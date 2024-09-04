Chris Thompson ha rilasciato uno strumento chiamato Maestro presso DEF CON 32 Demo Labs che può essere utilizzato per eseguire ricognizione di utenti e dispositivi tramite Intune, oltre all'esecuzione di comandi tramite script PowerShell Intune o applicazioni Windows da un framework. Assicurati di dare un'occhiata a questo strumento e alle ricerche di Chris! La ricerca su X-Force è diversa perché mostra come condurre questa attività di movimento laterale tramite l'interfaccia web Microsoft Intune e come creare pacchetti di più file da implementare come parte di un'applicazione Windows personalizzata per l'esecuzione del codice. Inoltre, questa ricerca di X-Force include più modi per innescare l'esecuzione di script Intune PowerShell e applicazioni Windows, oltre al rilascio della logica delle regole di rilevamento di Microsoft Sentinel per rilevare l'attività di movimento laterale che abusa di Intune.