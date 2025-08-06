Dissezione dell'operazione CastleBot Malware-as-a-Service

IBM X-Force ha indagato su un framework malware emergente denominato CastleBot. Si ritiene che il malware faccia parte di un'operazione Malware-as-a-Service (MaaS) e che sia specificamente progettato per una implementazione flessibile di malware. CastleBot è attualmente utilizzato dai criminali informatici per distribuire di tutto, dagli infostealer alle backdoor come NetSupport e WarmCookie, che sono state collegate ad attacchi ransomware.
La caratteristica che rende CastleBot particolarmente preoccupante è il modo in cui viene distribuito: più spesso tramite installatori di software trojanizzati scaricati da siti web falsi, attirando utenti ignari a lanciare l'infezione con le proprie mani. Questa tecnica fa parte di una tendenza in crescita che X-Force sta osservando. Spesso CastleBot viene abilitato attraverso l'avvelenamento SEO, facendo in modo che le pagine dannose si posizionino più in alto nei motori di ricerca rispetto ai distributori di software legittimi. Una volta all'interno, CastleBot esegue un processo in tre fasi: uno stager/downloader, un loader e una backdoor core, che richiede una serie di compiti al suo server di comando e controllo (C2). Le informazioni raccolte dalla macchina infetta permettono agli operatori di filtrare facilmente le vittime, gestire le infezioni in corso e implementare malware su obiettivi di alto valore con precisione.
CastleBot è ancora in evoluzione e la nostra ricerca dimostra che probabilmente è solo l'inizio. In questo report analizziamo nel dettaglio come funziona, come si diffonde e perché è importante.
CastleBot è apparso per la prima volta all'inizio del 2025. X-Force ha notato un aumento del volume dei campioni e dei diversi payload a partire da maggio, e da allora ha osservato l’implementazione di vari payload backdoor e infostealer. Il vettore di infezione più comune di CastleBot è il software trojanizzato, che rientra in una tendenza che X-Force continua a osservare dal 2024. I pacchetti software trojanizzati e gli installatori vengono spesso distribuiti tramite siti web fasulli utilizzando l'avvelenamento SEO per attrarre le vittime. CastleBot veniva distribuito anche tramite il repositoryGitHub, impersonando software legittimo, e tramite la popolare tecnica ClickFix.
X-Force ha identificato tre componenti come parte del framework del malware CastleBot: uno stager, un loader e il core/backdoor di CastleBot.
Si noti che la precedente segnalazione pubblica di Prodraft si riferisce allo stesso framework malware di "CastleLoader".
Nella maggior parte dei casi, il componente core di CastleBot viene implementato tramite uno stager shellcode, che fa parte della stessa famiglia di malware CastleBot. Lo stager è un payload leggero shellcode che può essere iniettato da qualsiasi altro loader di primo stadio. X-Force ha osservato vari crypter utilizzati con CastleBot, tra cui Dave, un crypter basato su AutoIt, e semplici crypter compilati in C.
Il malware utilizza l'algoritmo di hashing DJB2 per risolvere le API necessarie in tempo di esecuzione. Prima di ogni chiamata API, carica la DLL corrispondente e attraversa la tabella degli indirizzi di esportazione (EAT) alla ricerca della funzione API tramite hash DJB2 generati in precedenza. Se l'esportazione viene inoltrata a un'altra DLL, lo stager analizza il nome DLL, lo carica e risolve la funzione tramite GetProcAddress.
Una volta eseguito, lo stager scarica due payload tramite HTTP con l'user agent "Googlebot". I percorsi URL sono simili tra i campioni e indirizzano lo stesso server C2 del componente core di CastleBot.
Esempio di URL per il download:
http://173.44.141[.]89/service/download/data_3x.bin
http://173.44.141[.]89/service/download/data_4x.bin
Entrambi i payload vengono decrittati tramite una stringa XOR hardcoded, in questo caso "GySDoSGySDoS" (codificato UTF-16), rivelando un PE (CastleBot Core) e uno stub di shellcode (CastleBot Loader).
