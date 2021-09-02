Negli ultimi 18 mesi, i clienti retail hanno spostato la loro attenzione dagli acquisti nei negozi fisici agli acquisti online, incluso il coinvolgimento online con i rivenditori locali. I rivenditori hanno avuto la necessità fondamentale di cambiare la loro posizione operativa, aumentando la loro dipendenza dall'e-commerce e dalle funzionalità digitali. I rivenditori che erano già ampiamente digitalizzati si sono trovati in una posizione invidiabile rispetto a quelli che non erano così avanzati.

È probabile che la maggiore importanza del coinvolgimento e dell'interazione digitale durante la pandemia rimanga e addirittura aumenti man mano che gli acquirenti tornano nei negozi aspettandosi di trovare esperienze più personalizzate che possano facilmente inserire nella loro routine quotidiana.

Mentre le organizzazioni retail lavorano per diventare più reattive ai cambiamenti del business e del mercato, più innovative e più differenziate, la flessibilità nello sviluppo di applicazioni e nella gestione dei dati gioca un ruolo importante.