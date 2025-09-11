Hive0154, noto anche come Mustang Panda, rilascia la backdoor aggiornata di Toneshell e il nuovo worm USB SnakeDisk

L'analisi X-Force ha inoltre rivelato forti sovrapposizioni tra SnakeDisk e Tonedisk. Nel corso degli anni, sono emerse diverse famiglie di worm USB associate a Hive0154. Le varianti strettamente correlate alla famiglia Toneshell nelle loro implementazioni vengono tracciate da X-Force come Tonedisk. Finora sono state identificate 3 versioni principali di Tonedisk (A, B e C). Ciascuna versione di Tonedisk è una suite di diversi componenti dannosi che costituiscono la piena funzionalità del worm USB. Questi componenti includono launcher, loader, spreader, file criptati, installer e backdoor.

SnakeDisk si sovrappone specificamente alla variante ToneDisk A, che è stata anch'essa segnalata a metà 2023 da Checkpoint come WispRider. I meccanismi di propagazione USB di entrambi i malware, l'hashing API e i file di configurazione mostrano diverse somiglianze, che si allineano con la tendenza nota dei sottocluster Hive0154 a condividere e riutilizzare malware tra di loro.