Che cos'è la gestione dei talenti?

I professionisti delle risorse umane devono eccellere in diverse aree chiave della gestione dei talenti per creare un cambiamento significativo nella loro organizzazione.

Acquisizione e fidelizzazione dei talenti: la maggiore responsabilità dei dipartimenti delle risorse umane è identificare e assicurarsi nuovi talenti, mantenendo i dipendenti esistenti soddisfatti e produttivi. Una ricerca di McKinsey ha rilevato che dal 20 al 30% dei ruoli critici (link esterno a ibm.com) non sono ricoperti dalle persone più appropriate in molte organizzazioni.

Integrazione: le organizzazioni hanno l'enorme responsabilità di preparare i nuovi dipendenti al successo, fornendo gli strumenti che li aiuteranno a svolgere il loro lavoro fin dal primo giorno. Le organizzazioni dovrebbero investire nei nuovi dipendenti fin dall'inizio, insegnando loro competenze preziose per la longevità lavorativa e dimostrando come possono crescere all'interno dell'organizzazione.

Sviluppo delle competenze fondamentali: le organizzazioni che danno priorità alla gestione dei talenti investono molto nello sviluppo dei dipendenti per garantire che la forza lavoro abbia le giuste skill per svolgere i compiti giusti, ora e in futuro. Le prassi di gestione dei talenti che consentono alle organizzazioni di concentrarsi sulle iniziative di sviluppo della carriera, come la riqualificazione (in cui i dipendenti apprendono metodi avanzati per svolgere le mansioni attuali) o l'upskilling, aiutano i dipendenti che ricoprono ruoli ridimensionati dalla tecnologia.

Gestione delle prestazioni: questa componente mira a ottimizzare l'impatto del lavoro sui dipendenti garantendo al contempo un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Implica il miglioramento delle prestazioni di un dipendente attraverso strumenti di coaching e miglioramento delle prestazioni (link esterno a ibm.com).

Esperienza dei dipendenti: gli esseri umani trascorrono molte delle loro ore di veglia lavorando, il che può portare a stress eccessivo, esaurimento e problemi di salute mentale. Le organizzazioni orientate alla gestione dei talenti guardano all'intera esperienza dei dipendenti per assicurarsi che non siano solo lavoratori bravi, ma anche persone soddisfatte delle loro organizzazioni e soddisfatte del loro lavoro. Se da tempo molti benefici per i dipendenti sono rappresentati da pranzi gratuiti, happy hour e altre attività, le organizzazioni stanno ora ascoltando i dipendenti che desiderano una maggiore formazione sul posto di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, situazioni di lavoro ibride e migliori benefici sanitari. L'esperienza dei dipendenti implica anche la ricerca di modi per dare risonanza alla missione o allo scopo dell'organizzazione presso i dipendenti. Gallup ha scoperto (link esterno a ibm.com) che migliorare il numero di persone in un'organizzazione che concordano con la frase "La missione o lo scopo della mia organizzazione mi fa sentire che il mio lavoro è importante" porta a riduzioni significative dell'assenteismo e a un aumento della qualità del lavoro.

Pianificazione della forza lavoro e pianificazione della successione: sebbene molte iniziative di gestione dei talenti richiedano che le organizzazioni guardino direttamente ai singoli dipendenti, devono anche considerare l'intero panorama del capitale umano e garantire una catena di continuità per la leadership senior. Idealmente, quando un dirigente lascia un'organizzazione con un sano programma di gestione dei talenti, ha in mente diversi candidati interni che sono interessati al ruolo e hanno dimostrato le skill necessarie per avere successo nella nuova posizione. Le organizzazioni possono migliorare la pianificazione della successione creando programmi di mentoring completi, identificando tempestivamente i migliori talenti e offrendo loro opportunità di sviluppo della leadership.