Cos'è un dual in-line memory module (DIMM)?

Essenzialmente, un DIMM è un tipo di modulo RAM che utilizza un tipo specifico di connettore pin per aggiungere più chip RAM a un sistema informatico in modo da potenziare in modo efficiente l'unità di elaborazione centrale (CPU), il trasferimento dei dati e la velocità di trasferimento senza aumentare il consumo energetico. I sistemi informatici utilizzano la RAM per archiviare temporaneamente i dati attualmente in uso per eseguire operazioni in tempo reale. Le applicazioni più esigenti, come il rendering di video digitali o i giochi online, richiedono molta RAM. I sistemi informatici con una RAM insufficiente si rallentano o vanno in timeout.

In genere, le forme di data storage più veloci e costose, come la RAM, sono chiamate memoria, mentre l'hardware o i componenti di archiviazione stabili più economici sono definiti storage. I computer utilizzano lo storage per conservare la maggior parte dei dati, in particolare elementi come file di applicazioni, documenti e/o supporti che non sono necessari in quel preciso momento. I computer utilizzano la memoria, o RAM, per accedere e gestire dati e file rilevanti o necessari per le attività e le funzioni del momento.

La maggior parte delle memorie RAM è considerata una forma di memoria volatile, in quanto richiede elettricità costante per memorizzare i dati e perde tutti i dati memorizzati in caso di interruzione dell'alimentazione del sistema. Ecco perché i computer utilizzano forme di memoria non volatili che non richiedono alimentazione costante, come i dischi rigidi a stato solido, per lo storage a lungo termine.





I due tipi principali di RAM sono la memoria ad accesso casuale statica (SRAM) e la memoria ad accesso casuale dinamica (DRAM). Sviluppata all'inizio degli anni '60, la tecnologia SRAM utilizza i transistor per memorizzare i dati, una tecnologia veloce ed efficace ma ingombrante e costosa. Tuttavia, nel 1968, il ricercatore IBM Robert Dennard compì una delle scoperte più significative dell'informatica moderna quando inventò quelli che sarebbero diventati i primi chip DRAM sviluppati da Intel nel 1970, un'innovazione che ha aumentato così tanto la funzionalità della RAM che il suo impatto si fa sentire ancora oggi. Sebbene le celle di memoria di tipo SRAM siano ancora utilizzate per alcuni specifici scopi, la DRAM è diventata così dominante da essere quasi sinonimo di RAM, sebbene esistano anche molte sottocategorie di chip DRAM.