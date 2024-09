この状況を考慮した際に浮き彫りになったのが、すでにローエンド・プラットフォーム用に設計された監視プロセスにメインフレームの監視プロセスの統合するという課題です。プロセスを統合することで効率化を図れるほか、インフラストラクチャーの性能を高め、セキュリティを強化することが可能となります。

このニーズに対応するため、IBMの監視チームは同行のメインフレーム・インフラストラクチャー・チームと協力し、IBM® Tivoli Enterprise Portalの使用などいくつかの措置を講じ、BRBがメインフレームをより積極的に監視できるようにするダッシュボードが作成されました。

IBMチームはこのプロジェクトの一環として、IBM® Z Service Management Suiteに含まれているIBM® OMEGAMON Data Providerのインストール・設定に必要な知識とサポートを提供しました。この際に提供したサービスでは、リアルタイム監視、 IBM® z/OSの監視エージェントからのデータ収集の設定、z/OS、IBM® CICS Transaction Server、IBM® Db2、IBM MQのほか、ストレージ、ネットワーク、Javaコンポーネントに関する情報のElasticsearch/Grafanaプラットフォームへの送信、およびダッシュボード形式での情報の作成・利用、ならびに履歴データの収集に重点が置かれました。

BRBは過去に、Db2アーカイブ・ログを保存するためのストレージ・プールのスペースが不足し、メインフレームのバッチおよびオンライン・サービスが利用できなくなるという問題に直面していました。このため、ストレージ・プールが通常の予想を超えて増加している場合、これをITOPおよびDb2管理者に通知する必要がありました。モニター・チームは、OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OSのエージェント機能を使用して、Db2アーカイブのストレージ・プールを監視するアラートを有効にしました。数週間後、似たようなDb2ストレージのイベントが発生しました。ただし、今回はサポート・チームが早い段階で迅速にアラート通知を受け取ったので、Db2 on z/OSの停止の回避に向けた対応策を講じる時間がありました。現在、BRBはElasticsearch/Prometheus/Grafanaツールを通じ、メインフレームと分散環境の全体像を提供する高度な統合型オブザーバビリティー・ダッシュボードの作成に成功しました。

このプロジェクトの成功において中心的な役割を果たしていたのが、OMEGAMON Data Providerです。OMEGAMON Data Providerでは、ローエンド・サーバーと同じリソースとプロセスを使用し、メインフレームの運用指標と統計の視覚化を専門的に行うことができました。OpenSearch、Zabbix、Grafanaは、発生源がメインフレームかロープラットフォームを問わず、稼働させた瞬間から、異常が発生した場合にすべての監視情報と自動アクションをそこに集中させることができました。