Lo stager utilizza quindi VirtualProtect per abilitare l'esecuzione sull'heap della regione di memoria che memorizza il secondo payload shellcode decriptato. Quest'ultimo, agendo come loader, viene eseguito direttamente in memoria e riceve un puntatore al PE decriptato come argomento.
Il CastleBot Loader è un loader PE completo, che inizia mappando ogni sezione del PE fornito in una nuova regione di memoria assegnata tramite NtAllocateVirtualMemory. Prosegue effettuando le correzioni necessarie, risolvendo importazioni, impostando le opzioni di protezione della memoria appropriate ed eseguendo funzioni di callback TLS esistenti.
In particolare, il loader imposta anche una nuova struttura LDR_DATA_TABLE_ENTRY e i relativi LDR_DDAG_NODE (estesi in Windows 8 e successivi), che vengono poi aggiunti alle doppie liste collegate PEB_LDR_DATA contenenti i moduli caricati per ogni processo. Per gli agenti di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) che monitorano il PEB, questo farebbe apparire il payload iniettato come se fosse stato caricato legittimamente dal sistema operativo.
A meno che il file iniettato non sia una DLL, il campo ImageBaseAddress del PEB è anch'esso impostato come indirizzo base del payload iniettato.
Infine, per eseguire il payload, CastleBot Loader esegue il punto di ingresso o assegna una nuova console per applicazioni della console.
Nel campione analizzato sopra, il payload iniettato è la backdoor x86 CastleBot (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04).
CastleBot core utilizza lo stesso meccanismo di risoluzione API dei componenti stager e loader, tranne che per l'algoritmo di hashing, che è l'AP hash, sviluppato da Arash Partow.
Anzitutto, la backdoor inizia decifrando la propria configurazione. Quasi tutte le stringhe del binario, comprese quelle che fanno parte della configurazione, sono memorizzate come UTF-16 e decriptate in linea tramite una chiave XOR univoca da 4 byte per ogni stringa. Durante la decrittazione, viene creata la seguente struttura di configurazione:
Il malware tenta di creare un mutex, utilizzando il nome della configurazione, per assicurarsi che venga eseguita solo una singola istanza. Nel passo successivo, invia una richiesta HTTP GET all'URL hardcoded per recuperare le sue impostazioni, utilizzando l'ID della campagna nel percorso URL:
In risposta, CastleBot riceve un blocco di dati criptati.
Tutta la comunicazione C2 è criptata tramite l'algoritmo simmetrico ChaCha, ad eccezione della richiesta GET iniziale del malware. Dopo la decodifica, il protocollo C2 utilizza una struttura dati personalizzata serializzata, internamente denominata container, in grado di memorizzare valori di diversi tipi.
Alla base della struttura dati serializzata c'è sempre un campo di tipo ContainerFieldArray. Le strutture seguenti definiscono ulteriormente come vengono configurati i tipi di array e di bool:
Quando si analizza il container decrittato che definisce le impostazioni richieste dalla backdoor, i dati iniziano con il byte 0x0D, che indica il tipo ContainerFieldArray .Questo byte è seguito dal nome del campo, che a sua volta è la lunghezza di 2 byte seguita dal nome codificato UTF-16. Dopo il nome, un campo array definisce una lunghezza di 4 byte dei dati, seguita dai dati stessi, che di nuovo inizia con il primo byte che definisce il tipo.
Le impostazioni ricevute dal campione analizzato sopra vengono analizzate come segue.
Dati serializzati:
Oggetto deserializzato:
Per ogni impostazione abilitata, CastleBot esegue le seguenti azioni:
run_as_admin: Il malware eseguirà il suo genitore tramite "cmd.exe /c <parent_process>" tramite ShellExecuteW con il verbo "runas" per avviarlo come amministratore.
anti_vm: CastleBot utilizzerà l'istruzione cpuid con la foglia 0x40000000 per cercare di rilevare gli ambienti hypervisor. Se vengono rilevati VMware o Parallels, il malware verrà eliminato.
prevent_restart: CastleBot creerà un nuovo file nascosto in %PROGRAMDATA% con il nome corrispondente al nome del mutex incorporato nella configurazione. Se il file esiste già, il malware verrà eliminato.
show_fake_error: il malware visualizza una finestra di messaggio "Errore di sistema" con il messaggio "The program can't start because VCRUNTIME140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem."
