IBM® Watson Analytics™ をソリューションスイートに追加する準備を進めています。

Diane Findlay 氏は次のように述べています。「Watson Analytics は、探索的なデータサイエンスのための素晴らしいツールです。データセットの相関関係を自動的に検索し、これまで気づかれなかった可能性のある興味深いパターンを明らかにします。データのモデル化と相関関係の検出は非常に迅速かつ非常に簡単です。つまり、どの生徒が遅れをとるリスクがあるかを特定するための新しい予測モデルの開発を加速できます。

「さらに、教師はこのソリューションによって、どの指導方法が対象の子供にとって効果的であるかに関するデータが分かるため、学校は生徒一人ひとりに可能な限り最高のサポートを提供できるようになります。」