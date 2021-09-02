Negli ultimi 18 mesi, i clienti retail hanno spostato la loro attenzione dagli acquisti nei negozi fisici agli acquisti online, incluso il coinvolgimento online con i rivenditori locali. I rivenditori hanno avuto la necessità fondamentale di cambiare la loro posizione operativa, aumentando la loro dipendenza dall'e-commerce e dalle funzionalità digitali. I rivenditori che erano già ampiamente digitalizzati si sono trovati in una posizione invidiabile rispetto a quelli che non erano così avanzati.
È probabile che la maggiore importanza del coinvolgimento e dell'interazione digitale durante la pandemia rimanga e addirittura aumenti man mano che gli acquirenti tornano nei negozi aspettandosi di trovare esperienze più personalizzate che possano facilmente inserire nella loro routine quotidiana.
Mentre le organizzazioni retail lavorano per diventare più reattive ai cambiamenti del business e del mercato, più innovative e più differenziate, la flessibilità nello sviluppo di applicazioni e nella gestione dei dati gioca un ruolo importante.
La gestione dei dati relativi ai clienti, ai prodotti e alle operazioni è fondamentale per il business retail. Più un'organizzazione può rendere flessibile la gestione di questi dati, più sarà in grado di rispondere a cambiamenti imprevisti nell'ambiente.
Nell'ambito dei sistemi di gestione dei database, la flessibilità è uno dei vantaggi fondamentali dei database NoSQL rispetto ai database relazionali. Poiché NoSQL non richiede uno schema di database predefinito, è più adatto ad ambienti in rapida evoluzione, fornendo agli sviluppatori di applicazioni la capacità di far evolvere il modello di dati nel tempo man mano che i requisiti delle applicazioni evolvono.
I database orientati ai documenti, un tipo specifico di database NoSQL, memorizzano le informazioni in un formato di documento JSON in cui ogni documento è esso stesso una struttura di dati complessa. I documenti possono contenere strutture nidificate di vari tipi di dati. Gli utenti di un database orientato ai documenti possono eseguire query su queste strutture per recuperare o aggiornare i documenti senza bloccare il database. Poiché gli sviluppatori di applicazioni non devono definire e rispettare uno schema rigido quando utilizzano un database NoSQL orientato ai documenti, possono apportare modifiche alle applicazioni in modo più agile. L'agilità e la scalabilità dei database orientati ai documenti li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:
Un esempio di database orientato alla documentazione è Apache CouchDB. IBM offre Cloudant, un Database-as-Service (DBaaS) basato su CouchDB disponibile su IBM® Cloud.
Poiché IBM® Cloudant è basato su CouchDB, un'applicazione può utilizzare l'API CouchDB con database su IBM Cloud, altri cloud, on-premise e sull'edge della rete.
Un'applicazione che utilizza l'API CouchDB può utilizzare IBM Cloudant e altre istanze di CouchDB in esecuzione in altre posizioni per creare soluzioni di database ibride e multicloud orientate ai documenti.
Oltre ai comuni benefici dei database orientati ai documenti descritti in precedenza, CouchDB e IBM Cloudant offrono una funzionalità di replica facile da usare.
La capacità di replicare facilmente i dati tra istanze di database in luoghi diversi è una delle funzionalità più importanti che un database orientato ai documenti può fornire per molte applicazioni, comprese quelle nel retail.
Ad esempio, la replica dei dati tra istanze di Cloudant e/o CouchDB può essere utilizzata per consentire ai dati di spostarsi facilmente tra un database centrale e database separati in ogni negozio retail, nonché tra il database di ogni negozio e tutti i dispositivi POS (terminale, tablet, smartphone) all'interno di quel negozio retail.
La replica tra i database ospitati da CouchDB e Cloudant può essere utilizzata anche per spostare dati tra applicazioni mobili, a schermo intero e un unico database centrale.
Un altro potente utilizzo delle funzionalità di replica di CouchDB è come base per la migrazione verso una nuova infrastruttura, quando necessario. Avere una funzionalità di replica affidabile e facile da usare offre flessibilità operativa e finanziaria per spostare un database esistente in un nuovo cluster nello stesso data center, un nuovo data center in una città diversa, da on-premise a un cloud service o tra due fornitori di cloud service.
Gli sviluppatori di applicazioni che lavorano per creare nuove e migliorate funzionalità di e-commerce e il coinvolgimento del cliente dovrebbero prendere in seria considerazione l'uso di un database NoSQL orientato ai documenti, in modo che queste nuove applicazioni siano facili da adattare ai cambiamenti futuri previsti e imprevisti nell'ambiente retail.