Nella fase successiva, CastleBot raccoglie informazioni sull'host infetto per registrarsi con il server C2 e richiedere compiti.
Le informazioni vengono compilate nell'oggetto qui sotto, seguite dalla serializzazione e dalla crittografia ChaCha:
I valori codificati in modo rigido sono la chiave di accesso (identica all'User-Agent della configurazione), l'identificatore della campagna e la versione build di CastleBot, che è "1.0" per il campione analizzato.
La backdoor invia i dati criptati in una richiesta HTTP POST a
La risposta è un container crittografato più grande contenente le attività preconfigurate di CastleBot.
Il container ricevuto dal server C2 dal campione CastleBot analizzato viene decrittato e deserializzato in un oggetto con i seguenti campi:
Il campo "tasks" è un tipo di array personalizzato come descritto sopra, contenente almeno un array senza nome (nome di lunghezza zero), ognuno dei quali rappresenta un'attività. CastleBot può anche ricevere un array con più attività da svolgere una dopo l'altra. Ogni compito contiene un ID e diversi campi che descrivono il modo in cui il compito deve essere eseguito, che vengono copiati in una struttura di compiti durante la deserializzazione.
Il campo più importante in ogni attività è "launch_method", che determina il tipo di payload che CastleBot deve gestire.
Metodo di lancio
Payload
Esecuzione
1
EXE scaricato da un URL
Tramite CreateProcessW o ShellExecuteW
2
DLL scaricata dall'URL
Tramite ShellExecuteW e rundll.exe
3
DLL scaricata dall'URL
Tramite LoadLibraryW
4
PE scaricato da URL
Inserito in un nuovo processo
5
Comando PowerShell nel campo "argument"
Tramite ShellExecuteW
6
Comando BAT nel campo "argument"
Tramite ShellExecuteW
Gli altri campi possono essere utilizzati per impostare opzioni specifiche per l'esecuzione dell'attività:
Nome del campo
Descrizione
identificatore
ID univoco dell'attività, utilizzato per segnalare l'esecuzione riuscita al server C2
url
URL per recuperare il payload. I payload sono spesso ospitati sul server C2 all'indirizzo http://<castlebot_c2>/service/download/<payload_name>
install_path
Percorso target per l'iniezione del processo, che può contenere variabili ambientali, oppure semplicemente ":SELF:" che inietta il payload in un duplicato del processo genitore.
argument
Argomenti per processi in install_path, o comandi per l'esecuzione PowerShell/BAT
run_as_admin
Se impostato, le esecuzioni tramite ShellExecuteW useranno il verbo "runas".
startup_method
Se impostato su "1", viene creata una persistenza per il payload tramite un compito programmato attivato ad ogni login.
is_encrypted_container
Se impostato, il payload scaricato dall'URL viene decrittato in RC4 e analizzato come un altro container per recuperare il payload dell'attività.
container_encryption_key
Chiave RC4 usata con il container crittografato.
auto_unpack_zip
Se impostato, il payload viene trattato come un file ZIP ed estratto manualmente.
zip_executable_files
Un elenco dei file target nell'archivio ZIP che devono essere eseguiti secondo il metodo di lancio.
wow64_bypass
Un'opzione aggiunta solo di recente, per specificare se avviare invece i binari di sistema a 32 bit.
