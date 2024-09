Cos'è PyTorch?

PyTorch usa i moduli come elementi costitutivi dei modelli di deep learning, il che consente la costruzione rapida e semplice di reti neurali senza il noioso lavoro di codifica manuale di ogni algoritmo.

I moduli, come spesso accade, possono contenere altri moduli nidificati. Oltre a consentire la creazione di reti neurali multistrato più elaborate, questo consente anche di salvare facilmente questi complessi modelli di deep learning come un singolo modulo denominato e di trasferirli tra diverse macchine, CPU o GPU. I modelli PyTorch possono inoltre essere eseguiti in ambienti non Python, come C++, utilizzando Torchscript (link esterno a ibm.com), contribuendo a colmare il divario tra la ricerca dei prototipi e l'implementazione della produzione.

In generale, esistono tre classi principali di moduli usate per creare e ottimizzare modelli di deep learning in PyTorch: