Cos'è l'antiriciclaggio?

L'Anti-Money Laundering Act è un insieme di diversi provvedimenti e politiche che contribuiscono a prevenire e perseguire i crimini di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. La lotta contro i riciclatori di denaro coinvolge anche la collaborazione tra diverse organizzazioni governative nazionali e internazionali, poiché questo crimine ha spesso luogo in diversi paesi. Di seguito sono elencate alcune delle leggi statunitensi più degne di nota che proteggono dal riciclaggio di denaro.

Questi atti e organizzazioni includono:

Legge sul segreto bancario (BSA - Bank Secret Act): il BSA, noto anche come Currency and Foreign Transaction Reporting Act, è entrato in vigore nel 1970, ed è stata la prima legislazione che ha cercato di prevenire e perseguire l'atto del riciclaggio di denaro attraverso le banche e altre istituzioni finanziarie. Il Bank Secrecy Act richiedeva alle banche di cooperare con le indagini governative per combattere il finanziamento di attività illegali, tracciando i movimenti di denaro. Per esempio, richiede alle banche di compilare un rapporto sulle transazioni in valuta (CTR - currency transaction report) per ogni transazione in contanti che supera i 10.000 dollari.

Legge sul controllo del riciclaggio di denaro: questa legge è stata creata nel 1986, e ha reso il riciclaggio di denaro un crimine federale. Il suo obiettivo principale è quello di reprimere il riciclaggio di denaro dei cartelli della droga. Permette al governo di sequestrare beni senza accusare nessuno di un crimine. L'atto ha anche esteso il CTR per includere qualsiasi transazione oltre i 10.000 dollari, non solo quelle in contanti.

Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act: questa legge del 1992 si concentra principalmente sulle banche. Richiede loro di implementare pratiche di prevenzione del riciclaggio di denaro e le sanziona se permettono ai criminali di usare le loro istituzioni per il riciclaggio di denaro. Ha introdotto i Suspicious Activity Reports (SAR) che le banche devono compilare se un cliente o una transazione è sospettata di essere legata al riciclaggio di denaro.

Patriot Act: questo è stato implementato dopo gli attacchi terroristici a New York l'11 settembre 2001, e mira a rintracciare e combattere il finanziamento del terrorismo (CFT - combat the financing of terrorism) e le attività terroristiche attraverso il riciclaggio di denaro. Ha rafforzato la collaborazione tra le banche e le unità antiterrorismo all'interno del governo e ha aumentato le multe e le condanne per il riciclaggio di denaro. Un elemento essenziale del Patriot Act è il Customer Identification Programs (CIPs), noto anche come know your customer (KYC), che costringe le banche a controllare i loro clienti.

FinCEN: il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) si è aggiunto ai regolamenti del BSA e del Patriot Act, e ha implementato regole severe per la debita identificazione del cliente che le istituzioni finanziarie devono rispettare.

Diverse organizzazioni governative nazionali e internazionali, istituzioni e forze dell'ordine combattono il riciclaggio di denaro in tutto il mondo.