CastleBot supporta l'iniezione di processi semplici per i payload PE. Inizia creando un nuovo processo sospeso, basato sul percorso di installazione e sui campi argument. Per funzionare su Windows 11 24H2 e versioni successive, gli sviluppatori del malware hanno scelto di agganciare la funzione NtManageHotPatch di NTDLL alla memoria per bypassare il controllo della memoria appena aggiunto. Consulta il post di Hasherezade per maggiori dettagli, che fornisce anche l'esatta implementazione POC utilizzata da CastleBot:
Il resto dell'iniezione del processo segue le comuni tecniche di iniezione allocando memoria nel processo di destinazione, scrivendo le sezioni nel buffer e modificando il contesto del thread prima di riprendere l'esecuzione.
Se il campo metodo di avvio è impostato su "1", CastleBot stabilisce la persistenza creando un'attività programmata. Per registrare l'attività, il malware utilizza l'interfaccia COM di ITaskService per connettersi al servizio Task Scheduler. Crea un nuovo compito e un'azione di esecuzione per il payload di destinazione, che viene attivato ogni volta che l'utente attuale effettua il login (TASK_TRIGGER_LOGON).
Ogni attività nel container "task" viene gestita in modo iterativo secondo i campi specificati. Una volta completata un'attività senza errori, il malware ne segnala l'esecuzione corretta tramite una richiesta HTTP GET a:
X-Force ha osservato una variante core aggiornata di CastleBot, che supporta nuovi metodi di lancio e un'opzione chiamata "wow64_bypass", usata specificamente per lanciare i binari di sistema a 32 bit nella cartella SysWOW64.
Metodo di lancio
Payload
Esecuzione
1
EXE scaricato da un URL
Tramite CreateProcessW o ShellExecuteW
2
DLL scaricata dall'URL
Tramite ShellExecuteW e rundll.exe
3
DLL scaricata dall'URL
Tramite ShellExecuteW e regsrv32.exe
4
DLL scaricata dall'URL
Tramite LoadLibraryW
5
PE scaricato da URL
Iniettato nel nuovo processo tramite il vecchio meccanismo
6
PE scaricato da URL
Iniettato in un nuovo processo tramite PE Loader
7
Comando PowerShell nel campo "argument"
Tramite ShellExecuteW
8
Comando BAT nel campo "argument"
Tramite ShellExecuteW
9
MSI scaricato da un URL
Tramite ShellExecuteW e msiexec.exe
L'implementazione aggiuntiva dell'iniezione di processo (metodo di avvio 6) scrive sia il componente CastleBot Loader (consulta la sezione di analisi sopra) sia il payload PE nel processo di destinazione. Quindi utilizza QueueUserAPC e ResumeThread per trasferire l'esecuzione al loader, che carica correttamente il payload del PE in memoria e lo esegue.
Questa tecnica utilizza un numero notevolmente inferiore di chiamate API WriteProcessMemory e fornisce una funzionalità di caricamento più completa dallo stub CastleBot Loader.
L'obiettivo principale di CastleBot è consentire la distribuzione di carichi secondari sulle macchine vittime. X-Force ha scoperto diversi payload distribuiti da CastleBot, spesso con diversi payload in una singola campagna. I payload variano in sofisticazione, da infostealer commodity a backdoor più performanti come NetSupport o WarmCookie, collegati ad attacchi ransomware.
Il framework CastleBot MaaS sembra consentire agli operatori di filtrare le macchine infette e aggiornare facilmente i payload per gestire più campagne attive con grande flessibilità, secondo l' analisi e le schermate di Prodaft del pannello C2. Grazie alla fluidità dei payload e alla capacità dell'operatore di aggiungere più compiti e payload a una singola campagna, le catene di infezione di CastleBot sono più complesse rispetto alle tradizionali fasi di malware statiche.
X-Force non ha prove di una pubblicità diffusa del MaaS sul dark web: questo fatto potrebbe indicare che il servizio è attualmente venduto solo a un gruppo privato di affiliati.
Senza identificare il malware come framework a sé stante, vari frammenti delle campagne che hanno portato a NetSupport sono stati segnalati pubblicamente da altri ricercatori nel giugno e luglio 2025.
