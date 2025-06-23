La convention si tiene solitamente in U.S. o in Europa e per la prima volta è stata ospitata in Giappone. In totale, erano presenti 142 parlamentari e rappresentanti di 29 paesi, inclusi membri parlamentari di Belgio e Giappone. L'ambasciata cinese in Giappone ha emesso una ferma condanna per il coinvolgimento nella convention dell'Amministrazione Centrale Tibetana, nota anche come Governo tibetano in esilio. La convenzione ha portato alla Dichiarazione di Tokyo, che condanna la repressione del governo cinese nella regione del Tibet e chiede una legislazione internazionale per salvaguardare la libertà culturale e religiosa tibetana. I ricercatori di X-Force hanno scoperto la campagna Hive0154 ideando diverse esche prima e dopo la convention.

Dopo la convention, sono state rilasciate diverse dichiarazioni, tra cui i Wise Action Plans on Tibet. Hive0154 l'ha probabilmente copiati dal sito web e inseriti in un documento Microsoft Word (DOCX) benigno all'interno di un archivio armato. L'archivio contiene inoltre articoli copiati direttamente da diversi siti web tibetani (qui e qui) in relazione alla convention, oltre a foto autentiche della convention. La presenza di articoli e foto legittime tra gli eseguibili armati con gli stessi nomi potrebbe ingannare le vittime, facendo in modo che aprano accidentalmente uno dei file EXE e inneschino l'infezione inconsapevolmente.

"9th WPCT Region-Wise Action Plans on Tibet.exe":