IBM si impegna a sviluppare e utilizzare la tecnologia in modo responsabile
Per IBM, la tecnologia responsabile non è un aspetto secondario: è il modo in cui innoviamo con intenzione.
Guidato da principi di lunga data e rafforzato da una governance estesa a tutta l’azienda, l’approccio di IBM alla tecnologia responsabile permette di integrare fiducia, trasparenza e responsabilità in ogni fase della progettazione, implementazione e gestione dell’AI e delle tecnologie emergenti.
Betsy Greytok e Francesca Rossi
Co-presidenti del Responsible Technology Board
La missione del Responsible Technology Board di IBM è chiara:garantire governance, definire standard e applicare concretamente i principi che guidano IBM nello sviluppo e nell’implementazione dell'AI e delle tecnologie emergenti, come il quantum computing. Consente ai team IBM di agire con fiducia, rapidità e un impatto misurabile, in linea con i valori dell’azienda, per sviluppare tecnologie in modo responsabile a beneficio dei nostri clienti, partner e del mondo intero.
Il Responsible Technology and Governance Framework di IBM trasforma i principi in pratica attraverso persone, processi e tecnologia.
Le soluzioni tecnologiche dovrebbero essere progettate per potenziare e ampliare le capacità e il potenziale umano, consentendo al contempo alle persone di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto
Le soluzioni tecnologiche dovrebbero basarsi sull'acquisizione, condivisione e uso responsabili dei dati.
Le soluzioni tecnologiche dovrebbero essere aperte al feedback e alla collaborazione di più stakeholder, mentre le informazioni sullo sviluppo, sul funzionamento interno e sull’utilizzo dovrebbero essere rese disponibili per aumentare la fiducia nella tecnologia.
I sistemi di AI dovrebbero essere progettati e sviluppati per fornire spiegazioni e sufficiente osservabilità. Le informazioni sul loro sviluppo dovrebbero essere disponibili per gli stakeholder pertinenti. Gli utenti dovrebbero essere informati quando stanno interagendo con un sistema di AI. L'AI dovrebbe essere creata in un ecosistema di innovazione aperta per supportare la collaborazione e la co-creazione tra più stakeholder.
I sistemi di AI dovrebbero operare in modo equo nel contesto per cui sono stati progettati, sia che si tratti di fare previsioni, fornire raccomandazioni, generare contenuti o eseguire compiti. Il comportamento di questi sistemi dovrebbe essere in linea con i valori umani rilevanti, ad esempio evitando di generare contenuti d’odio o offensivi, o di compiere azioni dannose.
I sistemi di IA dovrebbero gestire efficacemente condizioni avverse, come anomalie negli input/output, comportamenti imprevedibili di altri sistemi di AI e minacce alla cybersecurity. Devono anche essere accurati, sia che si tratti di fare previsioni, fornire raccomandazioni, generare contenuti o eseguire compiti.
I sistemi di AI dovrebbero essere progettati e sviluppati per dare priorità e tutelare la privacy e i diritti dei dati dei consumatori, a livello di previsioni, raccomandazioni, contenuti generati, decisioni o azioni. Dovrebbero essere progettate e implementate best practice per ridurre la diffusione inappropriata di informazioni personali e per rispettare il copyright o altri diritti di proprietà intellettuale.
La tecnologia dovrebbe potenziare l’autonomia, la fiducia e il benessere delle persone.
La tecnologia dovrebbe essere progettata, impiegata e utilizzata a beneficio della società, supportando l'innovazione orientata all’essere umano.
La tecnologia dovrebbe essere progettata per essere efficiente, in modo da generare un valore e duraturo e ad alto impatto e favorire una crescita sostenibile.
La governance è la spina dorsale operativa del Responsible Technology and Governance Framework di IBM, che traduce in azione principi, pilastri e dimensioni dell'impatto.
Il Framework è reso operativo attraverso l'Integrated Governance Program (IGP) di IBM, iniziative di formazione come IBM SkillsBuild, tecnologie aperte come Granite Guardian e toolkit open source come AI Fairness 360 e Adversarial Robustness Toolbox, oltre a funzionalità di prodotto come IBM watsonx.governance. Le soluzioni AI Strategy and Governance di IBM Consulting supportano ulteriormente le organizzazioni nell'applicazione di pratiche di AI responsabile, collaborando inoltre con partner di policy, standard e ricerca all’interno dell’ecosistema della tecnologia responsabile.
Il Risk Atlas del Responsible Technology Board di IBM, ora parte integrante di watsonx.governance, ha contribuito a guidare i progressi di IBM Research nella governance dell’AI, consolidando la posizione di IBM quale leader di settore.
L'IBM Responsible Technology Board sviluppa prospettive, best practice e linee guida operative per aiutare IBM, il settore e il mondo a gestire le opportunità e le sfide offerte dall’AI e dalle tecnologie emergenti.
L’approccio di IBM alla tecnologia responsabile riflette un impegno aziendale diffuso verso fiducia, responsabilità e valore a lungo termine, fondato su pratiche di governance che guidano il nostro operato.
Trasparenza delle nostre pratiche di impresa responsabile.
Proteggere il mondo digitale per l'era quantistica.
Integriamo sicurezza e fiducia in tutto ciò che facciamo.