DomainTools osservato pagine Docusign false che impiegano la tecnica ClickFix per eseguire uno script PowerShell malevolo, che a sua volta scarica CastleBot per distribuire NetSupport. IOC della campagna:
Unit42 di PaloAlto ha segnalato un'attività simile con siti web che imitano Docusign e Okta, usando ClickFix per implementare CastleBot tramite i componenti iniziali dello stager e del loader. Contiene un'analisi parziale di un "NetSupport RAT Loader", che X-Force identifica come framework CastleBot. IOC della campagna:
Uno dei payload più interessanti di CastleBot è la backdoor WarmCookie (nota anche come Quickbind, BadSpace). Probabilmente fa parte di un più ampio ecosistema di crimini informatici che consente attacchi ransomware ed è stato tra le famiglie di malware prese di mira con successo dalle forze dell'ordine internazionali durante l'Operazione Endgame nel 2024. In precedenza, l'attore delle minacce Hive0137 distribuiva WarmCookie tramite campagne di e-mail malevole, anche se nel 2025 non è stata osservata alcuna attività significativa, secondo la visibilità di X-Force. WarmCookie è pubblicamente legato alle operazioniTA866/Asylum Ambuscade.
La campagna osservata da X-Force è iniziata a giugno con un archivio ZIP armato che imitava un installatore per un software legittimo SSMS-20.2-enu.zip (4766f5cc6501fc40c7151a0ce1c9d2cc49fca9b0b9cab2a206dd2426947e9afe). Tra i componenti legittimi, contiene un eseguibile dannoso SSMS_Windows.x64.exe (05ecf871c7382b0c74e5bac267bb5d12446f52368bb1bfe5d2a4200d0f43c1d8) identificato come una variante di Dave Loader, che decrittografa un payload memorizzato nelle sue risorse. Dopo la decrittazione, Dave Loader inietta la backdoor di CastleBot (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04), che riceve il compito di scaricare ed eseguire un payload WarmCookie (5bca7f1942e07e8c12ecd9c802ecdb96570dfaaa1f44a6753ebb9ffda0604cb4) da
Il server WarmCookie C2 si trova in:
Un secondo esempio trovato più avanti a giugno utilizzava un eseguibile simile, imitando un installatore per Zscaler Zscaler-windows-4.4.0.379-installer-x64.exe (bf21161c808ae74bf08e8d7f83334ba926ffa0bab96ccac42dde418270387890). Il binario compilato da AutoIt è un semplice loader shellcode, che esegue lo stager CastleBot incorporato, che a sua volta scarica lo stesso binario backdoor di CastleBot (202f6b6631ade2c41e4762e5877ce0063a3beabce0c3f8564b6499a1164c1e04).
Le esecuzioni sandbox del campione CastleBot padre indicano che lo stesso affiliato potrebbe aver rilasciato un payload StealC con un server C2 su "http://107.158.128[.]105/c91252f9ab114f26.php" durante la campagna; tuttavia, X-Force non è stata in grado di recuperare un campione.
Entrambe le campagne utilizzano l'ID campagna CastleBot "81a16c72f9c9f4ea94d68b609c78f72d4a8725e7b8f6949b12d8871b6c6843e3".
Inoltre, X-Force sta monitorando diverse campagne CastleBot che distribuiscono vari infostealer. Il malware supporta più task di download per qualsiasi campagna, con il conseguente dispiegamento di diversi payload sullo stesso client. L'eseguibile AMD_Chipset_DriverOnly_DCH_AMD_Z_V1.2.0.105_20238.exe (e6aab1b6a150ee3cbc721ac2575c57309f307f69cd1b478d494c25cde0baaf85) carica il payload core embedded di CastleBot (b45cce4ede6ffb7b6f28f75a0cbb60e65592840d98dcb63155b9fa0324a88be2 ) dalla sua risorsa e lo esegue. L'endpoint delle impostazioni del suo server C2 si trova in
che si è trovato a trasmettere un totale di tre attività separate in un singolo messaggio C2, ciascuna delle quali implementa un payload diverso:
X-Force ha scoperto altre campagne che distribuiscono SecTopRAT (alias ArechClient), HijackLoader (alias Shadowladder) e MonsterV2 (alias Aurotun Stealer).
