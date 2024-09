Quali sono le prestazioni effettive totali delle apparecchiature?

Efficacia complessiva delle operazioni (OOE) Valuta le prestazioni complessive e l'efficienza delle operazioni di un'organizzazione. Il calcolo dell'OEE varia a seconda del contesto, ma in genere comporta KPI come la produttività della forza lavoro, l'efficienza dei processi, le prestazioni della supply chain, la qualità, la soddisfazione del cliente e le prestazioni finanziarie.

Tempo di produzione pianificato Si riferisce al tempo totale assegnato alla produzione, escluso l'eventuale tempo di inattività programmato per manutenzioni o cambi di prodotto.

Perdite di produzione Le Sei Grandi Perdite che incidono sull'OEE includono guasti alle apparecchiature, tempo di impostazione e regolazione, inattività e arresti minori, velocità o tasso ridotti, difetti di processo e perdite di avviamento e rendimento.

Tempo di inattività Il periodo in cui l'apparecchiatura non è disponibile per la produzione a causa di fattori quali rotture, manutenzione programmata (o non pianificata) o altri eventi imprevisti. L'opposto di tempo di attività.

Piccola interruzione Una breve pausa nella produzione che non è abbastanza lunga per essere monitorata come tempo di inattività.

Runtime Questa viene calcolato sottraendo il tempo di inattività dal tempo di produzione pianificato.

Tempo di cambio di prodotto La durata necessaria per passare dalla produzione di un articolo a un altro. Include attività di pulizia, riconfigurazione, modifica, configurazione e riscaldamento.

Tempo di ciclo ideale Il tempo teoricamente più veloce possibile per produrre un pezzo.