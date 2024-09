A causa della grande quantità di informazioni pubbliche disponibili, è spesso poco pratico raccogliere, ordinare e analizzare manualmente i dati OSINT. Gli strumenti di open source intelligence specializzati possono aiutare a gestire e automatizzare le attività relative ai dati per vari casi d'uso OSINT.

Alcuni strumenti di analisi OSINT utilizzano l'intelligenza artificiale e il machine learning per rilevare quali informazioni sono preziose e rilevanti e quali sono insignificanti o non correlate. Tra gli strumenti OSINT più popolari ci sono:

Osintframework.com (link esterno a ibm.com), un'ampia directory di strumenti e risorse OSINT gratuiti online ospitati sulla piattaforma per sviluppatori GitHub. Sia gli hacker che i professionisti della sicurezza informatica possono utilizzare questo elenco come punto di partenza per approfondire le funzionalità specifiche che desiderano in uno strumento OSINT.

Maltego (link esterno a ibm.com), una soluzione di data mining in tempo reale per piattaforme Windows, Mac e Linux che fornisce rappresentazioni grafiche di modelli di dati e connessioni. Con la sua capacità di profilare e tracciare le attività online degli individui, questo strumento è utile sia ai professionisti della sicurezza informatica che agli attori delle minacce.

Spiderfoot (link esterno a ibm.com) – Uno strumento di integrazione dell'origine dati per informazioni come indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzi IP, sottodomini e altro ancora. Gli hacker etici possono utilizzare questa risorsa per indagare sulle informazioni disponibili al pubblico che potrebbero rappresentare una minaccia per un'organizzazione o un individuo.

Shodan (link esterno a ibm.com), un motore di ricerca per dispositivi connessi a internet in grado anche di fornire informazioni sui metadati e sulle porte aperte. Poiché questo strumento è in grado di identificare le vulnerabilità di sicurezza per milioni di dispositivi, può essere utile sia per i professionisti della sicurezza informatica che per i criminali informatici.

Babel X (link esterno a ibm.com), uno strumento di ricerca multilingue abilitato dall'AI in grado di cercare nel world wide web e nel dark web in oltre 200 lingue. I team di sicurezza di un'organizzazione possono utilizzare questo strumento per cercare informazioni sensibili o proprietarie che potrebbero essere pubblicate sul dark web o in un paese straniero.