SecTopRAT e HijackLoader:
MonsterV2:
CastleBot è l'ultima prova di un cambiamento nei vettori di infezione iniziale nel landscape delle minacce del crimine informatico. Backdoor e framework vengono sempre più diffusi tramite siti web falsi, come parte di software trojanizzati o tramite la tecnica ClickFix A pochi mesi dall'aumento dell'attività di CastleBot, gli sviluppatori hanno già aggiunto diverse nuove caratteristiche e probabilmente cercheranno di tenere il passo con l'adattamento del rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e le soluzioni di sicurezza di rete. L'attività attuale suggerisce che più affiliati utilizzano CastleBot per distribuire sia infostealer che backdoor, il che potrebbe portare a incidenti ransomware ad alto impatto.
Si consiglia ai difensori di rimanere vigili con le tecniche menzionate in questo report e di adottare le azioni appropriate per ridurre il rischio di un'infezione da CastleBot.
Indicatore
Tipo di indicatore
Contesto
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL di download di CastleBot core
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL per il download di CastleBot Loader
http://173.44.141[.]89/service/
URL
Server CastleBot C2
http://mhousecreative
URL
Server CastleBot C2
http://80.77.23[.]48/service/
URL
Server CastleBot C2
http://62.60.226[.]73/service/
URL
Server CastleBot C2
http://107.158.128[.]45/service/
URL
Server CastleBot C2
http://62.60.226[.]73/service/
URL
Server CastleBot C2
202f6b6631ade2c41e4762e5
SHA256
CastleBot core
a2898897d3ada2990e523b6
SHA256
Scaricamento ed estrazione di script PowerShell da un archivio ZIP
d6eea6cf20a744f3394fb0c
SHA256
Stager di CastleBot criptato
http://mhousecreative[.]com
URL
URL di download di NetSupport (13 maggio)
2a2cd6377ad69a298af55f2
SHA256
Payload ZIP di NetSupport
8b2ebeff16a20cfcf794e8f31
SHA256
Scaricamento ed estrazione di script PowerShell da un archivio ZIP
cbaf513e7fd4322b14adcc34
SHA256
Stager di CastleBot criptato
05ecf871c7382b0c74e5bac
SHA256
DaveLoader
http://173.44.141[.]89/service/
URL
URL di download di WarmCookie (6 giugno)
5bca7f1942e07e8c12ecd9c80
SHA256
Payload WarmCookie
170.130.165[.]112
IPv4
Server WarmCookie C2
bf21161c808ae74bf08e8d7f83
SHA256
AutoIt loader per CastleBot stager
http://107.158.128[.]105/c9125
URL
Server StealC C2
e6aab1b6a150ee3cbc721ac25
SHA256
Loader contenente CastleBot core
b45cce4ede6ffb7b6f28f75a0c
SHA256
CastleBot core
https://google.herionhelpline
URL
URL di download di Rhadamanthys (10 luglio)
03122e46a3e48141553e7567
SHA256
Payload della prima fase di Rhadamanthy
https://google.herionhelpline
URL
URL per il download di Remcos (10 luglio)
12de997634859d1f93273e55
SHA256
Payload di Remcos
https://google.herionhelpline[.]com
URL
URL di download di DeerStealer (10 luglio)
c8f95f436c1f618a8ef5c49055
SHA256
Payload di DeerStealer
8bf93cef46fda2bdb9d2a426
SHA256
Stager di CastleBot criptato
http://107.158.128[.]45/service
URL
URL per il download di HijackLoader e SecTopRAT (5 luglio)
4834bc71fc5d3729ad5280e4
SHA256
Payload ZIP di HijackLoader e SecTopRAT
53dddae886017fbfbb43ef2369
SHA256
Stager di CastleBot criptato
http://107.158.128[.]45/service
URL
URL di download di MonsterV2 (10 luglio)
ab725f5ab19eec691b66c37c715
SHA256
Payload di MonsterV2
