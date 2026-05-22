La missione del Responsible Technology Board di IBM è chiara:garantire governance, definire standard e applicare concretamente i principi che guidano IBM nello sviluppo e nell’implementazione dell'AI e delle tecnologie emergenti, come il quantum computing. Consente ai team IBM di agire con fiducia, rapidità e un impatto misurabile, in linea con i valori dell’azienda, per sviluppare tecnologie in modo responsabile a beneficio dei nostri clienti, partner e del mondo intero.